Impfpässe sollen von der Europäischen Union „anerkannt“ werden

Ein EU-Kommissar hat gesagt, dass Impfpässe für das Coronavirus von der Europäischen Union „anerkannt“ werden soll, in einem angeblichen Vorstoß zur Öffnung des Reiseverkehrs innerhalb des Blocks.

Die Europäische Union sagte, dass die Einführung von Impfpässen zwar „verfrüht“ sei, da noch nicht genügend Menschen auf dem Kontinent geimpft sind, aber der Block schlug vor, dass das System in naher Zukunft in Kraft treten könnte.

Margaritis Schinas, der Vizepräsident der Europäischen Kommission, sagte der Daily Mail, dass es „durchaus vorstellbar ist, dass dies Wege für andere Anwendungen eröffnen könnte, einschließlich der Erleichterung des Reisens“.

„Wir sind der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, dass diese Impfstoffzertifikate in der gesamten Europäischen Union und sogar über die Europäische Union hinaus anerkannt werden“, fügte der griechische Politiker hinzu.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte auch, dass der Block in „aktiver Diskussion“ darüber ist, wie man ein Pass-System für Impfstoffe einführen kann.

Spanien ist das neueste Land, das die Idee von Gesundheitspässen unterstützt. Der Tourismusminister des Landes, Reyes Maroto, kündigte an, dass Spanien einen „Impfpass“ einführen wird. Der Schritt folgt laut SchengenVisaInfo ähnlichen Erklärungen aus Dänemark, Island und Griechenland.

Maroto sagte, die spanische Regierung habe nicht nur die Verantwortung, „Widerstand gegen das Virus aufzubauen, sondern auch die Erholung und den Erhalt der Führungsposition Spaniens in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus“, und fügte hinzu, dass die Branche „transformieren und digitalisieren“ müsse, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ein Sprecher des britischen Gesundheitsministeriums erklärte gegenüber The Telegraph, dass die britische Regierung derzeit keine solche Maßnahme plant, da unklar ist, ob die Impfungen die Menschen daran hindern, das Virus zu verbreiten, nachdem sie geimpft worden sind.

Obwohl die britische Regierung stets bestritten hat, dass sie Pläne zur Einführung von Impfpässen hat, soll ein von der Regierung geförderter Versuch eines solchen Systems bis März abgeschlossen sein.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich letzte Woche „bis auf weiteres“ gegen die Einführung von Impfpässen ausgesprochen.

„Es gibt immer noch zu viele grundlegende Unbekannte in Bezug auf die Wirksamkeit von Impfstoffen bei der Reduzierung der Übertragung (des Virus) und Impfstoffe sind immer noch nur in begrenzten Mengen verfügbar“, sagte die WHO.