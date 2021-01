Google ist das „gefährlichste Unternehmen der Welt“

Senator Ted Cruz hat seine Kampagne gegen die unregulierte Expansion von Big Tech fortgesetzt, indem er Google als „das gefährlichste Unternehmen“ auf dem Planeten bezeichnete.

Cruz machte die Kommentare zu Reportern Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung für die Georgia Senat Stichwahl.

„Ich denke, Google ist zweifellos das gefährlichste Unternehmen auf dem Planeten. Google ist am gefährlichsten, weil es bei weitem das größte ist. Es ist bei weitem das mächtigste. Es kontrolliert die überwiegende Mehrheit der Suchanfragen “, stellte Cruz fest, nachdem er Big Tech als die„ größte Bedrohung “für„ freie und faire Wahlen “bezeichnet hatte.

Watch Senator Ted Cruz expose Google, Twitter and Facebook. He says, "Google is the most dangerous company on this planet'.https://t.co/TeUalLcqrn — OmShantiOm11🇮🇳 (@OmShantiSanghi) January 4, 2021

Cruz bezog sich auf die Wahlen 2016, bei denen „Google durch manipulierte Suchergebnisse im 2016 mehr als 2,6 Millionen Stimmen an die Demokraten verlagerte“.

Cruz bemerkte, dass der Psychologe Dr. Robert Epstein, der vor Cruz ‚Unterausschuss für Justiz zur Verfassung aussagte, „kein Republikaner ist. Er ist ein Liberaldemokrat, der für Hillary Clinton gestimmt hat, aber empört ist, diese Art von Machtmissbrauch zu sehen. Google ist eindeutig das gefährlichste. “

Cruz fügte hinzu, dass Google zwar am gefährlichsten ist, Twitter jedoch am dreistesten.

„Wir hatten erst kürzlich eine Anhörung, bei der Jack Dorsey aussagte. Er sah mit seinem Bart aus, als wäre er unter einer Brücke hervorgekrochen“, bemerkte Cruz.

Während dieser Anhörung fragte Cruz Dorsey, ob er glaube, dass Twitter die Fähigkeit habe, Wahlergebnisse zu beeinflussen, worauf Dorsey mit „Nein“ antwortete… eine Antwort, die Cruz als „absurd“ bezeichnete.

„Wenn Sie nicht glauben, dass Sie die Macht haben, Wahlen zu beeinflussen, warum zensieren sie dann?“ Cruz konterte und zwang Dorsey zuzugeben, dass „mehr Rechenschaftspflicht erforderlich ist.“

CRUZ: "Does Twitter have the ability to influence elections?"



DORSEY: "No"



CRUZ: "If you don't think you have the power to influence elections, why do you block anything?" pic.twitter.com/6N21uxDvjw — Daily Caller (@DailyCaller) October 28, 2020

Cruz fragte Dorsey dann: „Wer zum Teufel hat Sie gewählt und Ihnen die Verantwortung dafür gegeben, was die Medien berichten dürfen und was das amerikanische Volk hören darf?“

“Mr. Dorsey, who the hell elected you?” Ted Cruz says.



“We realize we need to earn trust more. We realize more accountability is needed," Jack Dorsey responds.



Twitter shares taking a hit after that round of questioning 📉https://t.co/YVXYzGhOZo pic.twitter.com/4TLDsgHZ8U — Bloomberg Technology (@technology) October 28, 2020

Am Samstag drängte Cruz: „Schauen Sie, Twitter hat die New York Post dreist zensiert, als sie die berichte über die Korruption von Hunter Biden und Joe Biden in Bezug auf China, die Ukraine und Russland veröffentlichte, und sie haben sie einfach zum Schweigen gebracht.“ Sie haben sie und mich nicht nur daran gehindert, diese Geschichten zu verbreiten, sondern zwei Wochen lang die New York Post blockiert.“

In der Tat hat das Unternehmen mehr als das getan, es hat sogar Benutzer daran gehindert, den Link zur Post-Story zu twittern.

„Die New York Post ist keine Organisation oder irgendeine Eintagsfliege. Es ist die Zeitung mit der viert höchsten Auflage des Landes. Sie wurde von Alexander Freakin ‚Hamilton gegründet “, drängte Cruz.

Cruz fügte hinzu, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg „davon profitiert hat, weil Twitter und Google so verfault sind und dass Facebook, obwohl es auch ziemlich schlecht ist und nur von Redefreiheit spricht, ihn deutlich besser erscheinen lässt als seine Rivalen, aber alle drei sind sehr Bedenklich.“

Der Senat stimmte letzte Woche für die Verabschiedung des National Defense Authorization Act ohne die Aufhebung von Section 230, die von Präsident Trump beantragt wurde.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

