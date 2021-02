Impfen und die Folgen? Was läuft ab in Pflegeheimen?

Von Peter Haisenko

Liebe Leser, zu meinem Video „FFP2-Maskenpflicht? Sie wollen Bürgerkrieg!“ gibt es viele Kommentare. Einen stelle ich hier vor, weil er die Erfahrungen eines betroffenen Pflegers beschreibt. Er muss anonym bleiben, weil das gesamte Personal auch in Krankenhäusern zum Schweigen verdonnert ist. Der Kommentar ist eine direkte Antwort auf mein Video und ich stelle ihn unredigiert vor:

“Solltest du gesundheitliche Probleme mit dem Tragen der Maske haben, werden dich die Folgen deiner baldigen Impfung, diese schnell in den Hintergrund treten lassen. Gegenwärtig werden die Bewohner in den Pflegeheimen mit dem Corona RNA-Impfstoff durchgeimpft. Hier in dem Heim in dem ich arbeite sind alle Anfang des Jahres durchgeimpft worden, werden aber trotzdem 2x die Woche weiter getestet und sind unter strenger Quarantäne (Besuch 1x die Woche 1 Stunde wie im Knast). Büschelweise Haarausfall bei einigen Bewohnern sind noch die leichteren Erscheinungen die ich seitdem beobachten konnte!