Haben die USA noch eine Wirtschaft?

Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war von 1981 bis 1982 Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik im Finanzministerium der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagan mit dem Namen „Reaganomics“ bekannt. Er war Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal und Kolumnist von Business Week. Bei über 30 Anlässen wurde er im Kongress um seine Expertise zu Themen der Wirtschaftspolitik gebeten.

Die Leute wollen wissen, wohin sich die Wirtschaft entwickelt. Was sie fragen sollten, ist, ob die USA noch eine Wirtschaft haben? Meine Antwort ist: Nein, hat sie nicht. Ich werde erklären, warum.

Seit einem Vierteljahrhundert weise ich auf die zerstörerische Wirkung der Verlagerung amerikanischer Investitionen und Arbeitsplätze nach China und in andere Länder hin. Offshoring diente den Interessen der Unternehmensvorstände und Aktionäre. Die niedrigeren Arbeitskosten erhöhten die Gewinne und damit auch die Boni der Manager und die Aktienkurse, was zu Kapitalgewinnen für die Aktionäre führte.

Diese Vorteile kamen einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung zugute. Für alle anderen brachten diese eng begrenzten Vorteile enorme externe Kosten mit sich, die um ein Vielfaches höher waren als der Anstieg der Gewinne. Die amerikanische Arbeiterschaft im verarbeitenden Gewerbe wurde vernichtet, ebenso wie die Steuerbasis der Städte, Staaten und der Bundesregierung. Die Mittelschicht schrumpfte und die Bevölkerung von St. Louis, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, South Bend und Gary Indiana, Flint Michigan und anderen Städten ging um bis zu 20% zurück. Die Hoffnungen und Bestrebungen von Millionen von Amerikanern wurden zerstört. Einst blühende amerikanische Städte wurden verödet. Versorgungsketten und Immobilienwerte brachen zusammen.

Während die Einkommen für den Großteil der amerikanischen Bevölkerung sanken, stiegen die Einkommen für das eine Prozent. Die Einkommens- und Vermögenszuwächse konzentrierten sich an der Spitze, was dazu führte, dass die Vereinigten Staaten heute eine der ungleichsten Verteilungen von Einkommen und Vermögen in der Welt haben.

Da die Verlagerung von hochproduktiven, wertschöpfungsintensiven Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe die amerikanischen Einkommen reduzierte, wurde die US-Gesamtinlandsnachfrage beeinträchtigt und das Wirtschaftswachstum ging zurück. Die Federal Reserve weitete die Kreditvergabe aus und ersetzte das fehlende Wachstum der Verbrauchereinkommen durch einen Anstieg der Verbraucherschulden. Dies verschlimmerte die Verschuldung, die, wie der Ökonom Michael Hudson richtig betont, das Einkommen der Verbraucher aufzehrt, um den Schuldendienst – Hypotheken, Autozahlungen, Kreditkarten- und Studentenkreditschulden – zu bezahlen, wodurch wenig oder gar kein verfügbares Einkommen übrig bleibt, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben.

Hudson, der sich seit langem mit der Analyse von Amerikas erodierender Wirtschaft beschäftigt, betont, dass die US-Wirtschaft nicht mehr eine produktive oder industrielle Wirtschaft ist, sondern eine finanzialisierte Wirtschaft, in der Bankkredite nicht für neue Anlagen und Ausrüstungen verwendet werden, sondern für die Finanzierung von Übernahmen bestehender Vermögenswerte zur Erzielung von Zinsen, Gebühren und Kapitalgewinnen – was die klassischen Ökonomen als unverdientes Einkommen oder “ökonomische Miete” bezeichneten. Kurz gesagt, Hudson zeigt, dass die amerikanische Wirtschaft nicht länger eine produktive Wirtschaft ist. Sie ist eine rentensuchende Wirtschaft.

Hudson weist darauf hin, dass mit der zunehmenden Finanzialisierung der Wirtschaft die Plünderung sich auf die Privatisierung von öffentlichem Vermögen verlagert. Die Beispiele sind endlos. In Großbritannien wurde die Post zu einem Bruchteil ihres Wertes privatisiert, zusammen mit dem öffentlichen Wohnungsbau, dem Transportwesen und British Telephone, was zu enormen privaten Gewinnen führte. Die Franzosen privatisierten ebenfalls öffentliche Betriebe. In Griechenland wurden die kommunalen Häfen und Wasserbetriebe privatisiert, ebenso wie griechische Schutzinseln. In den USA wurden Teile der Streitkräfte privatisiert, zusammen mit den Gefängnissen. Chicago verkaufte 75 Jahre lang die Gebühren für Parkuhren an ein privates Unternehmen für eine Pauschalzahlung. Überall werden öffentliche Güter, einschließlich Dienstleistungen, an private Interessen verkauft. In Florida zum Beispiel wird die Ausgabe der jährlichen Kfz-Kennzeichen privat erbracht. Wenn es nichts mehr zu privatisieren gibt, was werden dann die Banken finanzieren?

Hudson merkt an, dass die wirklichen Ökonomen, die klassischen, sich auf die Besteuerung von unverdienten wirtschaftlichen Renten konzentrierten, nicht auf Arbeitseinkommen und produktive Aktivität. Die heutigen neoliberalen Ökonomen sind nicht in der Lage, zwischen wirtschaftlicher Rente und produktiver Aktivität zu unterscheiden. Folglich kann die BIP-Analyse die Transformation der Wirtschaft von einer produktiven zu einer Rentenökonomie nicht aufzeigen. Hudson bezeichnet neoliberale Ökonomen als “Schrott-Ökonomen”, und ich stimme ihm zu. Im Wesentlichen sind sie Lockvögel für den Finanzsektor und für die Offshoring-Konzerne, die sie dafür bezahlt haben, dass sie die Verlagerung von Arbeitsplätzen und Investitionen mit dem Freihandel in einen Topf werfen.

Ich bin davon überzeugt, dass nichts von Wert verloren ginge, wenn man die gesamte neoliberale Ökonomie auslöschen würde. Ökonomen, insbesondere akademische Ökonomen, stehen der Wahrheit im Weg. Sie leben in einer Scheinwelt, die sie mit Annahmen und Modellen geschaffen haben, die nicht der Realität entsprechen.

Ich bin mit Universitäten und akademischer Ökonomie vertraut. Ich habe meinen Abschluss an einer ingenieur- und naturwissenschaftlichen Einrichtung gemacht – Georgia Tech – und war dann Doktorand in Wirtschaftswissenschaften an der University of Virginia, der University of California, Berkeley, und der Oxford University. Ich hatte vier Nobelpreisträger als Professoren. Ich habe einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften. Ich habe Beiträge in den wichtigsten Fachzeitschriften der Wirtschaftswissenschaften und in anderen Fachzeitschriften außerhalb des Fachgebiets veröffentlicht, insgesamt 30 Artikel, bevor ich die akademische Welt verließ. Ich diente jahrelang als Gutachter für das Journal of Political Economy mit der Befugnis, über die Veröffentlichung eingereichter Forschungsarbeiten zu entscheiden. Ich habe Bücher von Harvard University Press und Oxford University Press begutachtet. Ich habe Nobelpreisträger vor Fachpublikum debattiert. Ich war Redakteur beim Wall Street Journal und stellvertretender Sekretär des US-Finanzministeriums und hatte viele Universitätsstellen inne. Michael Hudson verfügt außerdem über praktische Erfahrungen in großen Finanzinstitutionen, internationalen Organisationen und Regierungen sowie über Professuren in den USA und in Übersee und Beiträge zu akademischen Publikationen in vielen Sprachen.

Mit anderen Worten: Wir wissen, wovon wir sprechen. Wir haben keine anderen Interessen zu bedienen als die Wahrheit. Niemand bezahlt uns, um einer Agenda zu dienen.

Aber wir sind nur zwei Stimmen.

Vor zwei Jahrzehnten bot sich mir die Aussicht, dass meine Stimme über die schädlichen Auswirkungen des Offshorings eine große Verstärkung erfahren würde. Im Dezember 2003 erhielt ich einen Telefonanruf von US-Senator Charles Schumer, Demokrat, New York. Senator Schumer hatte meine Kolumnen gelesen, in denen ich darauf hinwies, dass unter dem Deckmantel des Freihandels Arbeitsplätze und Investitionen auf Kosten des wirtschaftlichen Erfolgs der USA ins Ausland verlagert werden. Senator Schumer teilte meine Besorgnis und fragte, ob ein Beamter des Reagan-Finanzministeriums zustimmen würde, zusammen mit einem demokratischen Senator einen Artikel für die New York Times zu verfassen, in dem die Frage aufgeworfen wird, ob die Verlagerung von Arbeitsplätzen im Interesse Amerikas sei.

Unser Artikel erschien am 6. Januar 2004. Hier ist er:

Second Thoughts on Free Trade

Von CHARLES SCHUMER und PAUL CRAIG ROBERTS

New York Times, 6. Januar 2004

“Ich wurde, wie die meisten Engländer, dazu erzogen, den Freihandel nicht nur als eine wirtschaftliche Doktrin zu respektieren, die ein vernünftiger und unterrichteter Mensch nicht anzweifeln kann, sondern fast als einen Teil des moralischen Gesetzes”, schrieb John Maynard Keynes 1933. Und in der Tat, bis heute bringt nichts das Blut eines Ökonomen schneller zum Kochen als eine Infragestellung der Freihandelsdoktrin.

“Doch in diesem Aufsatz von vor 70 Jahren begann Keynes selbst, einige der Annahmen, die den Freihandel stützen, in Frage zu stellen. Heute stellt sich die Frage, ob die Argumente für den Freihandel, die vor zwei Jahrhunderten aufgestellt wurden, durch die Veränderungen, die in der modernen Weltwirtschaft zu beobachten sind, unterminiert werden.

“Zwei Beispiele aus jüngster Zeit veranschaulichen diese Sorge. Eine große New Yorker Wertpapierfirma plant, in den nächsten drei Jahren ihr Team von 800 amerikanischen Software-Ingenieuren, von denen jeder etwa 150.000 Dollar pro Jahr verdient, durch ein ebenso kompetentes Team in Indien zu ersetzen, das durchschnittlich nur 20.000 Dollar verdient. Zweitens wird erwartet, dass innerhalb von fünf Jahren die Zahl der Radiologen in diesem Land deutlich zurückgehen wird, weil M.R.I.-Daten über das Internet an asiatische Radiologen geschickt werden können, die in der Lage sind, das Problem zu einem kleinen Bruchteil der Kosten zu diagnostizieren.

“Diese Anekdoten deuten auf eine seismische Verschiebung in der Weltwirtschaft hin, die durch drei wichtige Entwicklungen ausgelöst wird. Erstens ermöglicht die neue politische Stabilität, dass Kapital und Technologie viel freier um die Welt fließen können. Zweitens bringen starke Bildungssysteme in den Entwicklungsländern, insbesondere in Indien und China, zig Millionen intelligenter, motivierter Arbeitskräfte hervor, die genauso fähig sind wie die am besten ausgebildeten Arbeitskräfte in den Industrieländern, aber zu einem winzigen Bruchteil der Kosten arbeiten können. Und schließlich machen es kostengünstige Kommunikationsmittel mit hoher Bandbreite möglich, dass große Arbeitskräfte überall angesiedelt und effektiv verwaltet werden können.

“Wir sind besorgt, dass die Vereinigten Staaten in ein neues wirtschaftliches Zeitalter eintreten könnten, in dem amerikanische Arbeiter auf fast jeder Arbeitsebene – vom Maschinenarbeiter über den Software-Ingenieur bis hin zum Wall-Street-Analysten – einem direkten globalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Jeder Arbeiter, dessen Arbeit nicht den täglichen persönlichen Kontakt erfordert, ist nun in Gefahr, durch einen niedriger bezahlten, gleich qualifizierten Arbeiter Tausende von Meilen entfernt ersetzt zu werden. Amerikanische Arbeitsplätze gehen nicht durch die Konkurrenz ausländischer Unternehmen verloren, sondern durch multinationale Konzerne, oft mit amerikanischen Wurzeln, die ihre Kosten durch die Verlagerung von Tätigkeiten in Niedriglohnländer senken.

“Die meisten Ökonomen wollen diese Veränderungen durch das klassische Prisma des “Freihandels” betrachten und bezeichnen jede Herausforderung als Protektionismus. Aber diese neuen Entwicklungen stellen einige der wichtigsten Annahmen in Frage, die die Doktrin des freien Handels stützen.

“Das Argument für den Freihandel basiert auf dem Prinzip des “komparativen Vorteils” des britischen Ökonomen David Ricardo – die Idee, dass sich jede Nation auf das spezialisieren sollte, was sie am besten kann, und für andere Bedürfnisse mit anderen Ländern handeln sollte. Wenn sich jedes Land auf seinen komparativen Vorteil konzentrieren würde, wäre die Produktivität am höchsten und jede Nation würde einen Teil des größeren globalen Wirtschaftskuchens teilen.

“Als Ricardo jedoch sagte, dass freier Handel zu gemeinsamen Gewinnen für alle Nationen führen würde, ging er davon aus, dass die Ressourcen, die zur Produktion von Gütern verwendet werden – was er die “Produktionsfaktoren” nannte – nicht einfach über internationale Grenzen hinweg bewegt werden können. Der komparative Vorteil wird untergraben, wenn die Produktionsfaktoren dorthin verlagert werden können, wo sie am produktivsten sind: im heutigen Fall in relativ wenige Länder mit reichlich billigen Arbeitskräften. In dieser Situation gibt es keine geteilten Gewinne mehr – einige Länder gewinnen und andere verlieren.

“Als Ricardo seine Theorie in den frühen 1800er Jahren vorschlug, konnten die wichtigsten Produktionsfaktoren – Boden, Klima, Geographie und sogar die meisten Arbeiter – nicht in andere Länder verlagert werden. Aber die entscheidenden Produktionsfaktoren von heute – Kapital, Technologie und Ideen – können auf Knopfdruck um die Welt bewegt werden. Sie sind so einfach zu exportieren wie Autos.

“Dies ist eine ganz andere Welt, als Ricardo sie sich vorgestellt hat. Wenn amerikanische Unternehmen einheimische Arbeitnehmer durch billigere ausländische Arbeitskräfte ersetzen, um auf den heimischen Märkten billiger zu verkaufen, kann man wohl kaum behaupten, dass dies die Art und Weise ist, wie der freie Handel funktionieren soll.

“Dies als “arbeitslosen Aufschwung” zu bezeichnen, ist ungenau: Es werden viele neue Arbeitsplätze geschaffen, nur nicht hier in den Vereinigten Staaten.

“In der Vergangenheit haben wir die Freihandelspolitik unterstützt. Aber wenn die Argumente für den Freihandel durch Veränderungen in der Weltwirtschaft untergraben werden, sollte unsere Politik die neuen Realitäten widerspiegeln. Während einige Ökonomen und gewählte Beamte vorschlagen, dass alles, was wir brauchen, eine robuste Umschulung für entlassene Arbeiter ist, glauben wir nicht, dass Umschulung allein eine Antwort ist, weil fast die gesamte Bandbreite der “Wissensjobs” im Ausland erledigt werden kann. Ebenso glauben wir nicht, dass das Angebot von Steueranreizen für Unternehmen, die amerikanische Arbeitsplätze zu Hause behalten, die enormen Lohnunterschiede ausgleichen kann, die Arbeitsplätze ins Ausland treiben.

“Amerikas Handelsabkommen müssen die neue Realität widerspiegeln. Der erste Schritt besteht darin, eine ehrliche Debatte darüber zu beginnen, wo unsere Wirtschaft wirklich steht und wohin wir uns als Nation bewegen. Altmodische protektionistische Maßnahmen sind nicht die Antwort, aber die neue Ära wird neues Denken und neue Lösungen erfordern. Und eines ist sicher: Wirkliche und effektive Lösungen werden nur dann entstehen, wenn Ökonomen und Politiker die Verwirrung zwischen dem freien Fluss von Waren und dem freien Fluss von Produktionsfaktoren beenden.

“Charles Schumer ist der dienstälteste Senator von New York. Paul Craig Roberts war stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik in der Reagan-Regierung.”

Die Mitarbeiter von Senator Schumer schienen zu denken, dass der Freihandel das Problem sei, weil sich die realen Bedingungen in der Welt geändert hätten. Meine Position war, dass das Offshoring von Arbeitsplätzen kein Freihandel war. Aber ich erkannte, dass jede Öffnung der Frage vielversprechend war.

Unser Artikel in der New York Times hatte eine außerordentliche Wirkung. Die Brookings Institution, damals ein wichtiger liberaler wirtschaftspolitischer Think Tank, in dem ehemalige Wirtschaftspolitiker saßen, berief eine Konferenz in Washington ein, um uns zu hören und unsere Position zu untersuchen. Es gab ein Panel mit mir, Schumer, einem ehemaligen Politiker und dem Chef der US-Industrie-Lobby, der sich nicht entscheiden konnte, auf welcher Seite er stehen sollte. C-Span übertrug die Konferenz live und strahlte sie mehrmals aus.

Hier ist das Video der Konferenz, die in Washington einberufen wurde, um die Argumente von Schumer und mir auf den Prüfstand zu stellen: https://www.c-span.org/video/?179821-1/us-trade-policy-global-economy

Schumer und ich haben uns durchgesetzt. Mitglieder des Publikums kamen danach auf mich zu, einschließlich des Weltbank-Ökonomen Herman Daly, um meine Position zu unterstützen, dass die Zerstörung der amerikanischen Fertigungswirtschaft nicht als Ergebnis des Freihandels wegdiskutiert werden könne.

Senator Schumer hatte ein aufrichtiges Interesse daran, was das Offshoring von Arbeitsplätzen mit seinen Wählern macht. Er schlug vor, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen und einen zweiten Artikel für die New York Times schreiben sollten. Damals war die Times noch teilweise eine Zeitung und nicht die totale Propagandastimme des Establishments, und die Times ging trotzdem davon aus, dass ein demokratischer Senator aus New York und ein Finanzbeamter, der vom US-Senat im Amt bestätigt worden war, zum Establishment gehörten.

Die zweite Kolumne begann und war dann plötzlich tot. Keine Reaktion. Ein Telefonanruf ergab, dass der Mitarbeiter, mit dem ich zusammenarbeitete, nicht mehr da war. Nach einer Diskussion mit alten Washingtoner Hasen kam ich zu dem Schluss, dass Schumer nicht erkannt hatte, dass er das Interesse der Wall Street an höheren Profiten bedrohte, indem er die Frage der Verlagerung von Arbeitsplätzen eröffnete, und dass er eine gute Standpauke erhalten hatte.

Die Wall Street tötete die Schumer/Roberts-Wahrheitstruppe und schützte die Profite aus der Verlagerung von Arbeitsplätzen und Investitionen.

Das ist es, was mit gewählten Beamten passiert, wenn sie versuchen, das allgemeine Interesse zu vertreten und nicht die speziellen Interessen, die politische Kampagnen finanzieren. Das öffentliche Interesse wird durch eine Ziegelmauer blockiert, die mit einem Schild versehen ist, auf dem steht: “Sei konform mit dem Establishment oder verschwinde aus der Politik”. Solange das Geld nicht vollständig aus der Wahlpolitik herausgenommen wird, wird es keine Demokratie geben.

Der Globalismus dient dazu, eine souveräne und rechenschaftspflichtige Regierung zu zerstören. In den USA hat der Globalismus die produzierende Mittelklasse zerstört. Jetzt zerstören die Covid Lockdowns den Rest der Mittelklasse – die Familienunternehmen. Unternehmen haben Fixkosten. Wenn sie nicht arbeiten können, steigt die rote Tinte an und die Unternehmen scheitern. Die Schließungen zusammen mit dem Offshoring von Arbeitsplätzen monopolisieren die Wirtschaft in wenigen Händen. Das ist keine Theorie. Es ist das, was wir gerade erleben. Der Feudalismus wird wieder zum Leben erweckt. Ein paar Herren und viele Leibeigene. Die Leibeigenen werden von den Herren abhängig sein und keine Unabhängigkeit haben.