H.G. Wells‘ dystopische Vision wird mit The Great Reset Agenda lebendig

Im Film die Zeitmaschine hat sich die Gesellschaft eine Million Jahre in der Zukunft in zwei getrennte Spezies namens Morlocks und Eloi entwickelt. Die Morlocks repräsentieren die hässlichen, schmutzigen Produzenten, die in diesem zukünftigen Zeitalter alle unter der Erde leben und die Produktion der Welt leiten. Die Eloi sind das Ergebnis der Inzucht der Elite, die zu dieser Zeit einfältige, arische, oberirdische Bewohner sind, die in Untätigkeit leben und nur das konsumieren, was die Morlocks produzieren. Was war der Kompromiss?

Die Morlocks erheben sich periodisch in eine Jagdgesellschaft um in diesem symbiotischen Teufelskreis ahnungslose Eloi zu entführen und zu verspeisen.

Diese berühmte Geschichte wurde von einem jungen britischen Schriftsteller im Jahr 1893 geschrieben, dessen Ideen und Pionierarbeit bei der Gestaltung neuer Techniken der kulturellen Kriegsführung, die tiefgreifend die nächsten 130 Jahre der menschlichen Geschichte beeinflusst. Diese Ideen führten zur Innovation neuartiger Techniken der „prädiktiven Programmierung“ und zur psychologischen Massenkriegsführung. Im Gegensatz zu den optimistischen Ansichten über die Menschheit und das zukünftige Potenzial, die der große Science-Fiction-Schriftsteller Jules Verne zuvor entworfen hatte, hatten Wells‘ misanthropische Erzählungen den beabsichtigten Effekt, das kreative Potenzial und die Liebe zur Menschheit, die Vernes Werk weckte, zu reduzieren.

Um die Technik noch deutlicher zu formulieren: Indem er die Vorstellung der Gesellschaft von der Zukunft prägte und existenzielle/nihilistische Ergebnisse in seine Handlungsstränge einbettete, erkannte Wells, dass der gesamte Zeitgeist der Menschheit auf einer tieferen Ebene beeinflusst werden konnte, als es die einfache bewusste Vernunft erlauben würde. Da er sein Gift in das Gewand der „Fiktion“ kleidete, würde der Verstand derjenigen, die seine Geschichten rezipierten, ihre kritischen Denkfähigkeiten ausgeschaltet finden und einfach alle in den Geschichten eingebetteten trojanischen Pferde in ihr Unterbewusstsein aufnehmen. Dies ist eine Erkenntnis, die seit über einem Jahrhundert von Sozialingenieuren und Geheimdiensten genutzt wird, deren Ziel seit jeher die willentliche Versklavung aller Menschen auf der Erde ist.

Während er am besten für solche Fiktion Werke wie The War of the Worlds bekannt ist, The World Set Free, The Invisible Man, The Island of Doctor Morrow und The Time Machine, Wells ‚weniger bekannte Sachbücher wie The Open Conspiracy, The New World Order, The Outline of History, The Science of Life und The World Brain diente als leitende strategische Blaupausen für das gesamte 20 Jahrhundert.

Thomas Huxleys Revolution

Die Mitglieder der in London ansässigen Oligarchie, der sich Wells in jungen Jahren verschrieben hatte, waren um die Wende zum 19. Jahrhundert. Diese Inzuchtfamilien und Gefolgsleute, die das sterbende britische Empire verwalteten, waren längst von den Lastern der Dekadenz verkrustet, als inmitten der Londoner Ghettos ein junger Mann von niedriger Herkunft und hohem Talent auftauchte, der als Assistent eines Chirurgen Syphilis-Patienten behandelte. Der Name dieses jungen Chirurgen war Thomas Huxley.

Huxley besaß einen sardonischen Witz, eine tiefe Misanthropie und eine Intelligenz, die bald von mächtigen Gönnern entdeckt wurden, und mit Mitte des 20. Jahrhundert fand sich dieser junge Mann als aufsteigender Stern in der britischen Royal Academy of Science wieder. Hier wurde er schnell zu einer führenden kreativen Kraft und prägte den mächtigen britischen X-Club. Er diente als Darwins Bulldogge und förderte populäre Debatten, in denen er selbst gegen literalistische Mitglieder des Klerus antrat. In diesen Debatten argumentierte er für Darwins chaosgebundene Interpretation der Evolution. Außerdem gründete er die Zeitschrift Nature als Propagandainstrument, das bis heute genutzt wird, um einen wissenschaftlichen Konsens zugunsten eines Weltreichs durchzusetzen.

Huxley wählte seine Gegner sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass er die Argumente einfältiger anglikanischer Geistlicher leicht und öffentlich auslöschen und so alle Zuschauer davon überzeugen konnte, dass die einzige Wahl, die sie hatten, um die Evolution neuer Arten zu erklären, entweder der buchstäbliche biblische Kreationismus oder seine Marke der Darwinschen Evolution war. Die vielen alternativen wissenschaftlichen Theorien des 19. Jahrhunderts (wie die in den Werken von Karl Ernst von Baer, Georges Cuvier, Lamarck und James D. Dana), die sowohl die Evolution der Arten als auch die Harmonie aller Teile zu einem Ganzen sowie kreative Sprünge erklärten, wurden inmitten dieser falschen Dichotomie vergessen, die dieser Autor in einem kürzlich erschienenen Interview auspackte.

Wells übernimmt die Fackel von Huxley

In seinen späteren Jahren war Huxley Mentor eines jungen H.G. Wells, zusammen mit einer ganzen Generation neuer imperialer Praktiker der Kunst der Sozialtechnik (und des Sozialdarwinismus). Dieses Social Engineering nahm bald die Form von Galtons Eugenik an und wurde schnell zu einer akzeptierten Wissenschaft, die in der gesamten westlichen Welt praktiziert wurde.

Wells war selbst der Sohn eines niederen Gärtners, wies aber wie Huxley einen starken misanthropischen Witz, Leidenschaft und Kreativität auf, die dem Hochadel fehlten, und wurde so in den 1890er Jahren aus den unteren Rängen der Gesellschaft in die Ordnung des oligarchischen Managements erhoben. In diesem Moment des gewaltigen Potentials – und es kann nicht oft genug wiederholt werden – war die oligarchische Ordnung, die während der über 200 Jahre andauernden Hegemonie übermütig geworden war, wie versteinert, als sie sah, wie die Nationen der Erde dank der internationalen Ausbreitung von Lincolns Amerikanischem System über Deutschland, Russland, Japan, Südamerika, Frankreich, Kanada und sogar China mit Sun Yat-sens republikanischer Revolution von 1911 schnell aus dieser Hegemonie ausbrachen.

Wie in Cynthia Chungs „Warum Russland die USA rettete“ beschrieben, schien die Oligarchie einfach nicht mehr die kreative Vitalität und Raffinesse zu haben, die nötig war, um diese revolutionären Flammen zu ersticken.

Wells beschrieb dieses Problem mit den folgenden Worten:

Die unleugbare Kontraktion der britischen Aussichten im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts hat mich sehr beschäftigt… Allmählich war der Glaube an die mögliche Weltführerschaft Englands durch die wirtschaftliche Entwicklung Amerikas und die kämpferische Kühnheit Deutschlands entkräftet worden. Die lange Regierungszeit der Königin Victoria, die so wohlhabend, fortschrittlich und mühelos war, hatte Gewohnheiten politischer Indolenz und billiger Sicherheit hervorgebracht. Als Volk waren wir aus der Übung gekommen, und als die Herausforderung durch diese neuen Rivalen offenkundig wurde, nahm sie uns sofort den Atem. Wir wussten nicht, wie wir ihr begegnen sollten…

Die Wissenschaft der Bevölkerungskontrolle, die von Huxley, Galton, Wells, Mackinder, Milner und Bertrand Russell vorangetrieben wurde, war die Grundlage für eine neue wissenschaftliche Priesterschaft und eine „Weltregierung“, die dem erschreckenden Ungleichgewicht, das durch die elektrische Ausbreitung souveräner Nationalstaaten, Protektionismus und das Engagement für den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ausgelöst wurde, Einhalt gebieten sollte.

Neue Denkfabriken entstehen

H.G. Wells, Russell und andere frühe Sozialingenieure dieser neuen Priesterschaft organisierten sich in mehreren miteinander verbundenen Denkfabriken, bekannt als 1) die Fabian Society von Sidney und Beatrice Webb, die über die London School of Economics operierte, 2) die Round Table Bewegung, die durch das Vermögen des rassistischen Diamantenmagnaten Cecil Rhodes ins Leben gerufen wurde und aus der auch der Rhodes Trust und die Rhodes Scholarship Programme hervorgingen, die gegründet wurden, um junge Talente in den Hallen von Oxford zu indoktrinieren, und schließlich 3) der Co-Efficients Club of London. Wie der Georgetown-Professor Carol Quigley in seinem Werk The Anglo-American Establishment von 1981 feststellte, war die Mitgliedschaft in allen drei Organisationen praktisch austauschbar.

Wells beschrieb den Aufstieg dieser ursprünglichen Think Tanks und dokumentierte die Unfähigkeit der inneren Elite, den Herausforderungen der Zeit zu begegnen, indem er sagte:

Unsere herrschende Klasse, die in ihren Vorteilen durch einen universellen Snobismus geschützt war, war weitherzig, leichtlebig und zutiefst faul… Unser Liberalismus war nicht länger ein größeres Unternehmen, er war zu einer großzügigen Indolenz geworden. Aber die Gemüter wachten auf. An unserem Tisch im St. Ermin’s Hotel zankten Maxse, Bellairs, Hewins, Amery und Mackinder, alle gestochen von der kleinen, aber demütigenden Geschichte der Katastrophen im südafrikanischen Krieg, alle empfindlich gegenüber der drohenden geschäftlichen Rezession, und alle zutiefst beunruhigt durch die maritime und militärische Aggressivität Deutschlands

Aus Angst vor der Aussicht auf eine Allianz zwischen den USA, Russland und China, die von den Fabian/Roundtable-Mitgliedern Halford Mackinder und Lord Alfred Milner ausführlich beschrieben wurde, war die Lösung einfach: das Schachbrett umwerfen und alle dazu bringen, sich einfach gegenseitig abzuschlachten. Berichte über die britischen imperialen Bemühungen, diesen Krieg zu orchestrieren, sind an vielen Orten erzählt worden, aber keiner so effizient wie der Dokumentarfilm 1932 von 2008: Speak Not of Parties.

Im Gefolge der Zerstörung, die 9 Millionen Tote auf allen Seiten hinterließ und unzählige Leben ruinierte, wurden Wells, Russell und der Milner Roundtable zu führenden Stimmen für eine Weltregierung unter dem Völkerbund (um 1919), die für einen „aufgeklärten Kosmopolitismus“ eintraten, um die Ära der „egoistischen Nationalstaaten“ zu ersetzen.

Der Kampf um die Weltregierung

Ein Jahrzehnt nach seiner Gründung war der Völkerbund weniger erfolgreich, als Wells und seine Mitdenker es sich gewünscht hätten. Nationalisten aus aller Welt erkannten die böse Hand des Imperiums, die hinter der scheinbaren Sprache von „liberalen Werten und Weltfrieden“ lauerte. Sun Yat-sen gehörte neben vielen anderen zu den anti-wellsschen Stimmen und warnte seine chinesischen Landsleute 1924 mit den Worten, nicht in diese Falle zu tappen:

Die Nationen, die sich des Imperialismus bedienen, um andere zu erobern, und die versuchen, ihre eigene bevorzugte Position als souveräne Herren der ganzen Welt aufrechtzuerhalten, befürworten den Kosmopolitismus [aka: Global Governance/Globalisierung -ed] und wollen, dass die Welt sich ihnen anschließt… Der Nationalismus ist das kostbare Gut, durch das die Menschheit ihre Existenz aufrechterhält. Wenn der Nationalismus verfällt, dann werden wir, wenn der Kosmopolitismus aufblüht, nicht überleben können und werden eliminiert werden

Als Antwort auf diesen Weltweiten patriotischen Widerstand musste eine neue Strategie ausgeheckt werden. Dies nahm die Form von H.G. Welles‘ 1928 The Open Conspiracy: Blueprint for a World Revolution an. Dieses wenig bekannte Buch diente als Leitfaden für die imperiale Großstrategie des nächsten Jahrhunderts, die eine neue Weltreligion und eine neue Gesellschaftsordnung vorsah. Nach Wells:

Der alte Glaube ist wenig überzeugend, substanzlos und unaufrichtig geworden, und obwohl es in der Welt klare Anzeichen für einen neuen Glauben gibt, wartet er noch auf seine Verkörperung in Formeln und Organisationen, die ihn in eine wirksame Reaktion auf die menschlichen Angelegenheiten als Ganzes bringen werden

In seinem Buch skizziert Welles die Notwendigkeit eines neuen wissenschaftlichen Evangeliums, das den jüdisch-christlichen Glauben der westlichen Welt ablösen sollte. Dieses neue Evangelium bestand aus einer Reihe von Wälzern, die er und sein Kollege Julian Huxley komponierten, mit dem Titel: 1) The Outline of History (1920), wo Wells die gesamte Geschichte neu schrieb und sich wünschte, dass diese Analyse das Buch Genesis ersetzen würde, 2) The Science of Life (1930), zusammen mit Sir Julian Huxley geschrieben (Thomas Huxleys Enkel, der die Familientradition zusammen mit Aldous fortsetzte), und 3) The Work, Wealth and Happiness of Mankind (1932).

Ein Teil dieses immensen Projekts, eine neue kohärente synthetische Religion zu schaffen, um die Menschheit neu zu organisieren, beinhaltete eine Neuverpackung des Darwinismus, der bei vielen Wissenschaftlern der 1920er Jahre in Ungnade gefallen war. Sie erkannten, dass dieser nicht in der Lage war, offensichtliche Merkmale der Natur zu erklären, wie z.B. die Gerichtetheit der Evolution, Geist, Absicht, Ideen und Design.

Diese Neuverpackung nahm die Form der „Neuen Evolutionären Synthese“ an, die versuchte, Darwins Theorie und ihre eugenischen Begleiterscheinungen mit Hilfe von Jesuitenpater Pierre Teilhard de Chardins Doktrin des „Omega-Menschen“ zu retten. De Chardins System synthetisierte die Grundlage der Darwinschen Annahmen mit einer Anerkennung der evolutionären Gerichtetheit, der Möglichkeit des Geistes und der Existenz des Geistes als Naturkraft. Der destruktive Kniff von Chardin war, dass alle diese „transzendenten“ Merkmale des Designs – Geist, Verstand, Vernunft, etc: 1) an einen endlichen zukünftigen Punkt ohne Veränderung gebunden waren, der alle scheinbaren Veränderungen in der lebendigen Raumzeit beherrschte und lenkte, und 2) die Welt des Verstandes und des Geistes an die Kräfte der materiellen Welt banden. Der Chardin-Huxley-Wells-Remix hielt Darwins Gesetze relevant und hielt die Wissenschaft kompatibel mit imperialen Formen der sozialen Organisation.

Um die Ziele von The Open Conspiracy zu umreißen, schreibt Wells: „Erstens, die völlig provisorische Natur aller existierenden Regierungen und daher auch die völlig provisorische Natur aller damit verbundenen Loyalitäten; zweitens, die höchste Bedeutung der Bevölkerungskontrolle in der menschlichen Biologie und die Möglichkeit, die sie uns bietet, uns vom Druck des Kampfes ums Dasein zu befreien; und drittens, die dringende Notwendigkeit eines schützenden Widerstands gegen das gegenwärtige traditionelle Abdriften in Richtung Krieg.“

1933 stand die geplante Banker-Diktatur, die die vier Jahre andauernde große Depression lösen sollte und während der monatelangen Londoner Konferenz organisiert wurde, kurz davor, von dem gerade gewählten amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt sabotiert zu werden. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Wells ein neues Manifest in Form eines fiktiven Buches mit dem Titel „Shape of Things to Come: The Ultimate Revolution“. Dieses Buch (das bald zu einem Hollywood-Film verfilmt wurde) diente als ein frühes Werkzeug der vorausschauenden Massenprogrammierung, das eine Welt zeigte, die durch Jahrzehnte globaler Kriege, Pandemien und Anarchie zerstört wurde – alles verursacht durch… souveräne Nationalstaaten.

Die „Lösung“ für diese dunklen Zeiten nahm die Form einer freimaurerischen Gesellschaft von Sozialingenieuren an, die aus Flugzeugen herabstiegen (Wells‘ „Wohlwollende Diktatur der Luft“), um die Ordnung unter einer Weltregierung wiederherzustellen. Wells ließ seine Hauptfigur (einen Sozialpsychologen) feststellen: „Während der Weltrat für den vereinigten Weltstaat kämpfte und ihn lenkte und weiterführte, formte die Erziehungskontrolle die Menschheit um“. Die Sozialpsychologen, die die Weltregierung leiteten, wurden „zur gesamten Literatur, Philosophie und zum allgemeinen Denken der Welt … die denkende Seele im Körper der Rasse.“

Das größte Problem, das es zu überwinden galt, so Wells, war „die Variabilität des geistigen Widerstands gegen die Richtung und die Grenzen, die die Natur dem Ideal einer duldsamen, kooperativen Welt setzt.“

Wells‘ Held, Gustav de Windt, war „mit seinen gigantischen Plänen für die Weltorganisation beschäftigt, hatte den ‚Geist der Opposition‘ als rein böse behandelt, als ein Laster, vor dem man sich hüten muss, als eine Störung in der Maschinerie, die so vollständig wie möglich zu minimieren war.“

1932 hielt Wells in Oxford eine Rede, in der er für eine von liberalen Faschisten geführte Weltordnung eintrat: „Ich verlange nach liberalen Faschisten, nach aufgeklärten Nazis“. Das war nicht paradox, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Aufstieg des Faschismus nie ein „nationalistisches“ Phänomen war, wie populäre Geschichtsbücher jahrzehntelang behauptet haben, sondern vielmehr die künstliche Folge einer supranationalen Finanzoligarchie von oben, die „Vollstrecker“ einsetzen wollte, um ihre Gesellschaften einem höheren Willen zu beugen.

Das Gehirn der Welt

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs hatten Wells‘ Ideen neue, heimtückische Komponenten entwickelt, aus denen später solche Mechanismen wie Wikipedia und Twitter hervorgingen, und zwar in Form von „The World Brain“ (19937), in dem Wells dazu aufruft, die englische Sprache auf ein „Basic English“ von 850 akzeptierten Wörtern zu reduzieren, die eine Weltsprache bilden würden. In diesem Buch stellt Wells fest, dass „Denker des vorausschauenden Typs, deren Ideen wir jetzt betrachten, beginnen zu erkennen, dass die hoffnungsvollste Linie für die Entwicklung unserer rassischen Intelligenz eher in der Richtung der Schaffung eines neuen Weltorgans für die Sammlung, Indizierung, Zusammenfassung und Freigabe von Wissen liegt, als in jeder weiteren Bastelei an dem höchst konservativen und widerständigen Universitätssystem, lokal, national und traditionell in der Beschaffenheit, das bereits existiert. Diese Innovatoren, die heute vielleicht noch Träumer sind, aber morgen hoffentlich sehr aktive Organisatoren werden, projizieren ein einheitliches, wenn auch nicht zentralisiertes Weltorgan, um den Geist der Welt zusammenzuziehen.“

1940 schrieb Wells das Buch The New World Order, das seine Botschaft noch einmal verstärkte. Indem er dies schrieb, koordinierte er seine Bemühungen mit den vielen Fabians und Rhodes Scholars, die die westlichen außenpolitischen Einrichtungen infiltriert hatten, um den Krieg, aber noch wichtiger, die globale Nachkriegsstruktur zu gestalten. Dies waren die Netzwerke, die Franklin Roosevelt, Vizepräsident Henry Wallace, Harry Hopkins und andere echte „New Dealers“ hassten, die nichts anderes wollten, als den Kolonialismus nach dem Krieg ein für alle Mal zu zerstören.

Wells besteht darauf, dass das „neue Zeitalter der Brüderlichkeit“, das die neuen Vereinten Nationen leiten muss, keine souveränen Nationalstaaten dulden darf, wie FDR es sich erträumte (und wie es formell in der UN-Charta verankert wurde), sondern vielmehr von seiner Kaste von Sozialingenieuren geleitet werden muss, die die Hebel der Produktion und des Konsums innerhalb eines Systems der Massen-„Kollektivierung“ ziehen:

Wells besteht darauf, dass das „neue Zeitalter der Brüderlichkeit“, das die neuen Vereinten Nationen leiten muss, keine souveränen Nationalstaaten tolerieren darf, wie es der FDR geträumt hat (und wie es formell in der UN-Charta verankert war), sondern vielmehr von seiner Kaste von Sozialingenieuren geleitet werden muss, die die Hebel für Produktion und Verbrauch innerhalb eines Systems der Massenkollektivierung, er schreibt:

Kollektivierung bedeutet die Erledigung der gemeinsamen Angelegenheiten der Menschheit durch eine gemeinsame, der ganzen Gemeinschaft verantwortliche Führung. Es bedeutet die Unterdrückung des „Go-as-you-please“ in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten ebenso wie in internationalen Angelegenheiten. Es bedeutet die offene Abschaffung des Gewinnstrebens und jedes Geräts, mit dem Menschen es schaffen, ihren Mitmenschen gegenüber parasitär zu sein. Es ist die praktische Verwirklichung der Brüderlichkeit der Menschen durch eine gemeinsame Kontrolle

Wenn Wells‘ Skizzen den Ideen ähneln, die kürzlich vom Weltwirtschaftsforum im Rahmen des „Great Reset“ veröffentlicht wurden, dann sollten Sie nicht überrascht sein.

Wells‘ Tod und die Kontinuität einer schlechten Idee

Nach Wells‘ Tod 1946 setzten andere Fabians und Sozialingenieure seine Arbeit während des Kalten Krieges fort. Eine der führenden Figuren war dabei Wells‘ Mitarbeiter Lord Bertrand Russell, der 1952 in seinem Werk The Impact of Science on Society schrieb:

Ich denke, das Thema, das politisch von größter Bedeutung sein wird, ist die Massenpsychologie…. Seine Bedeutung hat sich durch das Wachstum der modernen Propagandamethoden enorm erhöht. Von diesen ist die einflussreichste das, was man „Erziehung“ nennt. Die Religion spielt eine Rolle, wenn auch eine abnehmende; die Presse, das Kino und das Radio spielen eine zunehmende Rolle … es ist zu hoffen, dass mit der Zeit jeder in der Lage sein wird, jeden von allem zu überzeugen, wenn er den geduldigen Jungen fangen kann und vom Staat mit Geld und Ausrüstung versorgt wird.“

„Das Thema wird große Fortschritte machen, wenn es von Wissenschaftlern unter einer wissenschaftlichen Diktatur aufgegriffen wird. Die Sozialpsychologen der Zukunft werden eine Reihe von Schulklassen haben, an denen sie verschiedene Methoden ausprobieren werden, um eine unerschütterliche Überzeugung zu erzeugen, dass Schnee schwarz ist. Man wird bald zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Erstens, dass der Einfluss des Elternhauses hinderlich ist. Zweitens, dass nicht viel getan werden kann, wenn die Indoktrination nicht vor dem zehnten Lebensjahr beginnt. Drittens, dass vertonte und wiederholt intonierte Verse sehr wirksam sind. Viertens, dass die Meinung, dass Schnee weiß ist, von einem krankhaften Hang zur Exzentrik zeugen muss. Aber ich nehme es vorweg. Es ist Sache zukünftiger Wissenschaftler, diese Maximen zu präzisieren und herauszufinden, wie viel es pro Kopf kostet, Kinder glauben zu lassen, Schnee sei schwarz, und wie viel weniger es kosten würde, sie glauben zu lassen, er sei dunkelgrau.

Obwohl die Leichen von Wells, Russell und Huxley längst verrottet sind, beleben ihre faulen Ideen weiterhin ihre Jünger wie Sir Henry Kissinger, George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, Lord Malloch-Brown (dessen verstörende Feier des Coronavirus als goldene Gelegenheit, die Zivilisation endlich neu zu strukturieren) sollte jeden denkenden Bürger beunruhigen. Die Idee eines „Great Reset“, die von diesen modernen Sprachrohren der schlechten Ideen der Geschichte dargelegt wird, signalisiert nichts anderes als ein neues dunkles Zeitalter, das jedem moralischen Wesen den Magen umdrehen sollte.

Es ist hier nützlich, sich die Worte von Kissinger vor Augen zu halten, der das Gespenst von Wells kanalisiert hatte, als er 1992 in Evian, Frankreich, vor einer Gruppe von Technokraten sprach: