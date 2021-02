Impf-Flop in Mumbai: Nur 58 von 8000 Mitarbeitern zur Impfung erschienen

Ein Softwarefehler und mangelnder Enthusiasmus wurden für den enttäuschenden Start der Impfkampagne in Mumbai verantwortlich gemacht, bei der nur ein paar Dutzend Menschen erschienen, um die Impfungen zu erhalten.

Beamte in der indischen Stadt, in der mehr als 20 Millionen Menschen leben, hatten erwartet, dass bis zu 8.000 Arbeiter mit hoher Priorität am Donnerstag den Covid-19-Impfstoff erhalten würden. Stattdessen erhielten nur 58 Mitarbeiter an der Front den Impfstoff, was bedeutet, dass weniger als 1 Prozent des täglichen Ziels erreicht wurde.

Gesundheitsbeamte sagten, dass eine App, die verwendet wurde, um Nachrichten an Arbeiter zu senden und sie zu registrieren, um die Spritze zu erhalten, Pannen erlitt, was dazu führte, dass viele Menschen keine Benachrichtigungen über die Initiative erhielten.

Lokale Medien fanden jedoch heraus, dass einige der ersten in der Schlange besorgt über den Impfstoff waren. India Today berichtete von “weit verbreiteter Angst unter den Arbeitern an der Front”. Das Medienunternehmen sprach mit einem Wachmann, der in einem der Impfzentren postiert war. Dieser sagte, er wolle die Impfung vermeiden, da er eine Hautallergie habe.

Ein Beamter, der von der Times of India zitiert wurde, sagte, dass die Stadt “Zweifel” an dem Impfstoff bei den Mitarbeitern an vorderster Front verspüre.

Es gab auch Theorien, dass einige Einwohner von Mumbai glauben, sie hätten bereits eine Immunität gegen das Virus und müssten daher nicht an der öffentlichen Gesundheitskampagne teilnehmen.

Indien hat im letzten Monat seine nationale Impfkampagne gestartet, und die Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden vorrangig geimpft. Derzeit verwendet das Land zwei lokal hergestellte Injektionen, eine Version des Impfstoffs von AstraZeneca-Oxford und Covaxin, entwickelt vom indischen Pharmaunternehmen Bharat Biotech.

Premierminister Narendra Modi hat das Impfprogramm seines Landes als einen Triumph für die Wissenschaft und die öffentliche Gesundheit gepriesen, aber seine Regierung hatte Mühe, unbegründete Gerüchte zu kontrollieren, dass die Impfungen zu anderen Problemen führen können. Einige Gesundheitsexperten haben kritisiert, dass Indien Covaxin vor Abschluss der dritten Studienphase auf den Markt gebracht hat.

Am Freitag gab der US-Arzneimittelhersteller Pfizer bekannt, dass er einen Antrag auf Zulassung seiner Covid-19-Injektion in Indien zurückgezogen hat und versprach, den Antrag erneut einzureichen, sobald mehr Daten vorliegen.