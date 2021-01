Google ist nicht das, was es zu sein scheint – Julian Assange

Julian Assange

Eric Schmidt ist eine einflussreiche Figur, selbst unter der Parade mächtiger Persönlichkeiten, mit denen sich meine Wege kreuzen mussten, seit ich WikiLeaks gegründet habe. Mitte Mai 2011 stand ich unter Hausarrest im ländlichen Norfolk, etwa drei Autostunden nordöstlich von London. Das harte Durchgreifen gegen unsere Arbeit war in vollem Gange und jeder vergeudete Moment schien wie eine Ewigkeit. Es war schwer, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber als mein Kollege Joseph Farrell mir sagte, dass der Vorstandsvorsitzende von Google einen Termin mit mir vereinbaren wollte, wurde ich hellhörig.

In mancher Hinsicht schienen mir die höheren Ränge von Google ferner und undurchsichtiger zu sein als die Hallen von Washington. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren mit hochrangigen US-Beamten angelegt. Die Mystik hatte sich abgenutzt. Aber die Machtzentren, die sich im Silicon Valley bildeten, waren immer noch undurchsichtig, und ich war mir plötzlich der Möglichkeit bewusst, das zu verstehen und zu beeinflussen, was sich zum einflussreichsten Unternehmen der Welt entwickelte. Schmidt hatte 2001 als CEO von Google übernommen und es zu einem Imperium aufgebaut.

Ich war fasziniert, dass der Berg zu Muhammad kommen würde. Aber erst lange nachdem Schmidt und seine Gefährten gegangen waren, wurde mir klar, wer mich wirklich besucht hatte.

Der erklärte Grund für den Besuch war ein Buch. Schmidt schrieb eine Abhandlung mit Jared Cohen, dem Direktor von Google Ideas, einer Einrichtung, die sich selbst als Googles hauseigener „Think/Do Tank“ bezeichnet. Zu dieser Zeit wusste ich nur wenig über Cohen. Tatsächlich war Cohen im Jahr 2010 vom US-Außenministerium zu Google gewechselt. Er war ein schnell sprechender Ideenmann der „Generation Y“ im Außenministerium unter zwei US-Administrationen gewesen, ein Höfling aus der Welt der politischen Think Tanks und Institute, abgeworben in seinen frühen Zwanzigern. Er wurde Senior-Berater der Außenministerinnen Rice und Clinton. Im State Department, im Policy Planning Staff, wurde Cohen bald als „Condis Party-Starter“ bezeichnet, der Schlagworte aus dem Silicon Valley in die US-Politik einschleuste und so reizvolle rhetorische Gebilde wie „Public Diplomacy 2.0“ produzierte. Auf seiner Seite als Adjunct Staff beim Council on Foreign Relations listete er seine Expertise als „Terrorismus; Radikalisierung; Auswirkungen von Verbindungstechnologien auf die Staatsführung des 21.Jahrhunderts; Iran.

Direktor von Google Ideas und „geopolitischer Visionär“ Jared Cohen teilt seine Vision mit Rekruten der US-Armee in einem Hörsaal der Militärakademie West Point am 26. Februar 2014 (Instagram von Eric Schmidt)

Es war Cohen, der, während er noch im Außenministerium arbeitete, Twitter-CEO Jack Dorsey per E-Mail gebeten haben soll, die geplanten Wartungsarbeiten zu verschieben, um den gescheiterten Aufstand im Iran 2009 zu unterstützen. Seine dokumentierte Liebesaffäre mit Google begann im selben Jahr, als er sich mit Eric Schmidt anfreundete, als sie gemeinsam die Trümmer nach der Besetzung Bagdads begutachteten. Nur wenige Monate später schuf Schmidt Cohens natürlichen Lebensraum innerhalb von Google selbst, indem er einen „Think/Do Tank“ mit Sitz in New York gründete und Cohen zu dessen Leiter ernannte. Google Ideas war geboren.

Später im selben Jahr schrieben die beiden gemeinsam einen Artikel für die Zeitschrift Foreign Affairs des Council on Foreign Relations, in dem sie das reformative Potenzial von Silicon Valley-Technologien als Instrument der US-Außenpolitik priesen. Schmidt und Cohen beschrieben, was sie als „Koalitionen der Vernetzten “ bezeichneten, und behaupteten, dass..

Demokratische Staaten, die Koalitionen ihrer Militärs aufgebaut haben, die Fähigkeit haben, dasselbe mit ihren Verbindungstechnologien zu tun. . . . Sie bieten eine neue Möglichkeit, die Pflicht zum Schutz der Bürger auf der ganzen Welt auszuüben [Hervorhebung hinzugefügt].

Im gleichen Stück argumentierten sie, dass „diese Technologie überwiegend vom privaten Sektor bereitgestellt wird.“ Kurz darauf brach in Tunesien, dann in Ägypten und dann im Rest des Nahen Ostens eine Revolution aus. Das Echo dieser Ereignisse in den sozialen Online-Medien wurde zu einem Spektakel für westliche Internetnutzer. Das professionelle Kommentariat, das die Aufstände gegen die von den USA unterstützten Diktaturen rationalisieren wollte, bezeichnete sie als „Twitter-Revolutionen“. Plötzlich wollte jeder am Schnittpunkt zwischen der globalen US-Macht und den sozialen Medien stehen, und Schmidt und Cohen hatten das Gebiet bereits abgesteckt. Unter dem Arbeitstitel „The Empire of the Mind“ begannen sie, ihren Artikel auf Buchlänge auszuweiten, und suchten im Rahmen ihrer Recherchen das Gespräch mit den großen Namen der globalen Tech- und Weltmacht.

Sie sagten, sie wollten mich interviewen. Ich stimmte zu. Ein Termin wurde für Juni festgelegt.

Eric Schmidt, Vorsitzender von Google, bei der Podiumsdiskussion „Pulse of Today’s Global Economy“ auf dem Jahrestreffen der Clinton Global Initiative am 26. September 2013 in New York. Eric Schmidt nahm erstmals 2010 am Eröffnungsplenum des CGI-Jahrestreffens teil. (Foto: Mark Lennihan)

Als der Juni kam, gab es bereits eine Menge zu besprechen. In diesem Sommer mahlte WikiLeaks immer noch durch die Veröffentlichung von US-Diplomatenkabeln und veröffentlichte jede Woche Tausende von ihnen. Als wir sieben Monate zuvor begonnen hatten, die Kabel zu veröffentlichen, hatte Hillary Clinton die Veröffentlichung als „Angriff auf die internationale Gemeinschaft“ bezeichnet, der „das Gefüge“ der Regierung „zerreißen“ würde.

In diesem Gärungsprozess befand sich Google in jenem Juni, als es auf einem Londoner Flughafen landete und die lange Fahrt nach East Anglia, Norfolk und Beccles, auf sich nahm. Schmidt kam zuerst an, begleitet von seiner damaligen Partnerin Lisa Shields. Als er sie als Vizepräsidentin des Council on Foreign Relations vorstellte, einer außenpolitischen Denkfabrik der USA mit engen Verbindungen zum Außenministerium, dachte ich mir nichts weiter dabei. Shields selbst kam geradewegs aus Camelot, da sie bereits in den frühen 1990er Jahren an der Seite von John Kennedy Jr. gesichtet worden war. Sie setzten sich zu mir und wir tauschten Höflichkeiten aus. Sie sagten, sie hätten ihr Diktiergerät vergessen, also benutzten wir meines. Wir trafen die Vereinbarung, dass ich ihnen die Aufnahme zukommen lassen würde und sie mir im Gegenzug die Abschrift zukommen lassen würden, die dann auf Genauigkeit und Klarheit korrigiert werden sollte. Wir begannen. Schmidt stürzte sich ins kalte Wasser und befragte mich sofort über die organisatorischen und technologischen Grundlagen von WikiLeaks.

Einige Zeit später traf Jared Cohen ein. Mit ihm war Scott Malcomson, der als Herausgeber des Buches vorgestellt wurde. Drei Monate nach dem Treffen würde Malcomson als leitender Redenschreiber und Hauptberater von Susan Rice (damals US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, heute nationale Sicherheitsberaterin) ins Außenministerium kommen. Er hatte zuvor als leitender Berater bei den Vereinten Nationen gearbeitet und ist ein langjähriges Mitglied des Council on Foreign Relations. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist er Kommunikationsdirektor bei der International Crisis Group.

Zu diesem Zeitpunkt bestand die Delegation zu einem Teil aus Google und zu drei Teilen aus dem außenpolitischen Establishment der USA, aber ich war immer noch nicht schlauer. Nach dem Händeschütteln kamen wir zur Sache.

Google-Vorsitzender Eric Schmidt, fotografiert in einem New Yorker Aufzug, mit Henry Kissingers neuem Buch „World Order“, 25.09.2014

Schmidt war eine gute Folie. Ein Endfünfziger, schielend hinter einer Eulenbrille, managerial gekleidet – hinter Schmidts mürrischem Auftreten verbarg sich eine maschinenhafte Analytik. Seine Fragen sprangen oft zum Kern der Sache und verrieten eine starke nonverbale strukturelle Intelligenz. Es war derselbe Intellekt, der Software-Engineering-Prinzipien abstrahiert hatte, um Google zu einem Megakonzern zu skalieren, und der dafür sorgte, dass die Unternehmensinfrastruktur immer mit der Wachstumsrate Schritt hielt. Dies war ein Mensch, der es verstand, Systeme zu bauen und zu warten: Systeme von Informationen und Systeme von Menschen. Meine Welt war neu für ihn, aber sie war auch eine Welt der sich entfaltenden menschlichen Prozesse, der Skalierung und der Informationsflüsse.

Für einen Mann von systematischer Intelligenz war Schmidts Politik – wie ich aus unserem Gespräch heraushören konnte – überraschend konventionell, ja banal. Er erfasste strukturelle Zusammenhänge schnell, hatte aber Mühe, viele von ihnen zu verbalisieren, und zwängte geopolitische Feinheiten oft in die Silicon-Valley-Marktsprache oder die verknöcherte Mikrosprache des Außenministeriums seiner Gesprächspartner. Am besten war er, wenn er (vielleicht ohne es zu merken) als Ingenieur sprach, der Komplexitäten in ihre orthogonalen Komponenten zerlegte.

Ich fand, dass Cohen ein guter Zuhörer war, aber ein weniger interessanter Denker, der von jener unerbittlichen Geselligkeit besessen war, die routinemäßig Karriere-Generalisten und Rhodes-Gelehrte plagt. Wie man es von seinem außenpolitischen Hintergrund erwarten würde, kannte sich Cohen mit internationalen Krisenherden und Konflikten aus und wechselte schnell zwischen ihnen hin und her, indem er verschiedene Szenarien aufzählte, um meine Behauptungen zu testen. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass er Orthodoxien in einer Art und Weise wiederholte, die darauf abzielte, seine ehemaligen Kollegen im offiziellen Washington zu beeindrucken. Malcomson, älter, war nachdenklicher, sein Beitrag nachdenklich und großzügig. Shields war die meiste Zeit des Gesprächs still, machte sich Notizen und lenkte die größeren Egos am Tisch ab, während sie mit der eigentlichen Arbeit weitermachte.

Als Interviewpartnerin wurde von mir erwartet, dass ich den größten Teil des Gesprächs bestreite. Ich versuchte, sie in meine Weltanschauung einzuführen. Zu ihrer Anerkennung muss ich sagen, dass das Interview vielleicht das beste war, das ich je gegeben habe. Ich war außerhalb meiner Komfortzone und es gefiel mir. Wir aßen und machten dann einen Spaziergang auf dem Gelände, die ganze Zeit über auf der Platte. Ich bat Eric Schmidt, die Informationsanfragen der US-Regierung an WikiLeaks weiterzugeben, und er lehnte ab, plötzlich nervös, mit dem Hinweis auf die Illegalität der Weitergabe von Patriot Act-Anfragen. Und dann, als der Abend anbrach, war es geschafft und sie waren weg, zurück in den unwirklichen, abgelegenen Hallen des Informationsimperiums, und ich wurde zurückgelassen, um mich wieder an meine Arbeit zu machen. Das war das Ende, oder so dachte ich.

Zwei Monate später fand die Veröffentlichung von Kabeln des Außenministeriums durch WikiLeaks ein jähes Ende. Ein dreiviertel Jahr lang hatten wir die Veröffentlichung akribisch gemanagt, über hundert globale Medienpartner eingebunden, Dokumente in ihren Einflussgebieten verteilt und ein weltweites, systematisches Veröffentlichungs- und Redigiersystem überwacht, um für unsere Quellen eine maximale Wirkung zu erzielen.

Aber in einem Akt grober Fahrlässigkeit hatte die Zeitung Guardian – unser früherer Partner – das vertrauliche Entschlüsselungspasswort zu allen 251.000 Kabeln in einer Kapitelüberschrift ihres Buches veröffentlicht, das im Februar 2011 in aller Eile herauskam. Mitte August entdeckten wir, dass ein ehemaliger deutscher Mitarbeiter – den ich 2010 suspendiert hatte – Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl von Organisationen und Einzelpersonen pflegte, indem er den Aufenthaltsort der verschlüsselten Datei, gepaart mit dem Verbleib des Passworts im Buch, weitergab. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich die Informationen verbreiteten, schätzten wir, dass innerhalb von zwei Wochen die meisten Geheimdienste, Auftragnehmer und Mittelsmänner alle Kabel haben würden, aber die Öffentlichkeit nicht.

Als das Telefon eine halbe Stunde später klingelte, war nicht das Außenministerium am anderen Ende der Leitung. Stattdessen war es Joseph Farrell, der WikiLeaks-Mitarbeiter, der das Treffen mit Google arrangiert hatte. Er hatte gerade eine E-Mail von Lisa Shields erhalten, die bestätigen wollte, dass es tatsächlich WikiLeaks war, das das Außenministerium anrief.

An diesem Punkt wurde mir klar, dass Eric Schmidt vielleicht nicht nur ein Abgesandter von Google war. Ob offiziell oder nicht, er hatte einige Kontakte, die ihn sehr nahe an Washington, DC, platzierten, einschließlich einer gut dokumentierten Beziehung zu Präsident Obama. Die Leute von Hillary Clinton hatten nicht nur gewusst, dass der Partner von Eric Schmidt zu Besuch war, sondern sie hatten auch beschlossen, sie als Rückkanal zu nutzen. Während WikiLeaks tief in die Veröffentlichung des inneren Archivs des US-Außenministeriums involviert war, hatte sich das US-Außenministerium faktisch in die Kommandozentrale von WikiLeaks geschlichen und mich zu einem kostenlosen Mittagessen eingeladen. Zwei Jahre später, im Zuge seiner Besuche in China, Nordkorea und Burma im Frühjahr 2013, sollte sich herausstellen, dass der Vorsitzende von Google auf die eine oder andere Weise „Rückkanal-Diplomatie“ für Washington betreibt. Aber zu der Zeit war dies ein neuer Gedanke.

Eric Schmidts Instagram von Hillary Clinton und David Rubinstein, aufgenommen bei der Holbrooke Forum Gala, 5. Dezember 2013. Richard Holbrooke (der 2010 starb) war ein hochrangiger US-Diplomat, Geschäftsführer von Lehman Brothers, Vorstandsmitglied von NED, CFR, der Trilateralen Kommission, der Bilderberg-Lenkungsgruppe und Berater von Hillary Clinton und John Kerry. Schmidt spendete über $100k an das Holbrooke Forum

Ich legte es beiseite bis Februar 2012, als WikiLeak – zusammen mit über dreißig unserer internationalen Medienpartner – begann, die Global Intelligence Files zu veröffentlichen: die interne E-Mail-Spule des in Texas ansässigen privaten Nachrichtendienstes Stratfor. Einer unserer stärkeren investigativen Partner – die in Beirut ansässige Zeitung Al Akhbar – durchsuchte die E-Mails nach Informationen über Jared Cohen. Die Leute bei Stratfor, die sich selbst gerne als eine Art Unternehmens-CIA betrachteten, waren sich anderer Unternehmungen, die sie als Eindringlinge in ihren Sektor wahrnahmen, sehr bewusst. Google war auf ihrem Radar aufgetaucht. In einer Reihe von farbenfrohen E-Mails diskutierten sie ein Muster von Aktivitäten, die von Cohen unter der Ägide von Google Ideas durchgeführt wurden, was darauf hindeutet, was das „do“ in „Think/Do Tank“ tatsächlich bedeutet.

Cohens Direktorat schien von der Öffentlichkeitsarbeit und der „Corporate Responsibility“-Arbeit in die aktive Einmischung von Unternehmen in auswärtige Angelegenheiten auf einer Ebene überzugehen, die normalerweise Staaten vorbehalten ist. Jared Cohen könnte scherzhaft als Googles „Direktor für Regimewechsel“ bezeichnet werden. Den E-Mails zufolge versuchte er, seine Fingerabdrücke auf einige der wichtigsten historischen Ereignisse im heutigen Nahen Osten zu legen. Er könnte während der Revolution in Ägypten platziert werden und sich mit Wael Ghonim treffen, dem Google-Mitarbeiter, dessen Verhaftung und Inhaftierung Stunden später ihn in der westlichen Presse zu einem PR-freundlichen Symbol des Aufstandes machen würde. Geplant waren Treffen in Palästina und der Türkei, die aber beide – laut Stratfor-E-Mails – von der Google-Führung als zu riskant verworfen wurden. Nur wenige Monate bevor er sich mit mir traf, plante Cohen eine Reise an den Rand des Irans in Aserbaidschan, um „die iranischen Gemeinden näher an der Grenze zu engagieren“, als Teil von Google Ideas‘ Projekt über „repressive Gesellschaften“. In internen E-Mails schrieb Stratfors Vizepräsident für Nachrichtendienste, Fred Burton (selbst ein ehemaliger Sicherheitsbeamter des State Department),

Google bekommt die Unterstützung des Weißen Hauses und des Außenministeriums sowie Luftdeckung. In Wirklichkeit tun sie Dinge, die die CIA nicht tun kann…. [Cohen] wird sich selbst entführen oder töten lassen. Das könnte das Beste sein, um Googles verdeckte Rolle beim Aufschäumen von Aufständen aufzudecken und stumpf zu sein. Die US-Regierung kann dann das Wissen nicht ablehnen, und Google bleibt in der Hand.

In einer weiteren internen Kommunikation sagte Burton, seine Quellen zu Cohens Aktivitäten seien Marty Lev – Googles Direktor für Sicherheit und Schutz – und Eric Schmidt selbst. Auf der Suche nach etwas Konkreterem begann ich, im WikiLeaks-Archiv nach Informationen über Cohen zu suchen. Kabel des Außenministeriums, die als Teil von Cablegate veröffentlicht wurden, enthüllen, dass Cohen 2009 in Afghanistan war und versuchte, die vier großen afghanischen Mobilfunkunternehmen davon zu überzeugen, ihre Antennen auf US-Militärbasen zu verlegen. Im Libanon arbeitete er im Stillen daran, einen intellektuellen und klerikalen Rivalen zur Hisbollah zu etablieren, die „Höhere Schiitenliga“. Und in London bot er Bollywood-Filmmanagern Geld an, um antiextremistische Inhalte in ihre Filme einzufügen, und versprach, sie mit verwandten Netzwerken in Hollywood zu verbinden.

Drei Tage, nachdem er mich in Ellingham Hall besucht hatte, flog Jared Cohen nach Irland, um den „Save Summit“ zu leiten, eine Veranstaltung, die von Google Ideas und dem Council on Foreign Relations mitfinanziert wurde. Die Veranstaltung, bei der ehemalige Mitglieder von innerstädtischen Gangs, militante Rechtsradikale, gewalttätige Nationalisten und „religiöse Extremisten“ aus der ganzen Welt zusammenkamen, zielte darauf ab, technologische Lösungen für das Problem des „gewalttätigen Extremismus“ zu erarbeiten. Was könnte schiefgehen?

Cohens Welt scheint eine Veranstaltung wie diese nach der anderen zu sein: endlose Soireen zur gegenseitigen Befruchtung des Einflusses zwischen Eliten und ihren Vasallen, unter dem frommen Rubrum der „Zivilgesellschaft“. Die gängige Meinung in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften ist, dass es immer noch einen organischen „zivilgesellschaftlichen Sektor“ gibt, in dem sich Institutionen autonom bilden und zusammenkommen, um die Interessen und den Willen der Bürger zu manifestieren. Die Fabel besagt, dass die Grenzen dieses Sektors von den Akteuren der Regierung und des „privaten Sektors“ respektiert werden, so dass ein sicherer Raum für NGOs und Non-Profit-Organisationen bleibt, um sich für Dinge wie Menschenrechte, Redefreiheit und eine verantwortliche Regierung einzusetzen.

Das klingt wie eine großartige Idee. Aber wenn es jemals wahr war, dann ist es das seit Jahrzehnten nicht mehr. Spätestens seit den 1970er Jahren sind authentische Akteure wie Gewerkschaften und Kirchen unter dem anhaltenden Angriff des marktwirtschaftlichen Etatismus zusammengebrochen und haben die „Zivilgesellschaft“ in einen Käufermarkt für politische Fraktionen und Unternehmensinteressen verwandelt, die ihren Einfluss auf Armeslänge ausüben wollen. In den letzten vierzig Jahren gab es eine enorme Vermehrung von Think Tanks und politischen NGOs, deren Zweck hinter all dem Geschwätz darin besteht, politische Agenden stellvertretend auszuführen.

Dabei handelt es sich nicht nur um offensichtliche neokonservative Tarnorganisationen wie die Foreign Policy Initiative. Dazu gehören auch törichte westliche NGOs wie Freedom House, wo naive, aber wohlmeinende, gemeinnützige Mitarbeiter durch politische Finanzierungsströme in die Enge getrieben werden und nichtwestliche Menschenrechtsverletzungen anprangern, während sie lokale Missstände fest im Blick behalten. Der zivilgesellschaftliche Konferenzzirkus – der Aktivisten aus Entwicklungsländern hunderte Male im Jahr um den Globus fliegt, um die unheilige Vereinigung zwischen „Regierung und privaten Interessenvertretern“ auf geopolitisierten Veranstaltungen wie dem „Stockholm Internet Forum“ abzusegnen – könnte einfach nicht existieren, wenn er nicht jährlich mit Millionen von Dollar an politischen Geldern überschwemmt würde.

Scannen Sie die Mitgliedschaften der größten US-Thinktanks und -Institute und die gleichen Namen tauchen immer wieder auf. Aus Cohens „Save Summit“ ging AVE oder AgainstViolentExtremism.org hervor, ein Langzeitprojekt, dessen wichtigster Geldgeber neben Google Ideas die Gen Next Foundation ist. Auf der Website dieser Stiftung heißt es, sie sei eine „exklusive Mitgliederorganisation und Plattform für erfolgreiche Einzelpersonen“, die darauf abzielt, einen „sozialen Wandel“ herbeizuführen, der durch Risikokapitalfinanzierungen vorangetrieben wird. Gen Next’s „Unterstützung durch den privaten Sektor und gemeinnützige Stiftungen vermeidet einige der potenziell wahrgenommenen Interessenkonflikte, mit denen sich Initiativen konfrontiert sehen, die von Regierungen finanziert werden“. Jared Cohen ist ein Vorstandsmitglied.

Jared Cohen auf der Bühne mit den Delegierten beim Eröffnungsgipfel der Alliance of Youth Movements in New York City, 2008

Gen Next unterstützt auch eine NGO, die von Cohen gegen Ende seiner Amtszeit im Außenministerium ins Leben gerufen wurde, um internetbasierte globale „Pro-Demokratie-Aktivisten“ in das Patronage-Netzwerk der US-Außenbeziehungen zu bringen. Die Gruppe entstand als „Alliance of Youth Movements“ mit einem Eröffnungsgipfel in New York City im Jahr 2008, der vom Außenministerium finanziert wurde und mit den Logos von Unternehmenssponsoren verziert war. Der Gipfel flog sorgfältig ausgewählte Social-Media-Aktivisten aus „Problemregionen“ wie Venezuela und Kuba ein, um Reden des New-Media-Teams der Obama-Kampagne und des James Glassman vom Außenministerium zu hören und sich mit PR-Beratern, „Philanthropen“ und US-Medienpersönlichkeiten zu vernetzen. Die Gruppe hielt zwei weitere Gipfeltreffen in London und Mexiko-Stadt ab, zu denen die Delegierten per Videolink direkt von Hillary Clinton angesprochen wurden:

Sie sind die Vorhut einer aufstrebenden Generation von Bürgeraktivisten. . . . Und das macht Sie zu der Art von Führungskräften, die wir brauchen.

Außenministerin Hillary Clinton spricht zu den Delegierten des Jahresgipfels 2009 der Allianz der Jugendbewegungen in Mexiko-Stadt, am 16. Oktober 2009, per Videolink.

Im Jahr 2011 benannte sich die Alliance of Youth Movements in „Movements.org“ um. Im Jahr 2012 wurde Movements.org eine Abteilung von „Advancing Human Rights“, einer neuen NGO, die von Robert L. Bernstein gegründet wurde, nachdem er bei Human Rights Watch (die er ursprünglich gegründet hatte) ausgetreten war, weil er der Meinung war, dass sie nicht über israelische und US-amerikanische Menschenrechtsverletzungen berichten sollte. Advancing Human Rights zielt darauf ab, den Fehler von Human Rights Watch zu korrigieren, indem es sich ausschließlich auf „Diktaturen“ konzentriert. Cohen erklärte, dass der Zusammenschluss seines Movements.org-Outfits mit Advancing Human Rights „unwiderstehlich“ war, und verwies auf das „phänomenale Netzwerk von Cyberaktivisten im Nahen Osten und Nordafrika“. Er trat dann dem Vorstand von Advancing Human Rights bei, dem auch Richard Kemp angehört, der ehemalige Kommandeur der britischen Streitkräfte im besetzten Afghanistan. In seiner jetzigen Form erhält Movements.org weiterhin Gelder von Gen Next, sowie von Google, MSNBC und dem PR-Giganten Edelman, der unter anderem General Electric, Boeing und Shell vertritt.

Ein Bildschirmausschnitt der Seite „Unterstützer und Sponsoren“ auf movements.org.

Google Ideas ist größer, aber es folgt dem gleichen Spielplan. Werfen Sie einen Blick auf die Rednerlisten der jährlichen Treffen, zu denen nur geladene Gäste kommen, wie „Crisis in a Connected World“ im Oktober 2013. Theoretiker und Aktivisten des sozialen Netzwerks geben der Veranstaltung einen Anschein von Authentizität, aber in Wahrheit ist sie mit einer giftigen Piñata von Teilnehmern bestückt: US-Beamte, Telekom-Magnaten, Sicherheitsberater, Finanzkapitalisten und außenpolitische Tech-Geier wie Alec Ross (Cohens Zwilling im Außenministerium). Zum harten Kern gehören die Rüstungsunternehmer und Karrieremilitärs: aktive Chefs des US-Cyber Command und sogar der Admiral, der von 2006 bis 2009 für alle US-Militäroperationen in Lateinamerika verantwortlich war. Geschnürt wird das Paket von Jared Cohen und dem Vorsitzenden von Google, Eric Schmidt.

Ich begann, mir Schmidt als einen brillanten, aber politisch unglücklichen kalifornischen Tech-Milliardär vorzustellen, der von genau den US-Außenpolitikern ausgenutzt wurde, die er als Übersetzer zwischen ihm und dem offiziellen Washington eingesammelt hatte – eine Illustration des Prinzipal-Agent-Dilemmas zwischen West- und Ostküste.

Ich hatte Unrecht.

Eric Schmidt wurde in Washington, DC, geboren, wo sein Vater als Professor und Wirtschaftswissenschaftler für das Nixon-Finanzministerium gearbeitet hatte. Er besuchte die High School in Arlington, Virginia, bevor er seinen Abschluss als Ingenieur in Princeton machte. 1979 ging Schmidt in den Westen nach Berkeley, wo er seinen Doktortitel erwarb, bevor er 1983 in das Stanford/Berkley-Spin-off Sun Microsystems eintrat. Als er Sun sechzehn Jahre später verließ, war er bereits Teil der Geschäftsleitung geworden.

Sun hatte bedeutende Verträge mit der US-Regierung, aber erst als er in Utah als CEO von Novell tätig war, zeigen Aufzeichnungen, dass Schmidt sich strategisch mit Washingtons offenkundiger politischer Klasse einließ. Aufzeichnungen zur Wahlkampffinanzierung zeigen, dass Schmidt am 6. Januar 1999 dem republikanischen Senator für Utah, Orrin Hatch, zwei Lose zu je 1.000 Dollar spendete. Am selben Tag wird auch Schmidts Ehefrau Wendy aufgeführt, die zwei Lose zu je 1.000 Dollar an Senator Hatch spendete. Bis Anfang 2001 standen mehr als ein Dutzend anderer Politiker und PACs, darunter Al Gore, George W. Bush, Dianne Feinstein und Hillary Clinton, auf der Gehaltsliste der Schmidts, in einem Fall für 100.000 Dollar. 2013 war Eric Schmidt – der öffentlich zu sehr mit dem Weißen Haus von Obama in Verbindung gebracht wurde – noch politischer geworden. Acht Republikaner und acht Demokraten wurden direkt finanziert, ebenso wie zwei PACs. Im April gingen 32.300 $ an das National Republican Senatorial Committee. Einen Monat später ging der gleiche Betrag, 32.300 Dollar, an das Democratic Senatorial Campaign Committee. Warum Schmidt genau die gleiche Summe an beide Parteien spendete, ist eine Frage von 64.600 $.

Ebenfalls im Jahr 1999 trat Schmidt dem Vorstand einer in Washington, DC, ansässigen Gruppe bei: der New America Foundation, einem Zusammenschluss gut vernetzter zentristischer Kräfte (für DC-Verhältnisse). Die Stiftung und ihre 100 Mitarbeiter dienen als Einflussmühle, indem sie ihr Netzwerk von anerkannten Experten für nationale Sicherheit, Außenpolitik und Technologie nutzen, um hunderte von Artikeln und Meinungsäußerungen pro Jahr zu platzieren. Bis 2008 war Schmidt Vorsitzender des Vorstands geworden. Seit 2013 sind die wichtigsten Geldgeber der New America Foundation (die jeweils mehr als 1 Million Dollar beisteuern) Eric und Wendy Schmidt, das US-Außenministerium und die Bill & Melinda Gates Foundation. Zu den sekundären Geldgebern gehören Google, USAID und Radio Free Asia.

Schmidts Beteiligung an der New America Foundation stellt ihn fest in den Nexus des Washingtoner Establishments. Zu den anderen Vorstandsmitgliedern der Stiftung, von denen sieben auch als Mitglieder des Council on Foreign Relations geführt werden, gehören Francis Fukuyama, einer der intellektuellen Väter der neokonservativen Bewegung; Rita Hauser, die sowohl unter Bush als auch unter Obama im Intelligence Advisory Board des Präsidenten saß; Jonathan Soros, der Sohn von George Soros; Walter Russell Mead, ein US-Sicherheitsstratege und Herausgeber des American Interest; Helene Gayle, die in den Vorständen von Coca-Cola, Colgate-Palmolive, der Rockefeller Foundation, der Foreign Affairs Policy Unit des Außenministeriums, des Council on Foreign Relations, des Center for Strategic and International Studies, des White House Fellows Program und Bonos ONE Campaign sitzt; und Daniel Yergin, Öl-Geostratege, ehemaliger Vorsitzender der Task Force on Strategic Energy Research des US-Energieministeriums und Autor von The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power.

Google-Chairman Eric Schmidt stellt Hillary Clinton als Hauptrednerin auf der Konferenz „Big Ideas for a New America“ am 16. Mai 2014 für die New America Foundation vor, deren Vorstandsvorsitzender und größter Geldgeber Schmidt ist.

Die Geschäftsführerin der Stiftung, die 2013 ernannt wurde, ist Jared Cohens ehemalige Chefin im Planungsstab des Außenministeriums, Anne-Marie Slaughter, eine Juristin aus Princeton und Expertin für internationale Beziehungen mit einem Auge für Drehtüren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist sie überall präsent und fordert Obama auf, auf die Ukraine-Krise nicht nur mit der Entsendung verdeckter US-Truppen in das Land zu reagieren, sondern auch mit dem Abwurf von Bomben auf Syrien – auf der Grundlage, dass dies eine Botschaft an Russland und China senden würde. Zusammen mit Schmidt ist sie 2013 Teilnehmerin der Bilderberg-Konferenz und sitzt im Foreign Affairs Policy Board des State Department.

Es gab nichts politisch Unbedarftes an Eric Schmidt. Ich hatte zu sehr darauf gehofft, einen politisch unambitionierten Silicon-Valley-Ingenieur zu sehen, ein Relikt aus den guten alten Tagen der Informatik-Absolventenkultur an der Westküste. Aber das ist nicht die Art von Person, die vier Jahre in Folge an der Bilderberg-Konferenz teilnimmt, dem Weißen Haus regelmäßig Besuche abstattet oder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos „Kamingespräche“ führt. Schmidts Auftauchen als Googles „Außenminister“ – der mit Pomp und Zeremonie Staatsbesuche über geopolitische Verwerfungen hinweg unternimmt – kam nicht aus dem Nichts; es war durch jahrelange Assimilierung innerhalb der Netzwerke des US-Establishments von Ansehen und Einfluss vorausgegangen.

Auf einer persönlichen Ebene sind Schmidt und Cohen durchaus sympathische Menschen. Aber der Google-Vorsitzende ist ein klassischer „Industriechef“ mit all dem ideologischen Ballast, der mit dieser Rolle einhergeht. Schmidt passt genau dorthin, wo er ist: an den Punkt, an dem sich die zentristischen, liberalen und imperialistischen Tendenzen im amerikanischen politischen Leben treffen. Allem Anschein nach glauben Googles Bosse wirklich an die zivilisierende Kraft aufgeklärter multinationaler Konzerne, und sie sehen diese Mission als kontinuierlich mit der Gestaltung der Welt nach dem besseren Urteil der „wohlwollenden Supermacht“. Sie werden Ihnen sagen, dass Aufgeschlossenheit eine Tugend ist, aber alle Perspektiven, die den exceptionalistischen Antrieb im Herzen der amerikanischen Außenpolitik herausfordern, bleiben für sie unsichtbar. Das ist die undurchdringliche Banalität von „sei nicht böse“. Sie glauben, dass sie etwas Gutes tun. Und das ist ein Problem.

Google ist „anders“. Google ist „visionär“. Google ist „die Zukunft“. Google ist „mehr als nur ein Unternehmen“. Google „gibt der Gemeinschaft etwas zurück“. Google ist „eine Kraft für das Gute“.

Selbst wenn Google seine unternehmerische Ambivalenz öffentlich kundtut, tut es wenig, um diese Glaubenssätze zu widerlegen. Der Ruf des Unternehmens ist scheinbar unangreifbar. Googles farbenfrohes, verspieltes Logo wird jeden Tag knapp sechs Milliarden Mal auf die menschliche Netzhaut gebrannt, 2,1 Billionen Mal im Jahr – eine Gelegenheit zur Konditionierung von Reaktionen, die kein anderes Unternehmen in der Geschichte genießt. Obwohl Google letztes Jahr auf frischer Tat ertappt wurde, als es Petabytes an persönlichen Daten über das PRISM-Programm an die US-Geheimdienste weitergab, profitiert es weiterhin von dem guten Ruf, den seine „Don’t be evil“-Doppelzüngigkeit erzeugt. Ein paar symbolische offene Briefe an das Weiße Haus später scheint alles verziehen zu sein. Selbst Überwachungsgegner können nicht anders: Sie verurteilen zwar die Spionage der Regierung, versuchen aber gleichzeitig, Googles invasive Überwachungspraktiken durch Beschwichtigungsstrategien zu ändern.

Niemand will zugeben, dass Google groß und böse geworden ist. Aber es ist so. In Schmidts Amtszeit als CEO wurde Google in die zwielichtigsten US-Machtstrukturen integriert, während es zu einem geografisch invasiven Megakonzern expandierte. Aber Google hat sich mit dieser Nähe schon immer wohl gefühlt. Lange bevor die Firmengründer Larry Page und Sergey Brin im Jahr 2001 Schmidt einstellten, wurde ihre anfängliche Forschung, auf der Google basierte, teilweise von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert. Und selbst als Schmidts Google ein Image als übermäßig freundlicher Gigant der globalen Technologie entwickelte, baute es eine enge Beziehung zur Geheimdienstgemeinschaft auf.

Bereits 2003 hatte die US National Security Agency (NSA) unter ihrem Direktor General Michael Hayden begonnen, systematisch gegen den Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) zu verstoßen. Es waren die Tage des „Total Information Awareness“-Programms. Bevor PRISM überhaupt erdacht wurde, hatte die NSA auf Anweisung des Weißen Hauses von Bush bereits das Ziel, „alles zu sammeln, alles zu erschnüffeln, alles zu wissen, alles zu verarbeiten, alles auszunutzen . Zur gleichen Zeit nahm Google – dessen öffentlich erklärte Unternehmensmission es ist, „die Informationen der Welt zu sammeln und zu organisieren und sie universell zugänglich und nützlich zu machen “ – NSA-Gelder in Höhe von zwei Millionen Dollar an, um der Behörde Suchwerkzeuge für ihren rasch anwachsenden Hort gestohlenen Wissens zur Verfügung zu stellen.

Nach der Übernahme von Keyhole, einem von der National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) und der CIA mitfinanzierten Startup-Unternehmen, entwickelte Google 2004 die Technologie zu Google Maps, einer Unternehmensversion, die seitdem im Rahmen von Multimillionen-Dollar-Verträgen an das Pentagon und damit verbundene Bundes- und Landesbehörden verkauft wird. 2008 half Google dabei, einen NGA-Spionagesatelliten, GeoEye-1, ins All zu schießen. Google stellt die Fotos des Satelliten dem US-Militär und den Geheimdiensten zur Verfügung. Im Jahr 2010 vergab die NGA an Google einen 27-Millionen-Dollar-Vertrag für „Geodaten-Visualisierungsdienste“.

Nachdem die chinesische Regierung beschuldigt wurde, Google zu hacken, ging das Unternehmen 2010 eine „formelle Beziehung zum Informationsaustausch“ mit der NSA ein, die es NSA-Analysten ermöglichen sollte, „Schwachstellen“ in Googles Hard- und Software zu evaluieren. Obwohl die genauen Konturen der Vereinbarung nie offengelegt wurden, zog die NSA andere Regierungsbehörden zur Unterstützung hinzu, darunter das FBI und das Ministerium für Innere Sicherheit.

Etwa zur gleichen Zeit wurde Google in ein Programm involviert, das als „Enduring Security Framework “ (ESF) bekannt ist und den Austausch von Informationen zwischen Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley und dem Pentagon angegliederten Behörden „in Netzwerkgeschwindigkeit“ vorsah. E-Mails, die 2014 im Rahmen von Anfragen zur Informationsfreiheit erhalten wurden, zeigen, dass Schmidt und sein Googler-Kollege Sergey Brin mit dem NSA-Chef General Keith Alexander über ESF korrespondierten. Die Berichterstattung über die E-Mails konzentrierte sich auf die Vertrautheit in der Korrespondenz: „General Keith … so toll, Sie zu sehen . . . !” schrieb Schmidt. Aber die meisten Berichte übersahen ein entscheidendes Detail. „Ihre Einblicke als ein wichtiges Mitglied der Defense Industrial Base“, schrieb Alexander an Brin, „sind wertvoll, um sicherzustellen, dass die Bemühungen des ESF messbare Auswirkungen haben.“

Das Department of Homeland Security definiert die Defense Industrial Base als „den weltweiten industriellen Komplex, der Forschung und Entwicklung sowie Design, Produktion, Lieferung und Wartung von militärischen Waffensystemen, Subsystemen und Komponenten oder Teilen ermöglicht, um die militärischen Anforderungen der USA zu erfüllen [Hervorhebung hinzugefügt]“

Die Defense Industrial Base liefert „Produkte und Dienstleistungen, die für die Mobilisierung, den Einsatz und die Aufrechterhaltung militärischer Operationen unerlässlich sind.“ Beinhaltet dies reguläre kommerzielle Dienstleistungen, die vom US-Militär gekauft werden? Nein. Die Definition schließt den Kauf von regulären kommerziellen Dienstleistungen ausdrücklich aus. Was auch immer Google zu einem „wichtigen Mitglied der Defense Industrial Base“ macht, es sind keine Rekrutierungskampagnen, die über Google AdWords geschaltet werden, oder Soldaten, die ihre Gmail abrufen.

Im Jahr 2012 tauchte Google auf der Liste der Lobbyisten mit den höchsten Ausgaben in Washington, DC, auf – eine Liste, die normalerweise nur von der US-Handelskammer, militärischen Auftragnehmern und den Petrokarbon-Leviathanen geführt wird. Google tauchte in der Rangliste vor dem militärischen Luft- und Raumfahrtgiganten Lockheed Martin auf, mit einer Gesamtsumme von 18,2 Millionen Dollar im Jahr 2012 zu Lockheeds 15,3 Millionen Dollar. Boeing, der militärische Auftragnehmer, der 1997 McDonnell Douglas aufkaufte, lag mit 15,6 Millionen Dollar Ausgaben ebenfalls unter Google, ebenso wie Northrop Grumman mit 17,5 Millionen Dollar.

Im Herbst 2013 versuchte die Obama-Regierung, Unterstützung für US-Luftangriffe gegen Syrien zu gewinnen. Trotz Rückschlägen drängte die Regierung bis weit in den September hinein mit Reden und öffentlichen Ankündigungen sowohl von Präsident Obama als auch von Außenminister John Kerry auf eine Militäraktion. Am 10. September stellte Google seine Startseite – die beliebteste im Internet – in den Dienst der Kriegsanstrengungen und fügte unter dem Suchfeld eine Zeile mit dem Text „Live! Außenminister Kerry beantwortet Fragen zu Syrien. Today via Hangout at 2pm ET. „

Google-Titelseite am 10. September 2013, die für die Bemühungen der Obama-Regierung um eine Bombardierung Syriens wirbt

Wie der selbsternannte „radikale Zentrist “ und Kolumnist der New York Times Tom Friedman 1999 schrieb, reicht es manchmal nicht aus, die globale Dominanz amerikanischer Tech-Konzerne etwas so Unbeständigem wie dem „freien Markt“ zu überlassen:

Die verborgene Hand des Marktes wird niemals ohne eine verborgene Faust funktionieren. McDonald’s kann nicht florieren ohne McDonnell Douglas, den Konstrukteur der F-15. Und die versteckte Faust, die die Welt sicher hält, damit die Technologien des Silicon Valley gedeihen können, heißt US Army, Air Force, Navy und Marine Corps.

Wenn sich etwas geändert hat, seit diese Worte geschrieben wurden, dann ist es, dass das Silicon Valley mit dieser passiven Rolle unruhig geworden ist und stattdessen danach strebt, die „versteckte Faust“ wie einen Samthandschuh zu schmücken. Im Jahr 2013 schrieben Schmidt und Cohen,

Was Lockheed Martin für das zwanzigste Jahrhundert war, werden Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen für das einundzwanzigste sein.

Dies war eine von vielen kühnen Behauptungen von Schmidt und Cohen in ihrem Buch, das schließlich im April 2013 veröffentlicht wurde. Der Arbeitstitel „The Empire of the Mind“ war verschwunden und wurde durch „The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business“ersetzt. Als es herauskam, hatte ich offiziell politisches Asyl bei der Regierung von Ecuador beantragt und erhalten und Zuflucht in der Botschaft von Ecuador in London genommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits fast ein Jahr in der Botschaft unter Polizeibewachung verbracht und wurde an der sicheren Ausreise aus Großbritannien gehindert. Online bemerkte ich, wie die Presse aufgeregt über das Buch von Schmidt und Cohen brummte, wobei sie den expliziten digitalen Imperialismus des Titels und die auffällige Reihe von Befürwortungen vor der Veröffentlichung von berühmten Kriegstreibern wie Tony Blair, Henry Kissinger, Bill Hayden und Madeleine Albright auf der Rückseite leichtfertig ignorierte.

Google-Vorsitzender Eric Schmidt und Henry Kissinger, Außenminister und Leiter des Nationalen Sicherheitsrats unter Präsident Richard Nixon, während eines „Kamingesprächs“ mit Google-Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale in Mountain View, Kalifornien, am 30. September 2013. In dem Gespräch sagt Kissinger, dass National Security Agency Whistleblower Edward Snowden „verachtenswert“ ist.

Angepriesen als visionäre Vorhersage des globalen technologischen Wandels, konnte das Buch nicht liefern – es gelang nicht einmal, sich eine Zukunft, ob gut oder schlecht, vorzustellen, die sich wesentlich von der Gegenwart unterscheidet. Das Buch war eine vereinfachende Verschmelzung von Fukuyamas „Ende der Geschichte“-Ideologie, die seit den 1990er Jahren aus der Mode gekommen ist, und schnelleren Mobiltelefonen. Es wurde mit DC-Schibboleths, Orthodoxien des Außenministeriums und kriecherischen Ergüssen von Henry Kissinger aufgefüllt. Die Gelehrsamkeit war dürftig – sogar degeneriert. Es schien nicht zu dem Profil von Schmidt zu passen, diesem scharfen, ruhigen Mann in meinem Wohnzimmer. Aber als ich weiterlas, begann ich zu erkennen, dass das Buch kein ernsthafter Versuch einer zukünftigen Geschichte war. Es war ein Liebeslied von Google an das offizielle Washington. Google, ein aufstrebender digitaler Superstaat, bot sich an, Washingtons geopolitischer Visionär zu sein.

Man kann es auch so sehen, dass es einfach nur ein Geschäft ist. Wenn ein amerikanisches Internetdienstmonopol die globale Marktdominanz sichern will, kann es nicht einfach so weitermachen wie bisher und die Politik sich um sich selbst kümmern lassen. Amerikanische strategische und wirtschaftliche Hegemonie wird zu einer wichtigen Säule seiner Marktdominanz. Was soll ein Megakonzern tun? Wenn er die Welt spreizen will, muss er Teil des ursprünglichen „Don’t be evil“-Imperiums werden.

Aber ein Teil des unverwüstlichen Images von Google als „mehr als nur ein Unternehmen“ kommt von der Wahrnehmung, dass es sich nicht wie ein großes, böses Unternehmen verhält. Seine Vorliebe, Menschen mit Gigabytes an „kostenlosem Speicherplatz“ in die Falle seiner Dienste zu locken, erzeugt den Eindruck, dass Google alles umsonst verschenkt und damit direkt gegen das Profitmotiv des Unternehmens handelt. Google wird als ein im Wesentlichen philanthropisches Unternehmen wahrgenommen – eine magische Maschine, die von jenseitigen Visionären geleitet wird, um eine utopische Zukunft zu erschaffen. Das Unternehmen scheint manchmal bestrebt zu sein, dieses Image zu kultivieren, indem es Gelder in „Corporate Responsibility“-Initiativen fließen lässt, um einen „sozialen Wandel“ herbeizuführen – ein Beispiel dafür ist Google Ideas. Aber wie Google Ideas zeigt, bringen auch die „philanthropischen“ Bemühungen des Unternehmens das Unternehmen auf unangenehme Weise in die Nähe der imperialen Seite des US-Einflusses. Wenn Blackwater/Xe Services/Academi ein Programm wie Google Ideas betreiben würde, würde es intensiv kritisch hinterfragt werden. Aber irgendwie bekommt Google einen Freifahrtschein.

Ob es nun nur ein Unternehmen ist oder „mehr als nur ein Unternehmen“, Googles geopolitische Bestrebungen sind fest in die außenpolitische Agenda der größten Supermacht der Welt eingebunden. In dem Maße, wie Googles Monopol für Such- und Internetdienste wächst und es seinen industriellen Überwachungskegel ausweitet, um den Großteil der Weltbevölkerung abzudecken, indem es den Mobiltelefonmarkt schnell dominiert und den Internetzugang im globalen Süden ausweitet, wird Google immer mehr zum Internet für viele Menschen. Sein Einfluss auf die Entscheidungen und das Verhalten der Gesamtheit der einzelnen Menschen bedeutet eine reale Macht, den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen.

Wenn die Zukunft des Internets Google sein wird, sollte das für Menschen auf der ganzen Welt – in Lateinamerika, Ost- und Südostasien, dem indischen Subkontinent, dem Nahen Osten, Afrika südlich der Sahara, der ehemaligen Sowjetunion und sogar in Europa -, für die das Internet das Versprechen einer Alternative zur kulturellen, wirtschaftlichen und strategischen Hegemonie der USA verkörpert, ein ernstes Anliegen sein.

Ein „Don’t be evil“-Imperium ist immer noch ein Imperium

Alle Quellen im Original zu finden.