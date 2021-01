HSBC schließt 82 Banken

HSBC-Bankschließungen sind auf dem Weg. Die Bank hat eine vollständige Liste von 82 Filialen veröffentlicht, die geschlossen werden sollen.

Die Bank führt ein neues System ein. Es wurden vier Arten von Zweigen erstellt. Dies umfasst einige Full-Service-Niederlassungen und einige digitale Service-Niederlassungen.

Jackie Uhi, Netzwerkleiterin von HSBC UK, sagte: „Die Fahrtrichtung ist wirklich klar und dies wird durch die Verringerung der Filialnutzung und die Zunahme der digitalen Interaktion, die wir aus erster Hand sehen, bestätigt.“

„Die Covid-19-Pandemie hat die Notwendigkeit der von uns vorgenommenen Änderungen unterstrichen.“

„Die Sicherstellung eines nachhaltigen Filialnetzes ist für uns von entscheidender Bedeutung, und Entscheidungen zur Schließung von Filialen werden nicht leichtfertig getroffen.“

„Indem wir sicherstellen, dass wir in jedem spezifischen lokalen Markt, den wir bedienen, das am besten geeignete Branchenformat haben, stellen wir sicher, dass wir in guter Verfassung sind, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.“