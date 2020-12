Hat Russland tatsächlich einen Vorteil im Kampf um Multipolarität?

Es gibt eine wachsende Überzeugung, dass wir uns gerade in einem halbwegs unsichtbaren Vierten Weltkrieg befinden und dass in diesem Konflikt eine Seite einen inhärenten Vorteil hat. Wir sollten einen Blick auf dieses Konzept werfen, um zu sehen, ob daran etwas Wahres dran ist und ob dieser besondere Vorteil die globalen Angelegenheiten beeinflusst.

Der Erste Weltkrieg war der schrecklichste Unfall der Geschichte zwischen den großen Imperien Europas, der zu ihrem endgültigen Selbstmord führte. In ihrer Asche kämpften die 3 großen Ideologien des 20. Jahrhunderts, der Liberalismus, der Kommunismus und der Faschismus in einer Zwei-gegen-Eins-Schlacht um die Kontrolle der Zukunft. Die Sieger gingen dann direkt in einen jahrzehntelangen, indirekten Konflikt über, den wir den Kalten Krieg nennen. Aber letztendlich sollten wir aufgrund seiner globalen Auswirkungen und Stellvertreterkonflikte auf dem ganzen Planeten vielleicht anfangen, ihn in den Schulbüchern der Kinder als Dritten Weltkrieg zu bezeichnen. Die kommunistischen Verlierer des Kalten Krieges wurden entweder neu formatiert und ausgeplündert (Russland + Warschauer Pakt), zu Vasallen degradiert (China) oder wurden noch irrelevanter (Kuba). Der Kapitalismus siegte und oberflächlich betrachtet schien alles friedlich. Doch dann hielt jemand in Deutschland eine historische Rede.

Es gibt eine wachsende Schule des Denkens, dass Putins historische Münchner Rede im Jahr 2007 die Eröffnungssalve war, die zu der aktuellen Situation führte, in der wir uns befinden. Wenn der Zweite und der Dritte Weltkrieg Schlachten um die Herausbildung eines dominanten wirtschaftlichen/politischen Systems waren, dann ist die Frage dieses Mal nuancierter, aber genauso spaltend – wie wird die Globalisierung stattfinden, zu welchen Zwecken und wer wird einen Platz am Tisch haben?

Die Münchner Rede des Führers eines der wiedererstarkten Spieler auf der Verliererseite des Kalten Krieges machte deutlich, dass Russland nicht still und leise in die Nacht gehen und unter der Herrschaft einer Welt, die um die USA herum geformt ist, verblassen würde. Hier wurde das ganze Konzept der „Multipolarität“ zum ersten Mal populär. Die russische Seite schlug vor, dass es zahlreiche große Zivilisationen auf der Erde gibt, die verschiedene Machtpole repräsentieren, und dass in Zukunft jede von ihnen ihre unverwechselbare Kultur beibehalten und ein Mitspracherecht bei der weiteren Entwicklung in unserer globalisierten Welt haben würde. Offensichtlich hat Washington durch sein Verhalten dieses Angebot stillschweigend abgelehnt. Der Beltway hat eine ganz andere Vision.

Oberflächlich betrachtet ist eine der Erklärungen für die aktuellen Spannungen zwischen Washington und Moskau die Rückkehr Russlands auf die Weltbühne als ein Akteur, der ein Gegengewicht zu den Aktionen „des großen Hundes“ bilden kann. Dies hat sich sicherlich in Syrien gezeigt, aber vielleicht ist der eigentliche Kampf, in dem wir uns jetzt befinden, der zwischen einer multipolaren und einer monopolaren Zukunftsvision, auch wenn dieses Ziel weitaus stumpfer ist als der halb verdeckte Kalte Krieg.

Es steht einem frei zu glauben, dass es ohne Kriegserklärung keinen Krieg gibt, aber wir haben mit der Zeit definitiv zwei Lager in diesem Krieg der Worte entstehen sehen. Der Westen (USA, Großbritannien, EU, NATO) gegen den Rest (China, Russland, Iran, Türkei, etc.) und es gibt die Vorstellung, dass am Ende die Multipolaritätsseite aufgrund eines inhärenten „russischen Vorteils“ gewinnen wird.

Wenn man eine monopolare Welt aufbauen will, dann erfordert dies die absolute und totale Zerstörung jedes möglichen Gegners zusammen mit einer vollständigen Integration mit und Kontrolle über den gesamten Planeten. Diese Denkweise ist im „Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert“ zu sehen. Wenn ein neuer Rivale oder neue Rivalen auftauchen, dann kann die monopolare Welt einfach nicht sein oder wird für Generationen zurückgeworfen werden und in vielerlei Hinsicht ist das genau das, was jetzt gerade passiert. Die Nummer 2 der Weltwirtschaft ist nicht mehr sonderlich geneigt, der persönliche Ausbeuter des Westens zu sein, und Russland, das vor dem Aussterben stand, hat sich aus der Asche der Niederlage erhoben, um den ideologischen Kern für die multipolare Seite zu liefern. Die Türkei betreibt ihre eigene Außenpolitik kühn um Zypern, Libyen, Syrien und Berg-Karabach herum und es sieht so aus, als sei sie als NATO-Mitglied halb-rotzig geworden. Die Sache mit Erdogans Türkei ist, dass sie die Theorie des russischen Vorteils entweder beweist oder widerlegt.

Der russische Vorteil besteht darin, dass in diesem Kampf um eine multipolare Welt jede Zivilisation, die sich erhebt, um ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, als Sieg angesehen wird, selbst wenn diese Nation Russland selbst feindlich gesinnt wäre. Die Türkei passt in jeder Hinsicht in diese Rechnung.

Washington muss die ganze Welt komplett dominieren, um zu gewinnen, die Russen und ihre Freunde müssen nur widerstehen, indem sie überleben und sich einigermaßen arrangieren – eine oberflächlich betrachtet viel einfachere Angelegenheit. Die eine Armee muss jede Festung im Land mit dem Bajonett einnehmen, die andere muss nur ein paar davon halten.

Aber es könnte sehr wohl eine Gegenlogik zum Russischen Vorteil geben, über die nirgendwo im „RU-Netz“ gesprochen wird – die Tatsache, dass „Teile und herrsche“ immer noch funktioniert. Der russische Vorteil wurde als Erklärung dafür herangezogen, warum Moskau verschiedene Aggressionsakte der Türkei toleriert hat und sich immer wieder für Dialog und Partnerschaft entschieden hat. Aus Moskaus Sicht würde es Sinn machen, Toleranz zu zeigen und das lange Spiel zu spielen, während eine unabhängige Türkei, die versucht, an ihre osmanische Vergangenheit anzuknüpfen, einen weiteren Machtpol schafft. Aber was wäre, wenn die Türkei mit ihren scheinbar eigenwilligen Schritten im nahen Ausland in den letzten zehn Jahren tatsächlich viel weiter im Rahmen ihrer NATO-Verpflichtungen war, als es den Anschein hat? Aufgrund der geopolitischen Lage sind die Türkei und Russland seit Jahrhunderten zerstritten, und wenn jemand als falsches Mitglied des Teams Multipolarität ausgespielt werden könnte, dann wäre es die Türkei, unabhängig davon, ob sich die Türken dieser Tatsache bewusst sind oder nicht.

Die Angst vor dem Hegemon und die NATO-Stützpunkte, die Russland, China und den Iran umgeben, haben vielleicht die Notwendigkeit beschleunigt, sich zu vertragen und Fotos mit Händeschütteln zu machen. Aber viele der anderen möglichen Machtpole, die es theoretisch geben könnte, wie Subsahara-Afrika und Mittel-/Südamerika, sind vielleicht nicht so bereit, für einen ideologischen Sieg einzustehen, wie die Russen oder Chinesen, die ihre drohende „Eindämmung“ sehen. Wenn die multipolare Seite weiterhin darauf wartet, dass andere sich erheben, werden sie vielleicht bis in alle Ewigkeit warten und Washington den Sieg überlassen.

Außerdem mag Moskau einen viel tieferen Einblick in die Zukunft der Vereinigten Staaten haben als ich, aber einfach nur darauf zu warten, dass Washington endlich zusammenschmilzt, ist nicht gerade eine Strategie für einen garantierten Sieg. Weltuntergangsprophezeiungen über die Staatsverschuldung, bröckelnde Infrastruktur und andere Probleme sind seit Jahrzehnten Anzeichen für „das Ende“ und dennoch ist Amerika immer noch die Nummer 1.

Auch wenn es aus der Perspektive der Blogosphäre so aussieht, als würden die USA ihren eigenen Sarg so schnell wie möglich zunageln, hat sie immer noch die stärkste geopolitische Position auf der Erde, beherrscht die eigenen Medien und exportiert mehr als jeder andere und ist die Heimat der riesigen internationalen Konzerne, von denen sowohl die Russen als auch die Chinesen abhängen. Alle Wege führen nach wie vor ins amerikanische Rom.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Logik, auf die viele russische Denker setzen, dass dieser aktuelle ideologische Krieg, in dem wir uns befinden, hauptsächlich durch einfaches Überleben zu gewinnen ist, zwar Sinn macht, aber keine fehlerfreie Strategie ist. Passives und reaktives Planen gibt dem Gegner die Kontrolle über das Spiel, auch wenn er scheinbar im Nachteil ist. Diese Argumentation erklärt jedoch die Logik hinter vielen der russischen Entscheidungen aus außenpolitischer Sicht – jedes Ergebnis ist besser als ein erneuter Zusammenbruch und die Zeit scheint auf Russlands Seite zu sein.