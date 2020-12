Hinter der Verkleidung steckt Big Brother: Das Entstehen einer Neuen, Technologischen Weltordnung

Von John W. Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

„Man mußte in der Annahme leben – und man stellte sich tatsächlich instinktiv darauf ein –, daß jedes Geräusch, das man machte, überhört und, außer in der Dunkelheit, jede Bewegung beobachtet wurde.“

~ George Orwell, 1984 ~

15. Dezember 2020, The Rutherford Institute

Es hatte das Potential für eine Katastrophe.

Am Montag, dem 14. Dezember 2020, kam es in frühen Morgenstunden bei Google zu einem großen weltweiten Ausfall, bei dem all seine mit dem Internet verbundenen Dienste abgestürzt sind, darunter Nest, Google Calendar, Gmail, Docs, Hangouts, Maps, Meet und YouTube.