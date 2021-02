Great Reset? Putin sagt: „Nicht so schnell“

Es wäre leicht gewesen, es zu verpassen, bei all dem, was los war. In der Tat wäre es mir fast passiert, und diese Rede liegt an der Schnittstelle fast aller meiner intensiven Studiengebiete.

Das jährliche Weltwirtschaftsforum fand letzte Woche per Telefonkonferenz statt, was ich als virtuelles Davos bezeichne, und bei der diesjährigen Veranstaltung war das Hauptthema natürlich ihr Projekt namens „Great Reset“.

Aber wenn das WEF so darauf bedacht wäre, der Welt das beste Gesicht für den Great Reset zu präsentieren, hätte es weder den chinesischen Premier Xi Jinping noch, was noch wichtiger ist, den russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeladen.

Und es war Putins Rede, die das Kartenhaus, das die Agenda des WEF darstellt, zum Einsturz brachte.

Das letzte Mal, dass jemand ein großes internationales Forum betrat und eine solch vernichtende Kritik an der aktuellen geopolitischen Landschaft übte, war Putins Rede vor den Vereinten Nationen am 29. September 2015, zwei Tage bevor er ein kleines Kontingent russischer Luftunterstützung nach Syrien schickte.

Dort tadelte er nicht nur die Vereinten Nationen beim Namen, sondern vor allem die USA und ihre NATO-Verbündeten, indem er die wichtigste Frage stellte: „Verstehen Sie, was Sie getan haben?„, weil Sie Chaos in einem bereits chaotischen Teil der Welt entfesselt haben?

So wichtig diese Rede auch war, es waren Putins Handlungen danach, die die aktuelle Ära des geopolitischen Schachs auf dem eurasischen Kontinent definierten. Syrien wurde zum Dreh- und Angelpunkt, um den sich der Widerstand gegen das „ISIS ist unbesiegbar“-Narrativ auflöste.

Und das Geheimnis, wer hinter ISIS steckte, nämlich die Obama-Regierung, wurde für jeden, der aufpasst, enthüllt.

Präsident Trump hat vielleicht den Sieg gegen ISIS für sich anerkannt, aber es waren hauptsächlich Putin und Russlands Streitkräfte, die den westlichen Teil Syriens zurückeroberten, die dies ermöglichten, während unsere globalistischen Generäle wie James Mattis Syrien selbst ebenso viel Schaden zufügten.

Und unabhängig davon, ob Sie mit der Politik der USA in Syrien einverstanden sind oder nicht, was ich ganz sicher nicht bin, ist es schwer zu argumentieren, dass Russlands Intervention dort die regionale Politik und die Konflikte für die absehbare Zukunft grundlegend verändert hat.

Es war der Beginn der freiwilligen Abkopplung Chinas, Russlands und des Irans vom Westen.

Dafür, dass es sich den amerikanischen und europäischen Plänen zur Konsolidierung der Macht im Nahen Osten widersetzt hat, wurde Russland im Westen in einer Weise verunglimpft, die die Indoktrination, die ich als Kind, das im Kalten Krieg aufwuchs, erhielt, wie eine Urlaubswerbung für einen Sommer auf der Krim aussehen lässt.

Aber es ist diese Zielstrebigkeit und Charakterstärke, die Putins zwei Jahrzehnte an der Macht ausgemacht haben. Er hat Wunder beim Wiederaufbau Russlands vollbracht.

Er hat viele Fehler gemacht, vor allem, weil er erstens amerikanischen Präsidenten vertraut hat und zweitens unterschätzt hat, wie arrogant und raffgierig die Führung in Europa ist.

Aber jetzt ist er an seine Grenzen gestoßen, vor allem mit Europa, und er hat einen festen, unabhängigen Weg für Russland eingeschlagen, ungeachtet der kurzfristigen Kosten.

Und deshalb war seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum so wichtig.

Putin hatte dort seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gesprochen. In einer Zeit, in der WEF-gesteuerte Marionetten die Machtpositionen in Europa, Großbritannien, Kanada und nun auch in den USA dominieren, betrat Putin das virtuelle Davos und kippte seinen Kaffee auf den Teppich.

In Ausdrücken, die ich nur als unfehlbar höflich bezeichnen kann, sagte Putin zu Klaus Schwab und dem WEF, dass ihre gesamte Idee des Great Reset nicht nur zum Scheitern verurteilt ist, sondern allem zuwiderläuft, was eine moderne Führung anstreben sollte.

Putin lachte buchstäblich über die Idee der Vierten Industriellen Revolution – Schwabs Idee einer geplanten Gesellschaft durch KI, Roboter und die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Er hat ihnen klipp und klar gesagt, dass ihre Politik, die die Mittelschicht wegen der COVID-19-Pandemie an den Rand des Aussterbens treibt, die sozialen und politischen Unruhen weiter verstärken und gleichzeitig dafür sorgen wird, dass die Ungleichheit im Wohlstand noch größer wird.

Putin ist kein blumenwerfender Libertärer oder so, aber seine Kritik an der hyper-finanzialisierten postsowjetischen Ära ist zutreffend.

Die Ära, die vom Zentralbankwesen und der fortgesetzten Verschmelzung von Staats- und Unternehmensmacht dominiert wird, hat die Vermögensungleichheit in den USA und Europa vergrößert, wovon Millionen profitieren, während der Reichtum von Milliarden abgezogen wird.

Putin zuzuhören, war wie eine Kreuzung aus Pat Buchanan und dem verstorbenen Walter Williams. Seiner Meinung nach hat das neoliberale Ideal „lade die Welt ein / erobere die Welt“ die kulturellen Bindungen innerhalb der Länder zerstört, während es ihre wirtschaftlichen Perspektiven aushöhlt. Putin kritisierte Nullzinsen, QE, Zölle und Sanktionen als politische Waffen.

Aber die Ziele dieser Waffen, obwohl sie nominell auf sein Russland gerichtet sind, waren in Wirklichkeit die eigenen Motoren der Vitalität des Westens, da die Löhne der Mittelschichten stagnieren und der Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und Gerichten zur Behebung von Missständen dramatisch gesunken ist.

Russland ist ein Land auf dem Vormarsch, ebenso wie China. Sobald ihre Beziehungen tief genug verankert sind, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren, wird auch der Iran aufsteigen.

Gemeinsam werden sie die zentralasiatische Landmasse aus dem Sumpf des neunzehnten Jahrhunderts herausführen, der dank der britischen und amerikanischen Intervention in der Region besteht. Putins Rede machte deutlich, dass Russland sich dem Prozess verpflichtet fühlt, Lösungen zu finden, damit alle Menschen von der Zukunft profitieren, nicht nur ein paar tausend selbstgefällige Oligarchen in Europa.

In einer weniger konfrontativen Ansprache sagte der Vorsitzende Xi das Gleiche.

Er gab, wie Putin, ein Lippenbekenntnis zum Klimawandel und zur Kohlenstoffneutralität ab und konzentrierte sich stattdessen auf Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit.

Zusammen haben sie dem WEF im Grunde gesagt, dass sie den Great Reset zurück in das Loch stopfen sollen, in dem er erdacht wurde.

Ich verfolge Putin nun schon seit fast einem Jahrzehnt genau. Ich habe das Gefühl, dass er, wenn er zu einem Politikwissenschaftskurs auf College-Niveau und nicht zu einer Versammlung der mächtigsten Menschen der Welt sprechen würde, ihnen ins Gesicht gelacht würde.

Aber leider versteht er besser als jeder von uns, dass er so lange das Objekt ihrer Aggression war, dass er sie ernst nehmen musste, da ihr Verständnis für die Realität und ihre Verbundenheit mit den Menschen, die sie beherrschten, fast abgeschnitten war.

Am Ende seiner geplanten Ausführungen fragte Klaus Schwab Putin nach dem gestörten Verhältnis Russlands zu Europa und ob es repariert werden könne. Putin nahm kein Blatt vor den Mund.

Wenn wir uns über diese Probleme der Vergangenheit erheben und diese Phobien loswerden können, dann werden wir sicherlich eine positive Phase in unseren Beziehungen erleben.

Wir sind dazu bereit, wir wollen das, und wir werden uns bemühen, dies zu erreichen. Aber Liebe ist unmöglich, wenn sie nur von einer Seite erklärt wird. Sie muss auf Gegenseitigkeit beruhen.

Aus allem, was ich von der Biden-Administration oder der Europäischen Kommission in Brüssel gesehen habe, habe ich nicht den Eindruck, dass irgendjemand ein Wort von dem gehört hat, was er gesagt hat.