Greta Thunberg gibt zu, eine Marionette zu sein, gegen sie wird nun wegen Kollusion und Verschwörung ermittelt

Das Klimakind Greta Thunberg ist Gegenstand einer neuen strafrechtlichen Untersuchung, nachdem sie ihren 4,8 Millionen Twitter-Followern scheinbar versehentlich eine Liste ihrer schriftlichen Marschbefehle getwittert hat.

Es scheint, als ob die 18-jährige Aktivistin versuchte, einen “organischen” Beitrag zur Unterstützung des Bauernprotests in Indien zu twittern, als sie versehentlich ein Dokument ihrer Betreuer teilte, in dem Taktiken für das Sammeln von linken Twitter-Nutzern zur Teilnahme an der Bewegung skizziert wurden.

“Dies sind nur einige vorgeschlagene Beiträge, aber Sie können gerne Ihre eigenen twittern”, lesen Sie den ersten Punkt des Dokuments, den Greta schnell löschte, als sie anscheinend realisierte, was sie getan hatte.

“Es ist hilfreich, wenn Sie bei Ihren Tweets Bilder oder Videos hinzufügen (einige Bilder unten)”, so die Erklärung auf dem Dokument. “Sie können auch andere markieren, die auch erneut teilen können, und / oder die oben aufgeführten potenziellen Tags, um ebenfalls Druck auf sie auszuüben.”

Unterhalb dieser Anweisungen befand sich eine Reihe von Beispiel-Tweets mit einem “CLICK HERE TO TWEET”-Button für jeden einzelnen. Alles, was Greta tun musste, war anscheinend, auf einen zu klicken und so zu tun, als wäre es ihr eigener, und voila: sofortige Unterstützung durch ihre Follower.

“Die Liste enthielt eine Reihe von Tipps zum Posten und forderte sie auf, auch andere Prominente, darunter Popstar Rihanna, erneut zu posten und zu markieren”, berichtete die New York Post.

“Neben dem Twitter-Sturm schlug das von ihr geteilte Toolkit auch vor, geplante Demonstrationen in indischen Botschaften hervorzuheben.”

Teenage climate activist Greta Thunberg posted a document to Twitter containing tweets that she was told to post and actions she should take regarding the current protests in India. She quickly deleted the tweet. pic.twitter.com/ruEfp4Ypg1 — Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2021

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg veröffentlichte auf Twitter ein Dokument mit Tweets, die sie veröffentlichen sollte, und Maßnahmen, die sie in Bezug auf die aktuellen Proteste in Indien ergreifen sollte. Sie löschte den Tweet schnell.

Greta Thunberg ist eine linksradikale politische Marionette und Werkzeug der neuen Weltordnung

Die indischen Behörden wurden schnell auf Gretas ungeheuerlichen Fehler aufmerksam und leiteten sofort eine Untersuchung wegen angeblicher krimineller Verschwörung ein. Wie viele von uns in der Vergangenheit schon gewarnt haben, scheint Greta nichts weiter als eine PR-Marionette zu sein, die macht, was ihr gesagt wird.

Wir wissen jetzt, dass Kanadas Poetic Justice Foundation hinter der durchgesickerten Liste stand. Diese Organisation behauptet, eine Basisgruppe zu sein, die “Veranstaltungen schafft, um zu provozieren, herauszufordern und systemische Ungerechtigkeiten und Vorurteile zu stören.”

Ein kurzer Blick auf die Website der Kampagne zeigt, dass sie “Aktiv an den Bauernprotesten beteiligt ist,” und die rekrutiert Greta einer seiner digitalen Papageien zu sein scheint.

Nicht lange nach dem Löschen des ursprünglichen Tweets, stellte Greta einen weiteren mit einem neueren, nicht belastenden “Toolkit” ein – netter Versuch, Greta – zusammen mit der Nachricht: “Wir stehen in Solidarität mit dem FarmersProtest in Indien.”

Indiens Außenministerium gab eine seltene Erklärung ab, in der es Greta als eine von vielen “ausländischen Individuen” und Prominenten bezeichnete, die “Sensationslust” benutzten und “versuchten, ihre Agenda durchzusetzen.”

Die Polizei in Delhi leitete ebenfalls eine formelle Untersuchung gegen Greta ein und beschuldigte sie, “Disharmonie zu schaffen und Teil einer größeren Verschwörung zu sein.”

Eine vorläufige formale Untersuchung, bekannt als First Information Report, wurde kürzlich gegen Greta eingereicht, in der sie beschuldigt wird, als Teil einer kriminellen Verschwörung versucht zu haben, Feindschaft zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen in Indien zu schaffen.

Auch die Bollywood-Schauspielerin Kangana Ranaut verurteilte Greta öffentlich dafür, dass sie sich in den Aufstand der indischen Bauern eingemischt hat, der nichts mit ihr zu tun hat und sie absolut nichts angeht.

Ranaut nannte die protestierenden Bauern “Terroristen” und Rihanna einen “Narren”, weil sie ihre 100 Millionen Twitter-Follower fragte: “Warum reden wir nicht darüber?!”

Wie sich herausstellte, kam der “Warum reden wir nicht darüber?!”-Spruch direkt aus dem ersten Toolkit-Dokument, das Greta versehentlich getwittert hatte, bevor sie es schnell wieder löschte. Der Kaninchenbau reicht offenbar sehr tief.

Greta hat inzwischen nachgelegt und erzählt ihren Anhängern, dass egal wie viel ” Hass, Drohungen oder Verletzungen der Menschenrechte” es geben wird ihre Einstellung zum Protest der Bauern sich nicht ändern wird.

TheRightScoop.com NYPost.com NaturalNews.com