Impfstoffskeptiker werden jetzt als Teil von „extremistischen“ Gruppen abgestempelt

Der Aufstieg (und Erfolg) von Präsident Donald Trump und die Bedrohung, die seine zig Millionen Anhänger für die bestehende Ordnung des Establishments darstellen (der tiefe Staat) ist so immens, dass es eine Bewegung gibt, die von den Mächten im Gange gesetzt wurde, um sie zu beseitigen, bevor sie stark und organisiert genug werden, um Amerika zurück zu erobern.

Eine der Möglichkeiten, dieser Bemühung die langsam Gestalt annimmt, besteht darin, Trumps Unterstützer, darunter auch Amerikaner, die skeptisch gegenüber Impfstoffen bleiben, einfach als „extremistische“ Gruppen, Staatsfeinde und Terroristen zu bezeichnen.

Während Big Pharma – unterstützt durch den COVID-19-Impfstoffschub des ehemaligen Präsidenten – an Macht zunimmt, emuliert die Branche Corporate America und Big Tech, indem sie sich der Leviathan-Bundesregierung nähert.

Wie von Technocracy News bemerkt, behauptete The Hill im letzten Monat, dass die „Anti-Impf-Bewegung COVID-19 als eine Gelegenheit“ sieht, um ihre Opposition zu stärken, und fügte hinzu: Während Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens versuchen, den Amerikanern die Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs zu versichern, könnten Anti-Impf-Bemühungen das Land daran hindern, die Herdenimmunität zu erreichen.“

In der Zwischenzeit sagte ein separater Bericht in der Times, dass die britische „Regierung die Bekämpfung falscher Informationen über die COVID-19-Impfung als eine steigende Priorität ansieht“, wahrscheinlich aus genau der gleichen Sorge.

Und dennoch, wie rechtfertigen „Demokratien“ den Einsatz von Cyber-Kriegsführung gegen Bürger, nur um gesundheitspolitische Maßnahmen durchzusetzen, mit denen nicht alle einverstanden sind (und sicherlich Maßnahmen, die „die Wissenschaft“ nicht immer beweist)?

Sind die Bedenken über die Sicherheit von Impfstoffen nicht Berechtigt? Sollten sie nicht Teil der politischen Debatte und Diskussion sein? Seit wann ist es in Ordnung, unsichere Gesundheitspolitik einem vermeintlich freien Volk aufzuerlegen, wie es ein diktatorischer Führer tun würde?

Nicht, wenn das Ziel, das wirkliche Ziel, die Kontrolle über die Bevölkerung ist; wenn Kontrolle das übergeordnete Ziel ist, dann ist die Diskussion ein Hindernis.

Und entlang dieser Linien sind „Gegner“ der Regierungspolitik – in diesem Fall, wenn Regierungen entschieden haben, dass „Impfstoffe gut sind“ und „Verweigerer von Impfstoffen sind schlecht,“ die Mächte die gegen diese vorgehen und sie dämonisieren, entmenschlichen und de-legitimieren, auch wenn es bedeutet, das sie ihr Leben in Gefahr bringen mit falschen Anschuldigungen des „Extremismus“.

Technocracy News schreibt:

Im Juli 2020 erklärte Imran Ahmed, Mitglied der Pilot Task Force des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung des Extremismus unter der Kommission der britischen Regierung zur Bekämpfung des Extremismus und Hauptgeschäftsführer des Zentrums zur Bekämpfung des digitalen Hasses (CCDH) gegenüber The Independent: Zitat: er betrachte Impfgegner als „Eine extremistische Gruppe, die ein nationales Sicherheitsrisiko darstellt“, denn „wenn jemand einmal einer Art von Verschwörung ausgesetzt war, ist es einfach, ihn auf einen Weg zu führen, auf dem er radikalere Weltanschauungen annimmt, die zu gewalttätigem Extremismus führen können.“

Wer denkt so? Autoritäre tun das. Diktatoren. Tyrannen. Es gibt absolut nichts, was die Besorgnis über Impfstoffe mit gewalttätigem Extremismus in Verbindung bringt. Nichts.

Aber die gleiche Art von Tyrannei braut sich im „Land der Freien“ zusammen – jenseits des Teiches in Amerika.

Noch bevor Präsident Trump aus dem DC an Bord der Air Force One ging, begannen die Demokraten und ihre kranken, verdrehten Medien-Schoßhunde davon zu träumen, seine über 74 Millionen Unterstützer zu „deprogrammieren“, indem sie sie alle in „Umerziehungslager“ schickten, damit sie sie danach in die Biden indoktrinieren Deep-Staate wieder eingegliedert werden konnten.

Einige von ihnen haben das sogar laut gesagt, darunter die Marxistin-Anarchistin Alexandria Ocasio-Cortez. Die New York Post berichtete:

Ocasio-Cortez sagte zum Unterausschuss des Hauses für Bürgerrechte, dem sie angehört, habe in den vergangenen zwei Jahren Anhörungen zur weißen Vorherrschaft abgehalten und es gebe Programme, um gehirngewaschene Anhänger zu „entradikalisieren“. und die Finanzierung war während der Trump-Jahre keine Priorität für diese Programme.

„Es gibt Leute, die im Moment radikalisiert sind. Es wird sehr lange dauern, diese Leute zu de-radikalisieren und eine Menge Aufwand erfordern,“ sagte sie.

Noch vor ein paar Jahren wäre sie aus dem Kongress geflogen, wenn sie so etwas gesagt hätte. Jetzt, nach Trump, kommt sie nicht nur damit durch, sie wird dafür gefeiert und ihre Gedanken werden auf anderen Plattformen wiedergegeben – einschließlich sogenannter „Nachrichten“ -Netzwerke wie CNN, deren „Medienwächter“ nicht zurückschrecken bei Anrufen zur Zensur von Wettbewerbern.