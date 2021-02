Huawei auf frischer Tat ertappt, wie sie versuchten, europäische Politiker in Sachen 5G zu beeinflussen

Huawei wurde kürzlich in Europa “erwischt”, weil es eine aggressive Social-Media-Kampagne betrieb, die eine Armee von Fake-Accounts nutzte, um die Telekommunikationspolitik europäischer Beamter zu beeinflussen.

Ein Pro-Huawei-Netzwerk von gefälschten Twitter-Accounts begann im vergangenen Monat eine Kampagne gegen die jüngste Entscheidung Belgiens, Anbieter von 5G-Technologie einzuschränken, die es als “hochriskant” einstuft.

Die New York Times berichtet, dass in einem dokumentierten Fall ein jetzt ehemaliger Vertragsangestellter einen Pro-Huawei-Artikel schrieb, in dem er argumentierte, dass das Unternehmen nicht aufgrund eines neuen Gesetzes, das in Belgien erwogen wird, bestraft werden sollte. Es ging dann viral, basierend auf einer klar koordinierten Initiative, die weit über die übliche Unternehmens-PR und Propaganda hinausging.

Der Autor des holländischen Artikels war später überrascht, als er sah, wie der Artikel unter vielen “Experten” zirkulierte, von denen er noch nie gehört hatte:

“Mindestens 14 Twitter-Accounts, die sich als Telekommunikationsexperten, Schriftsteller und Wissenschaftler ausgeben, haben Artikel von Vermulst und vielen anderen geteilt, die den Entwurf belgischer Gesetze angreifen, die Anbieter mit hohem Risiko wie Huawei daran hindern würden, das System 5G des Landes aufzubauen”, so Graphika, a Forschungsunternehmen, das Fehlinformationen und gefälschte Social-Media-Konten untersucht. Die Pro-Huawei-Konten verwendeten computergenerierte Profilbilder, ein verräterisches Zeichen für unechte Aktivität.

Von dort aus wurden sie von den gefälschten Konten, zu denen offenbar auch Twitter-Bots gehörten, an echte Konten von hochrangigen Huawei-Führungskräften weitergegeben, wobei der NYT-Bericht zugibt, dass es sich um ein ziemlich rudimentäres Schema handelte:

Huawei-Vertreter retweeteten dann die gefälschten Konten, wodurch die Beiträge eine noch größere Reichweite bei politischen Entscheidungsträgern, Journalisten und Wirtschaftsführern erzielten.

Kevin Liu, Huawei’s Präsident für öffentliche Angelegenheiten und Kommunikation in Westeuropa, der einen verifizierten Twitter-Account mit 1,1 Millionen Anhängern hat, teilte laut Graphika 60 Beiträge von den gefälschten Accounts über drei Wochen im Dezember. Der offizielle Account von Huawei in Europa, mit mehr als 5 Millionen Followern, tat dies 47 Mal.

Aber interessanterweise und bezeichnenderweise hält sich der Times-Bericht mit der Behauptung zurück, dass der chinesische Staat die Informationsoperation gesponsert hat, trotz der langen Geschichte staatlicher Unterstützung, die den globalen Aufstieg des Telekommunikationsgiganten befeuert.

Das Muster war, dass die “Einflussoperationen” des russischen Staates oft aus viel geringeren Gründen und Beweisen behauptet oder angenommen werden, aber chinesische Einmischung in westliche Demokratien?

In einer Folgeerklärung gab Huawei die “unangemessene” Kampagne mit verdecktem Einfluss auf soziale Medien so gut wie zu. “Huawei verfügt über klare Social-Media-Richtlinien, die auf internationalen Best Practices basieren, und wir nehmen alle Vorschläge, die nicht befolgt wurden, sehr ernst”, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. “Wir wurden auf einige Online- und Social-Media-Aktivitäten aufmerksam gemacht, was darauf hindeutet, dass wir diese Richtlinien und unsere allgemeineren Huawei-Werte Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz möglicherweise nicht eingehalten haben.”