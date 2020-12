Hat das S-400-System Trump zu einem Präsidenten des Friedens gemacht?

Über das historische Vermächtnis dieser vier ungewöhnlichen Jahre von Trumps Herrschaft über Amerika kann und wird endlos debattiert werden, aber er hat eine unbestreitbare Leistung, die kein anderer US-Präsident der jüngeren Vergangenheit erbracht hat – er hat keine neuen Kriege begonnen. Trump hat während seiner Amtszeit sicherlich viele karikaturhafte Drohungen gegen Nationen wie Nordkorea, den Iran, Venezuela und China ausgesprochen, aber letztendlich hat er nie den Abzug betätigt. Darüber hinaus stagnierten die militärischen Situationen, die er geerbt hat, mehr oder weniger, ohne dass es zu „Aufstockungen“ oder Eskalationen kam.

Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als ob Trump seine Anti-Kriegs-Versprechen einhielt, indem er wie ein Kriegstreiber redete, aber letztendlich nichts tat. Bewusstes Nichtstun könnte in diesem Fall eine kraftvolle Form der direkten Aktion gewesen sein, um die USA aus einem neuen Sumpf mit ungewissen Siegbedingungen herauszuhalten. Wir sollten auch nicht vergessen, dass der Präsident bei seinem Amtsantritt im Oval Office sofort das jährliche Budget für die Streitkräfte erhöhte. Das könnte eine Form der Bestechung gewesen sein, um den militärisch-industriellen Komplex mit Trockenfutter zu versorgen, damit er nicht auf die Jagd nach Frischfleisch geht. Das war wahrscheinlich der „Preis“ für vier Jahre Nichteinmischung. Es könnte jedoch eine alternative Sichtweise geben, warum die Trump-Ära so ungewöhnlich waffenscheu war.

Wenn wir ins Jahr 2017 zurückgehen, gab es einen Moment, in dem Donald Trump laut Fareed Zakaria wirklich „Präsident der Vereinigten Staaten wurde“. Am 7. April, zur Freude der Mainstream-Medien, gab Trump grünes Licht für den Start von 59 Tomahawk Cruise Missiles auf verschiedene Ziele in Syrien. Dies war ein seltener Akt echter stumpfer Aggression von Trump, aber was noch ungewöhnlicher war, war, dass es keinen Folgeschlag gab, es gab keinen Schritt zwei auf einer Roadmap, es gab einfach nichts. Nach diesem Schlag gab es keine Folgemaßnahmen von irgendeiner Relevanz. Das Einzige, was die amerikanischen Streitkräfte in Syrien erreicht zu haben scheinen, ist das „Hühnerspiel“ mit den Russen – aus Langeweile.

Vielleicht war die Logik eines einzigen großen Raketenangriffs, Assad davon zu überzeugen, sich zu ergeben wie die Japaner nach Hiroshima und Nagasaki. Washington folgt oft seiner eigenen Logik, aber es ist schwer vorstellbar, dass irgendwelche Analysten erwarten würden, dass sich diese Art von Strategie auszahlt.

Eine alternative Erklärung für den Raketenabschuss wurde von Gordon Duff von Veterans Today vorgebracht, der glaubte, dass der Angriff vor allem dazu diente, die Fähigkeiten der russischen S-400-Raketenabwehrsysteme in syrischem Besitz zu testen. Duff schrieb das Folgende:

„Veterans Today kontaktierte das syrische Informationsministerium bezüglich der bizarren Nachricht, dass 34 Tomahawk-Marschflugkörper einfach verschwunden seien. VT hatte sogar gemutmaßt, dass einige möglicherweise gegen andere Ziele eingesetzt wurden, und ging sogar so weit, eine mögliche Verschwörung vorzuschlagen, Palmyra zu treffen, um den ISIS-Angriff dort zu unterstützen.

Eine mögliche Bestätigung ist einfach die Anzahl der abgefeuerten Raketen, 59. Dies ist, was erforderlich wäre, um das russische Luftverteidigungssystem zu überwältigen, basierend auf der Anzahl der Trägerraketen, sowohl S-300 und S-400 und andere „cruise-fähigen“ Systeme da draußen…“

Die Theorie, dass dies eine Art Test war, scheint viel vernünftiger zu sein als zu erwarten das Trump, die Syrer mit einem Schlag durch eine Machtdemonstration oder eine andere Antwort im Dunkeln auszuschalten. Die S-400-Systeme haben in den letzten Jahren viel mehr Neuigkeiten hervorgebracht als die meisten, wenn nicht alle anderen Waffensysteme. Die Russen haben einen neuen Kampfpanzer (die T-14 Armata), der die AK erneut modernisiert (mit zu vielen Versionen, um sie zu erwähnen) und die Ratnik-Ausrüstung im COD-Stil der „nahen Zukunft“, die an alle ihre Soldaten ausgegeben wird, aber an alle von diesen machen nur die Nachrichten innerhalb Russlands. Abgesehen von militärischen Hardware-Fanboys scheint nichts dem S-400 in Bezug auf die Ohren Washingtons nahe zu sein. Tatsächlich riskiert jede Nation, die den Kauf dieser Geräte in Betracht zieht, umfassende Sanktionen aus den USA. Interessanterweise haben einige Länder Washingtons Bluff gerochen und die Flugabwehr- / Raketensysteme trotzdem gekauft. Ungenannte CNBC-Quellen sagten, der Grund für die Aufregung, das S-400-System in den Griff zu bekommen, sei, dass „kein anderes US-System die Fähigkeit des S-400 erreichen kann, große Luftraumbereiche auf so große Entfernungen zu schützen“, wie es die Russen getan die eine erschwingliche Anti-NATO-Interventionsbox gebaut haben.

Der Trump-Raketenangriff auf Syrien war ein gescheitertes Experiment.

Als Trump die Gewässer in Syrien testete, fielen die Ergebnisse aufgrund dieses erschwinglichen russischen Raketenabwehr- / Luftsystems möglicherweise negativ aus. Wenn 34 von 59 Tomahawk-Raketen „verschwunden“ sind, bedeutet dies, dass aufgrund der Qualität der Raketen selbst eine Ausfallrate von 57% vorliegt. Ihre Betreiber auf den Kriegsschiffen, die sie abgefeuert haben, und / oder die S-400 auf dem syrischen Festland haben sie ausgeschaltet . Dieser letzte Faktor ist wahrscheinlich der wichtigste.

Gemessen am US-Militärbudget sind 59 Raketen ein Klacks, aber vielleicht hat dieses Experiment bewiesen, dass der Versuch, den Luftraum über Ländern wie dem Irak und Libyen zu beherrschen, viel schwieriger und risikoreicher werden kann als noch mehr vor 10 Jahren. Die „Vernunftkriege“ der Zeit nach dem Kalten Krieg waren dank der totalen Luftdominanz mit extrem geringen amerikanischen/NATO-Opferzahlen erfolgreich, was dank der Russen zumindest für die absehbare Zukunft vorbei sein könnte.

Wenn die Infamie der S-400-Systeme innerhalb des Beltway verdient ist, dann sollten wir eigentlich Trump dafür danken, dass er zuerst experimentiert hat, anstatt unzählige Flieger in den Tod über Damaskus zu schicken. Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Militärs versucht, den „Krieg ihres Großvaters“ zu führen und haben den Preis dafür bezahlt. Im Gegensatz zu den Franzosen, die in leuchtend roten Hosen in den Ersten Weltkrieg marschierten und erwarteten, in engen Reihenverbänden zu schießen, konnte jemand (möglicherweise Trump) das Potenzial dieser Raketensysteme in einem echten Krieg erkennen und beschloss, sich zurückzuziehen und ihre Strategie zu überdenken, bevor es zu spät ist.

Was genau können begrenzte US-Kräfte in Syrien zu erreichen? Ohne die totale Luftdominanz – nicht so viel.

Am Ende des Tages war Trump entweder ein außergewöhnlich friedlicher US-Präsident, weil er es als gut für Amerika ansah und seine Wahlkampfversprechen einhalten wollte, oder das syrische Raketenexperiment hat bewiesen, dass Krieg im Moment zu kostspielig ist. Unabhängig davon, welche Version der Geschichte mehr Wahrheit hat, könnte sich der Einsatz von S-400-Systemen in Nationen, die Ziele von Washingtons Hunger sind, als Game Changer erweisen. Schwächere Nationen sind bereit, erdrückende Sanktionen zu riskieren, um dieses Mittel zur Selbstverteidigung zu bekommen, von denen einige immer noch US-Truppen in ihrem Land haben. Die große Frage ist: Wenn die Luftüberlegenheit nun weg ist, wie wird sich das auf die amerikanische Außenpolitik auswirken? Dies wird entweder einen Frieden aufgrund eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Ergebnisses für Washington schaffen oder die USA dazu zwingen, Kriege mit viel höheren menschlichen Kosten auf ihrer Seite zu führen.