Globale Finanzmuster und Verlautbarungen deuten auf eine seismische Umgestaltung der Regierungs- und des Finanzsysteme hin

childrenshealthdefense.org

„Planned Surveillance and Control by Global Technocrats: A Big-Picture Look at the Current Pandemic Beneficiaries“, ein von Experten begutachteter Artikel von Children’s Health Defense, wurde zur Veröffentlichung in der Zeitschrift International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research angenommen.

Die Zeitschrift wurde 2020 von John W. Oller, Jr., Ph.D. (Chefredakteur) und Christopher A. Shaw, Ph.D. (leitender Redakteur) ins Leben gerufen, „um unabhängige Forschung über Impftheorie und -praxis frei von Zwängen monetärer, politischer oder sonstiger nicht offengelegter Einflüsse frei zugänglich zu machen.“

Der Artikel von Children’s Health Defense, der bis zum Jahresende in der Zeitschrift erscheinen wird, untersucht, wie die Pandemie einen finanziellen, technischen, biopharmazeutischen und militärisch-intelligenten Vorstoß für zentralisierte, technokratische Kontrolle ermöglicht hat.

Hier ist der Artikel.

Zusammenfassung

Globale Finanzmuster und Verlautbarungen deuten auf eine seismische Umgestaltung der Regierungs- und Finanzsysteme hin, die sich unter der Oberfläche der Covid-19-Pandemie abspielt und weit über den Gesundheitsbereich hinausreicht. Die zunehmende zentralisierte Kontrolle hat das Potenzial, eine unüberbrückbare Kluft zwischen einer winzigen Handvoll von Gewinnern und einer Mehrheit von Verlierern zu schaffen.

Um eine integrierte Analyse der technokratischen und finanziellen Kräfte und Agenden, die im Spiel sind, zu fördern, identifiziert diese Schnellübersicht einige der Hauptnutznießer der Pandemie in den miteinander verflochtenen Sektoren Finanzen, Technologie, Biopharmazie und militärische Intelligenz und bewertet die Entwicklungen im Kontext des sich beschleunigenden globalen Vorstoßes zur technokratischen Konsolidierung und Kontrolle.

Die Beweise deuten darauf hin, dass die Trojaner-Coronavirus-Impfstoffe die körperliche Integrität und die informierte Zustimmung auf völlig neue Weise in Frage stellen könnten, indem sie invasive Technologien in die Gehirne und Körper der Menschen transportieren.

Technologien wie Gehirn-Maschine-Schnittstellen, digitale Identitätsverfolgungsgeräte und mit Kryptowährungen kompatible Chips würden zu dem Ziel der Zentralbanken beitragen, Währungen durch digitale Transaktions- und Identifikationssysteme zu ersetzen und ein globales Kontrollnetz zu schaffen, das die Weltbevölkerung mit der Militär-Pharma-Intelligenz-Cloud der globalen Technokraten verbindet. Darüber hinaus hebt die Verwendung von Impfstoffen als Liefervehikel für Überwachungstechnologien jegliche rechtliche Haftung auf.

Einleitung

Am 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein angeblich neuartiges Coronavirus von einem globalen Gesundheitsnotfall (Stand: 30. Januar) zu einer globalen Pandemie hoch und gab der neu entstandenen Krankheit, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wird, den Namen „Covid-19“ (Forster, 2020; World Health Organization, 2020a). Untersucht man die Maßnahmen, die sowohl vor als auch nach dem Erlass der WHO im März ergriffen wurden, scheint es offensichtlich, dass viele hochrangige Personen und Sektoren in der Lage waren, sich strategisch zu positionieren, um von der erklärten Krise zu profitieren (Children’s Health Defense, 2020b). Gleichzeitig ist mit einer „neuen Form des wirtschaftlichen Schocks“, der weltweit unter dem Deckmantel von Covid-19 (Lagarde, 2020) auferlegt wird, offensichtlich geworden, dass die altmodische Profitmacherei von Unternehmen bei weitem nicht die ganze Geschichte ist.

Tatsächlich deuten die globalen Finanzmuster und Verlautbarungen auf eine seismische Überholung der Regierungs- und Finanzsysteme hin, die sich unter der Oberfläche der Pandemie abspielt und weit über den Gesundheitsbereich hinausreicht. Diese Entwicklungen unterstreichen einen beunruhigenden Vorstoß in die globale Technokratie – eine Form der zentralisierten, von Experten geleiteten Kontrolle über Ressourcenproduktion und -verbrauch, die das Wall Street Journal als „antidemokratische Herrschaft von Eliten, die glauben, es besser zu wissen“ charakterisiert hat (Wood, 2018, 2020; Fitts, 2020a; Schinder, 2020; Schumacher, 2020; White, 2020). In den USA profitieren viele der Aktionen, die sich hinter den Kulissen abspielen, auch von einem Klima der institutionalisierten Geheimhaltung, das durch die Verabschiedung einer bahnbrechenden Grundsatzerklärung (FASAB Statement 56) im Oktober 2018 ermöglicht wurde, die die Regeln für die Offenlegung von Finanzdaten auf den Kopf stellte, um der US-Regierung und ihren Auftragnehmern die Führung geheimer Bücher zu ermöglichen (Federal Accounting Standards Advisory Board, 2018; Ferri & Lurie, 2018).

Wie die rasanten Ereignisse des Jahres 2020 andeuten, haben wesentlich mehr zentralisierte Kontrolle und Geheimhaltung das Potenzial, eine unüberbrückbare Kluft zwischen einer winzigen Handvoll elitärer Gewinner und einer Mehrheit von Verlierern der oberen und unteren Mittelschicht zu schaffen. Anfang Juni wies der Wall-Street-Analyst Jim Cramer von CNBC hitzig auf die Tatsache hin, dass die Pandemie bereits „einen der größten Vermögenstransfers in der Geschichte“ hervorgebracht habe (Clifford, 2020). Andere haben diese Beobachtungen aufgegriffen und den „monumentalen Vermögenstransfer vom unteren Ende der wirtschaftlichen Leiter nach oben“ beschrieben (Barnett, 2020; Kampf-Lassin, 2020). Im Vergleich zu den Vorteilen, die großen Unternehmen und Milliardären zugute kommen, stellte Cramer unverblümt fest, dass die pandemiebedingten Einschränkungen einen „schrecklichen Effekt“ auf die amerikanische Kleinunternehmenswirtschaft hatten, wobei ein ähnliches Muster auch außerhalb der USA zu beobachten ist (Clifford, 2020). Sogar das Weltwirtschaftsforum – das viele der strukturellen Veränderungen, die jetzt im Gange sind, bei seinen jährlichen Treffen in Davos gefördert hat – erkennt die „asymmetrische Natur“ der Covid-19-bedingten Härten und die „größere Heftigkeit und Geschwindigkeit“ der Auswirkungen der Pandemie auf die Bevölkerung an, die bereits vor 2020 unter Stress steht (World Economic Forum, 2020).

Bis zum Frühherbst hatten fünfzig Millionen Amerikaner (viele mit bereits hoher Schuldenlast) ihren Arbeitsplatz verloren; Finanzprognostiker warnten vor weiteren Entlassungen; und Millionen der noch Beschäftigten verdienten weniger als vor der Pandemie (Andriotis, 2020). Darüber hinaus war der Großteil der Billionen an staatlichen Konjunkturprogrammen (die Anfang Mai das Bruttoinlandsprodukt aller außer sechs Nationen weltweit übertrafen) an große Unternehmen geflossen; Forbes berichtete, dass etwa 70 Prozent der ursprünglich für angeschlagene kleine Unternehmen vorgesehenen 350 Milliarden Dollar an große Unternehmen gingen (Simon, 2020). Beobachter vermuten, dass durch die Kanalisierung der Bailouts der Steuerzahler an die Unternehmen, die bereits die größte Fähigkeit besaßen, die Abschaltungen zu überstehen, die größten Akteure in der Lage waren, einen noch größeren „Würgegriff“ über die Wirtschaft zu erlangen (Kampf-Lassin, 2020).

Als der Reichtum der US-Milliardäre um fast eine Billion Dollar anstieg (ein wöchentlicher Durchschnitt von 42 Milliarden Dollar), begannen wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, Anträge auf Unterstützung durch Lebensmittelbanken und Berichte über Sucht, Überdosen, Depressionen und Selbstmord „alle historischen Rekorde zu brechen“ (Feeding America, n.d.; Alcorn, 2020; Americans for Tax Fairness, 2020; Baldor & Burns, 2020; Community FoodBank of New Jersey, 2020; Dubey et al, 2020; Ettman et al., 2020; Hollyfield, 2020; Lerma, 2020; Prestigiacomo, 2020; Schwarz, 2020; Sergent et al., 2020; Thorbecke, 2020; Wan & Long, 2020). Außerhalb der USA ist die Situation ähnlich (Bueno-Notivol et al., 2020). Als Zeichen für den weltweiten Anstieg des Hungers verlieh das Nobelkomitee seinen Friedenspreis 2020 an das Welternährungsprogramm, was den Leiter der Organisation zu der Warnung veranlasste, dass die Welt „am Rande einer Hungerpandemie“ steht, die im kommenden Jahr zu „Hungersnöten biblischen Ausmaßes“ führen könnte (Lederer, 2020).

Im November veröffentlichten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Daten, die mehr als 100.000 überzählige Todesfälle in den USA identifizierten, die „indirekt“ mit der Pandemie in Verbindung stehen (Rossen et al., 2020), einschließlich eines „atemberaubenden 26,5%igen Anstiegs“ der überzähligen Todesfälle bei jungen Erwachsenen zwischen Mitte zwanzig und Mitte vierzig (Prestigiacomo, 2020). In einem Kommentar zu diesen Sterblichkeitsdaten – die „eine Sterbeziffer widerspiegeln, die weit über das hinausgeht, was [Forscher] normalerweise erwarten würden“ (Preidt, 2020) – äußerte der ehemalige Kommissar der U.S. Food and Drug Administration (FDA), Scott Gottlieb, den Verdacht, dass „ein guter Teil der Todesfälle in dieser jüngeren Kohorte Todesfälle aufgrund von Verzweiflung waren“, einschließlich Drogenüberdosierungen (Squawk Box, 2020).

Universitätsforscher, die in JAMA über die Sterblichkeit schrieben, stimmten zu, dass „Überschüssige Todesfälle, die anderen Ursachen als Covid-19 zugeschrieben werden, könnten Todesfälle widerspiegeln, … die aus Störungen resultieren, die durch die Pandemie hervorgerufen wurden“ (Woolf et al., 2020), einschließlich „Spillover-Effekte … wie verzögerte medizinische Versorgung, wirtschaftliche Not oder emotionale Not“ (Preidt, 2020). Multilaterale Organisationen wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betonen, dass es von entscheidender Bedeutung sein wird, die langfristigen Auswirkungen der „Einschränkung und der sich verschlechternden finanziellen Bedingungen“ auf die Sterblichkeit zu bewerten, und warnen, dass die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen wahrscheinlich „erheblich“ sein werden (Morgan et al., 2020).

Als Ideologie ist die Technokratie dafür bekannt, dass sie Wissen und Expertise als die Hauptquellen legitimer Macht und Autorität verherrlicht und behauptet, dass es „einen besten Weg“ gibt, den nur „die Experten“ (z.B. Ingenieure, Wissenschaftler und Ärzte) bestimmen können (Burris, 1989). Kritiker der Technokratie haben jedoch lange darauf hingewiesen, dass, besonders in Krisensituationen, das Know-how, die „diskretionären Interventionen“ und die scheinbar „elastische“ Macht, die von Technokraten beansprucht wird, die Grenze zwischen nützlicher Expertise und „willkürlicher Herrschaft“ verwischen kann (White, 2020). Darüber hinaus wehren sich Technokraten typischerweise gegen Versuche, „die nicht-rationalen Attribute technokratischer Entscheidungsfindung“ explizit zu machen (Burris, 1989).

Angesichts des auffälligen Fehlens jeglicher Kosten-Nutzen-Analyse und der zunehmend „nicht-rationalen“ Rechtfertigungen, die für Covid-19-Beschränkungen vorgebracht werden (Handley, 2020; Kristen, 2020; Kulldorff et al., 2020; The Reaction Team, 2020) – sowie der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen, die sich in schwindelerregender Geschwindigkeit vollziehen – ist es wichtig zu versuchen, die technokratischen und finanziellen Agenden zu verstehen, die im Spiel sind. Drei zunehmend miteinander verwobene Sektoren (Big Finance, Big Tech und Big Pharma) ernten die Früchte von Covid-19 und profitieren von engen Beziehungen mit dem militärisch-intelligenten Apparat (Glaser, 2020; Usdin, 2020). Diese Schnellübersicht versucht, (1) einige der Hauptnutznießer der Pandemie (finanziell und anderweitig) in diesen Sektoren zu identifizieren, und (2) die Handlungen dieser Parteien im Kontext des sich beschleunigenden globalen Vorstoßes zur technokratischen Konsolidierung und Kontrolle durch invasive Überwachung zu bewerten.

Methoden

Rapid Reviews werden eingesetzt, um Evidenz in einer gestrafften Art und Weise zu synthetisieren, die den Zeitrahmen und die Anforderungen von aufwendigeren systematischen Reviews abkürzt (Ganann et al., 2010). Ein Rapid Review eignet sich besonders gut für aufkommende aktuelle Ereignisse, und die dynamische Situation im Zusammenhang mit Covid-19 ist sicherlich dafür geeignet. Obwohl sie nicht erschöpfend sind, ermöglichen Rapid Reviews eine schnelle Zusammenfassung der verfügbaren Evidenz über mehrere Disziplinen hinweg, sei es zum Zweck der Information von Politik und Entscheidungsfindung oder zur Identifizierung von Mustern und zur Bestandsaufnahme des Gesamtbildes.

Für diesen breiten Überblick über die aktuellen Ereignisse haben wir uns in erster Linie auf die so genannte graue Literatur sowie auf Medienberichte (sowohl von den etablierten Medien als auch von unabhängigen Journalisten) und verschiedene Online-Quellen gestützt. Wir haben auch relevante, von Experten begutachtete Literatur konsultiert. Während der Peer-Review-Prozess normalerweise sehr langsam abläuft, wurden Studien zu Covid-19 in halsbrecherischer Geschwindigkeit veröffentlicht (Packer, 2020).

Beispiele für Quellen, die für diese Überprüfung konsultiert wurden, sind konventionelle und alternative Finanzkommentare, Webseiten und Mitteilungen von Gesundheitsbehörden, internationalen Organisationen und Universitäten, individuelle Blogs und Kommentare sowie begutachtete Studien, die die Auswirkungen von Covid-19-Beschränkungen katalogisieren.

Big Money

Mit Hilfe der Medien hatten die Kommentatoren leichtes Spiel, die Ereignisse des Jahres 2020 hauptsächlich als Gesundheitskrise darzustellen. Mit jedem Monat, der vergeht, werden diese Behauptungen jedoch dünner (Barnett, 2020). In einer umfassenden Analyse mit dem Titel The State of Our Currencies (Der Zustand unserer Währungen) bietet die ehemalige stellvertretende US-Wohnungsbauministerin Catherine Austin Fitts (2020a) eine umfassendere und aufschlussreichere Interpretation. Auf der Grundlage einer genauen Beobachtung von Finanzmustern behauptet Fitts, dass die unter dem Deckmantel von Covid-19 verhängten Maßnahmen der „Schockdoktrin“ dazu beitragen, die Weichen für eine neue globale Zentralbankmaschine und ein technokratisches „Regulierungs- und Wirtschaftsmodell zu stellen, das eine weitaus größere zentrale Kontrolle erlaubt.“

Fitts macht darauf aufmerksam, dass die Zentralbanker der G7-Staaten im August 2019 in Jackson Hole, Wyoming, einen Plan namens „Going Direct“ (Bartsch et al., 2019) verabschiedet haben, der für ein neuartiges „Verwischen [der] Grenzen zwischen staatlicher Fiskalpolitik und Zentralbank-Geldpolitik“ plädiert (Martens & Martens, 2020). Der wenige Monate vor Covid-19 entworfene Plan – vom Weltwirtschaftsforum (n.d.) als „The Great Reset“ bezeichnet – beschwört die Aussicht auf einen schweren wirtschaftlichen Abschwung und „ungewöhnliche Umstände“, die zur Rechtfertigung „beispielloser“ globaler Maßnahmen genutzt werden könnten (Bartsch et al., 2019).

Fitts (2020a) postuliert, dass die Zentralbanker sowohl ein kurzfristiges Ziel (die Verlängerung des bestehenden, auf dem Dollar basierenden Reservewährungssystems) als auch ein ehrgeiziges längerfristiges Ziel verfolgen: ein „neues globales Governance- und Finanztransaktionssystem zu implementieren und die notwendige Macht zu sammeln, um alle Parteien in das neue System zu treiben“. Fitts charakterisiert diese Bestrebungen als nichts Geringeres als das Ende der Währung, wie wir sie kennen, und deutet an, dass das von oben nach unten verlaufende, auf digitaler Währung basierende Modell, das als Ersatz angepriesen wird, dazu führen könnte, dass traditionelle Vermittler an den Rand gedrängt werden und die Bevölkerung stattdessen direkt mit etwas ausgestattet wird, das einem „Kredit im Firmenladen“ ähnelt. Fitts beschreibt die Implikationen eines solchen Modells und merkt an, dass mit Hilfe digitaler Überwachung und eines sozialen Kreditsystems der von der Zentralbank kontrollierte „Kredit“ leicht „auf individueller Basis angepasst oder abgeschaltet“ werden könnte. Generaldirektor Agustín Carstens von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – der Zentralbank der Zentralbanken – bestätigte dies kürzlich und erklärte, dass eine digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) den Zentralbanken im Gegensatz zu Bargeld „absolute Kontrolle“ über die Verwendung von CBDCs „und die Technologie zur Durchsetzung“ von CBDC-Regeln und -Vorschriften geben würde (Internationaler Währungsfonds, 2020). Mit einem geimpften digitalen Überwachungsprogramm bei Individuen hätte die CBDC diktatorische Macht auf der Ebene des individuellen Kaufs und Verkaufs.

Fitts‘ Analyse legt nahe, dass die Zentralbanker schon lange vor dem Coronavirus-Chaos damit begonnen haben, die Grundlagen für den gewünschten globalen Übergang zu schaffen. Allein im Jahr 2019 billigten die G7-Finanzminister im Juli einen Aktionsplan für Kryptowährungen; im August genehmigten die G7-Zentralbanker „Going Direct“; im September begann die US-Notenbank („die Fed“) damit, Hunderte von Milliarden Dollar an Krediten „direkt“ an die Handelshäuser der Wall Street zu vergeben; und im Oktober veröffentlichte die BIZ einen wichtigen Bericht über globale Kryptowährungen (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 2019; Helms, 2019; Fitts, 2020a; Martens & Martens, 2020). Mitten in der Hektik der Zentralbankaktivitäten im Oktober veranstaltete die Bill & Melinda Gates Foundation (zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und dem Johns Hopkins Center for Health Security) die vielbeachtete „Pandemie-Tabletop-Übung“ namens Event 201, bei der ein globales Coronavirus-Ausbruchsszenario durchgespielt wurde, das den tatsächlichen Ereignissen im Jahr 2020 verblüffend ähnlich war (Center for Health Security, n.d.).

Im Januar 2020 erlebten US-Unternehmen eine Rekordzahl von CEO-Abgängen (Ausick, 2020; Marinova, 2020) – ein Massenexodus, der es über 200 ausscheidenden Führungskräften strategisch ermöglichte, ihre Aktien zum oder nahe dem Markthoch zu verkaufen (siehe Tabelle 1). Andere wohlhabende und einflussreiche Insider tätigten ebenfalls überraschend gut getimte Börsentransaktionen. Zum Beispiel verkauften einige US-Senatoren nach einem Briefing hinter verschlossenen Türen Ende Januar über das Virus (von dem noch kein einziger Amerikaner betroffen war) Aktien im Wert von Hunderttausenden von Dollar und „entledigten sich so der Aktien, die einen Monat später im Wert fielen“ (Lane, 2020). Der reichste Mensch der Welt, Amazon-CEO Jeff Bezos, verkaufte Anfang Februar in einem Zeitraum von elf Tagen fast 4,1 Milliarden Dollar, nachdem er im August 2019 bereits Aktien im Wert von 2,8 Milliarden Dollar verkauft hatte (Palmer, 2020).

Tabelle 1. U.S. CEO-Abgänge im Januar 2020

Ausick, 2020; ChallengerGray, 2020

Als die US-Regierung im März den Stimulus-Hahn aufdrehte, setzte die Fed ihre unregelmäßigen Eingriffe in die US-Wirtschaft fort. Bis zum Sommer 2020 hatte die Fed ihre Bilanz um 2,9 Billionen Dollar ausgeweitet – ein Großteil davon laut Fed-Beobachter John Titus (2020) unkontrolliert – und Finanzbeobachter warnten, dass „der Markt nicht mehr der größte Faktor bei der Auswahl von [wirtschaftlichen] Gewinnern und Verlierern ist“ (Whalen, 2020). Titus (2020) schließt sich dieser Einschätzung an und charakterisiert die Ereignisse des Jahres 2020 unverblümt als einen von der Fed angeführten „Staatsstreich“. Titus (2014) hat die großen finanziellen Kräfte und rechtlichen Veränderungen seit der Finanzkrise von 2008 aufgezeichnet und beschreibt, wie die Zentralbanken nicht nur in der Lage sind, das amerikanische Volk „am helllichten Tag“ zu „plündern“, sondern dies auch ohne Angst vor Strafverfolgung tun können – wahrscheinlich, weil, wie Titus und Fitts (2020a) beide betonen, das Justizministerium für seine Finanzoperationen von den Mitgliedsbanken der Fed abhängig ist.

Der Coronavirus-Stimulus hat den Mitgliedsbanken der Fed reichlich finanzielle Möglichkeiten zum Vorteil verschafft. In einem zweiwöchigen Zeitraum im April verdienten große Banken beispielsweise 10 Milliarden Dollar an Gebühren (zwischen 1 und 5 Prozent) allein für die Bearbeitung der Regierungskredite an Unternehmen (Sullivan et al., 2020). In Sammelklagen wurde anschließend behauptet, dass die Banken größeren Krediten (und größeren Unternehmen) Vorrang einräumten, um die höchsten Gebühren zu kassieren, während sie „Zehntausende“ in Frage kommende, aber kleinere Unternehmen ausschlossen (Sullivan et al., 2020). Als Kreditgeber für die Muttergesellschaft einer nationalen Restaurantkette verdiente die Fed-Mitgliedsbank JPMorgan Chase (die größte und profitabelste Bank in den USA) eine Gebühr von 100.000 Dollar für eine einzige „einmalige Transaktion, für die sie kein Risiko übernahm und die sie mit weniger Anforderungen als bei einem normalen Kredit durchreichen konnte“ (Sullivan et al., 2020).

Im September schrieb Senator Marco Rubio (Vorsitzender des Senatsausschusses für Kleinunternehmen und Unternehmertum) an den CEO von JPMorgan Chase und drückte seine „Besorgnis“ über die Behauptungen aus, dass JPMorgan-Mitarbeiter bei der Verteilung von Geldern aus dem Paycheck Protection Program und dem Economic Injury Disaster Loan „in potenziell illegales Verhalten verwickelt gewesen sein könnten“ (Rubio, 2020). Bloomberg bestätigte später die Möglichkeit eines Covid-19-bezogenen Bankenmissbrauchs im großen Stil (David, 2020). Wichtig ist, dass dies kein neues Verhaltensmuster für den US-Bankenriesen ist. Seit 2002 (und vor allem seit der Finanzkrise 2008) hat JPMorgan Chase mindestens 42 Milliarden Dollar an Vergleichen für fragwürdiges, unethisches oder illegales Verhalten gezahlt (Fitts, 2019); die öffentlich zugängliche Wikipedia-Seite des Unternehmens listet die Beteiligung an 22 verschiedenen „Kontroversen“ auf, darunter die wirtschaftlich erschütternden Enron- und Madoff-Skandale („JPMorgan Chase“, n.d.). Nichtsdestotrotz erntet JPMorgan weiterhin glühende Lobeshymnen aus der Finanzwelt. Im Juni 2020 drängte Forbes die Investoren, in der unsicheren Covid-19-Umgebung „auf die Besten zu setzen“ (Trainer, 2020), und zitierte JPMorgans „branchenführende Profitabilität“ nach 2009 und behauptete, dass die Bank außergewöhnlich gut positioniert sei, um ihren Marktanteil sowohl während als auch nach der Pandemie auszubauen. Im Oktober brachte JPMorgan ein neues Smartphone-Kreditkartenlesegerät auf den Markt, das mit Square und PayPal konkurrieren soll (Son, 2020).

Big Tech

Im Juli 2020 war das Vermögen der Milliardäre weltweit auf ein Allzeithoch von 10,2 Billionen Dollar gestiegen – ein Zuwachs von 27,5 Prozent seit April und ein Anstieg von 41,3 Prozent für Tech-Milliardäre (Phillipps, 2020). Die US-Milliardäre hatten einen bedeutenden Anteil an diesem pandemischen Vermögensbonus und steigerten ihr Vermögen von Mitte März bis Mitte September um 845 Milliarden Dollar, was zu der Beobachtung führte, dass „speziell für amerikanische Milliardäre die Dinge nie besser ausgesehen haben“ (Lerma, 2020). Insgesamt erreichte das Vermögen der US-Milliardäre das Äquivalent von fast einem Fünftel des US-Bruttoinlandsprodukts, wobei vier Tech-Milliardäre (Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk und Mark Zuckerberg) sowie Warren Buffett einen Anstieg ihres Gesamtvermögens um 59 Prozent verzeichneten (da Costa, 2020). Das Institute for Policy Studies bezeichnete den Vermögensanstieg von Jeff Bezos als „beispiellos in der modernen Finanzgeschichte“ und forderte einen „Echtzeit-Tracker für jede einzelne Stunde“, um Schritt zu halten (Collins et al., 2020).

Zu den Unternehmen, mit denen die Top-Milliardäre verbunden sind, gehören Amazon und Amazon Web Services (Bezos), Apple (Tim Cook), Facebook (Zuckerberg), Google/Alphabet (Larry Page und Sergey Brin), Microsoft (Steve Ballmer und Gates), Oracle (Larry Ellison), Zoom (Eric Yuan) und die Vielzahl von Unternehmen (einschließlich Neuralink, SpaceX und Tesla), die von Musk angeführt werden (Alcorn, 2020; Collins et al., 2020; Toh, 2020). Im Juli beschrieb Bloomberg den „übergroßen Einfluss dieser Unternehmen auf die US-Märkte“ und merkte an, dass sie genauso gut in der Lage sind, vom US-Shutdown zu profitieren wie von einem sich erholenden Europa und Asien – ein „Doppelschlag“, der den Markt der FAANG-Unternehmen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, plus Microsoft) bereits um 62 Prozent vergrößert hat (Ritholtz, 2020). Indem er vorschlug, dass das Silicon Valley als „der herausragende Sektor“ in die Geschichte eingehen wird (Divine, 2020a), empfahl ein Analyst von U.S. News unverblümt Facebook als einen „besten Kauf“ für 2020, weil „es die Welt verschlingt, und vernünftige Leute könnten argumentieren, dass, wenn die Privatsphäre stirbt, einzelne Investoren genauso gut neben dem Silicon Valley profitieren können“ (Divine, 2020b).

Covid-19 hat Big Tech (und Big Telecom) die Möglichkeit gegeben, eine Reihe von umstrittenen Technologien weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, trotz vieler ungelöster Bedenken bezüglich Sicherheit und Ethik (Boteler, 2017; Gohd, 2017; Ross, 2018; Boyle, 2019; Feiner, 2019; Markman, 2019; Plautz, 2019; Zhang et al, 2019; Bajpai, 2020; Goodwin, 2020; Gyarmathy, 2020; McGovern, 2020; Novet, 2020; Reuters, 2020; Tucker, 2020; U.S. Department of Defense, 2020). Einzeln und in Kombination haben die Technologien (von denen einige in Tabelle 2 aufgeführt sind) das Potenzial, beispiellose gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen und die Fähigkeit der Technokraten zu stärken, viele Facetten des täglichen Lebens zu kontrollieren. Künstliche Intelligenz (KI), 5G, „intelligente“ Stromzähler und das Internet der Dinge (IoT) beispielsweise verändern schnell und grundlegend die Natur von Städten, Unternehmen und Haushalten – was Fitts (2020a) als „letzte Meile“ bezeichnet – und bilden einen wesentlichen Teil der Strategie, das Wirtschaftsmodell in ein technokratisches Modell umzuwandeln, das KI und Software nutzt, um eine zentral gesteuerte Ressourcenallokation zu erreichen.

Tabelle 2. Covid-19 und der Rollout von Steuerungstechnologien

Im Oktober 2020 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum – der Vermarkter des Great Reset in der ersten Reihe – einen Bericht über die Zukunft der Arbeitsplätze, in dem es die signifikante Verdrängung von Arbeitnehmern infolge der Pandemie und die damit verbundene globale Umstrukturierung beschrieb, die die Organisation zum Anlass nahm, zu fördern (Petzinger, 2020). Da Automatisierung und Covid-19 eine „doppelte Disruption“ verursachen, die nicht nur kurzfristig die Vernichtung von Arbeitsplätzen beschleunigt, sondern auch längerfristig „Chancen schrumpfen“ lässt, verkündete der Bericht feierlich eine „neue Arbeitsteilung zwischen Menschen, Maschinen und Algorithmen“ (World Economic Forum, 2020). Lange vor der Pandemie hatte Amazon ein roboterzentriertes System in seinen Fulfillment-Zentren etabliert, mit einem Prozess, der sich darauf konzentriert, „die Bewegung von Menschen zu begrenzen [und] alles von Robotern bewegen zu lassen“ (Masud, 2019). Dieser Abbau von Menschen hat Amazon offenbar gut gedient; im Mai 2020 war Amazons E-Commerce-Geschäft im Vergleich zum vorherigen Mai um 93 Prozent gestiegen (Klebnikov, 2020).

Eine Umfrage vom September 2020 zeigte, dass viele andere Unternehmen planen, ihre Ausgaben für KI und maschinelles Lernen deutlich zu erhöhen, wobei sie Covid-19 als Grund dafür anführen, „die Einführung neuer Technologien, die die Automatisierung verbessern und ermöglichen“, zu priorisieren (Shein, 2020). Beobachter sagen jedoch auch voraus, dass der KI-Goldrausch zu noch mehr Marktkonsolidierung und Kontrolle durch Amazon und drei andere große Covid-19-Gewinner – Alphabet, Facebook und Microsoft – führen wird. Diese vier Unternehmen haben laut Forbes die „Größe, um an die Grenzen zu gehen“, das „Talent und die Technologie, um [KI] zu perfektionieren“, und die Rechenleistung, um das Feld zu dominieren (Markman, 2019). Amazon kontrolliert bereits fast 46 Prozent der weltweiten öffentlichen Cloud-Computing-Infrastruktur, die eine wichtige Stütze für KI-Funktionen wie parallele Verarbeitung und die Verdauung von Big Data ist (Atlantic.Net, 2018; Nix, 2019).

Vor Covid-19 war die Ablehnung der Verbraucher gegenüber der 5G-Mobilfunktechnologie gewachsen (Castor, 2020). Die Auferlegung von sozialen Distanzierungsmaßnahmen, Fernunterricht und Online-Arbeitsanforderungen hat der Telekommunikationsindustrie jedoch einen fertigen Vorwand geliefert, um die Einführung von 5G zu beschleunigen und gleichzeitig zu versuchen, das ungünstige öffentliche Image der Branche aufzupolieren. Unter Ausnutzung von Virenängsten behaupten Big Tech und Big Telecom, dass 5G dazu beitragen kann, „eine Zukunft zu ermöglichen, in der Geschäfte, Gesundheitsversorgung und menschliche Interaktion mehr als eine Armlänge voneinander entfernt sein müssen“ (Wasserman, 2020). Forbes hat die Kommunikationsdienstleister dafür gelobt, dass sie „mit einem Gefühl der Dringlichkeit, Zielstrebigkeit und Empathie“ auf die Coronavirus-Sperren reagiert haben (Wilson, 2020). Ein Technologieexperte von Deloitte Consulting beschrieb Bereiche, die eine „fortschrittlichere Konnektivität“ erfordern, und nannte als Beispiel „Cameralytics“ (Videoüberwachung), „um die Sicherheit der Arbeiter und die soziale Distanzierung zu unterstützen“ (Howell, 2020). Was auch immer die Gründe sein mögen, die Realität vor Ort war ein massiver Anstieg der Investitionsausgaben der US-Telekommunikationsunternehmen für 5G und ein „mit Volldampf vorangehender“ Rollout von Spektrum und Infrastruktur, der die USA „vor dem Zeitplan“ platziert hat (Knight, 2020; Ludlum, 2020). Die Europäische Kommission versucht nun, dem Beispiel der USA zu folgen, indem sie auf die Beseitigung von „regulatorischen Hürden“ drängt und argumentiert, dass 5G die wirtschaftliche Erholung der Region nach dem Koronavirus unterstützen wird (McCaskill, 2020).

Covid-19 hat auch ein anderes Interesse von Big Tech schärfer in den Fokus gerückt: Lebensmittel. Milliardäre wie Bill Gates und Peter Thiel investieren seit einiger Zeit in Biotech-Start-ups, die im Labor „Fleisch“, „Fisch“, „Milch“ und „Muttermilch“ auf Basis von Stammzellen produzieren wollen (Kerr, 2016; Kosoff, 2017; Beres, 2020; Wuench, 2020). Diese Start-ups und ihre Investoren haben die aufkeimende Branche nur zu gerne als Teillösung für pandemiebedingte Lebensmittelunsicherheit und Unterbrechungen der Lieferkette positioniert (Galanakis, 2020; Pereira & Oliveira, 2020; Yeung, 2020) und begrüßen Covid-19 als „Beschleuniger“ sowie als Chance, die Skepsis der Verbraucher zu überwinden (Siegner, 2019; Morrison, 2020). Während das Coronavirus dem Begriff „Nachhaltigkeit“ – der von Technokraten lange Zeit als Deckbegriff für mehr zentralisierte Kontrolle verwendet wurde (Wood, 2018) – neues Leben einhaucht, stellen globale Partner wie die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum die unwahrscheinliche Behauptung auf, dass die komplexen, teuren, im Labor hergestellten Nahrungsmittelersatzstoffe (die genetisch stabile Zelllinien, Bioreaktoren, „essbare Gerüste“ und Zellkulturmedien erfordern) eine „nachhaltige“ Option sind (Whiting, 2020). Auch der Biopharma-Gigant Merck steigt in die Aktion „kultiviertes Fleisch“ ein und bietet an, sein „umfangreiches Wissen über die relevante Wissenschaft und Biotechnologie“ Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die „kritische technologische Herausforderungen“ überwinden wollen (Whiting, 2020). Merck arbeitet häufig mit der Gates Foundation zusammen, unter anderem bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen (Lardieri, 2020).

Big Pharma

Im September 2019 meldete eine jährliche Gallup-Umfrage, dass das Gaststättengewerbe unter den 25 Branchen, die von der Meinungsforschungsgruppe regelmäßig ausgewertet werden, in Amerika an erster Stelle steht und am beliebtesten ist (McCarthy, 2019). Traurigerweise prognostizierte die Independent Restaurant Coalition weniger als ein Jahr später den endgültigen Untergang von bis zu 85 Prozent der unabhängigen Restaurants (Jiang, 2020). Im Gegensatz dazu belegte die Pharmaindustrie in der Umfrage von 2019 den „letzten Platz“, obwohl sie jährlich 9,6 Milliarden Dollar für Direct-to-Consumer-Werbung und weitere 20 Milliarden Dollar für Marketing an medizinische Fachkräfte ausgibt (McCarthy, 2019; Schwartz & Woloshin, 2019). Die USA sind eines von nur zwei Ländern auf der Welt, die es Pharmaunternehmen erlauben, direkt an Verbraucher zu vermarkten, und in Nicht-Wahljahren kommen etwa 70 Prozent der Werbeeinnahmen von Nachrichtenagenturen von der Pharmaindustrie (Solis, 2019).

Die Geschichte der pharmazeutischen Industrie mit „Betrug, Bestechung, Klagen und Skandalen“ ist wohlbekannt (Compton, n.d.), und kein Geringerer als Bill Gates hat angedeutet, dass die Öffentlichkeit Big Pharma als „irgendwie egoistisch und unkooperativ“ wahrnimmt; Herr Gates und das Fortune-Magazin schlagen jedoch vor, dass Covid-19 der Industrie eine Gelegenheit zur „Erlösung“ bieten könnte (Leaf, 2020). Die Bühne für Big Pharmas Jahr der Möglichkeiten könnte im Januar bereitet worden sein, als JPMorgan Chase seine 38. jährliche, nur auf Einladung stattfindende Gesundheitskonferenz abhielt. Die Wirtschaftspresse beschreibt die jährliche Konferenz als „eines der größten Biotech-Dealmaking-Events, das oft den Ton für Finanzierungsrunden, Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen angibt“ (Leuty, 2020). So brachte die Konferenz gerade dann, als der Ball des Coronavirus ins Rollen kam, schätzungsweise 20.000 Risikokapitalgeber, Investmentbanker, Führungskräfte und Unternehmer aus der Medikamentenentwicklung nach San Francisco, um die Grundsatzreden der CEOs von JPMorgan und GlaxoSmithKline zu hören und die Erwartungen auf ein starkes Jahr für die als „Biopharma“ bekannte Biotech-plus-Pharma-Chimäre zu schüren (JPMorgan, o.J.; Leuty, 2020; Lipschultz, 2020). Im Jahr 2014 beschrieb McKinsey & Company die Investitionsmöglichkeiten in Biopharmazeutika als „groß und zu schnell wachsend, um sie zu ignorieren“, mit einer jährlichen Wachstumsrate, die mehr als doppelt so hoch ist wie die der konventionellen Pharmaindustrie, und einem Anteil von 20 Prozent am weltweiten Pharmaumsatz (Otto et al., 2014).

Wenige Wochen nach der JPMorgan-Konferenz – und lange vor irgendwelchen Covid-19-Todesfällen in den USA – trug das Department of Health and Human Services (HHS) dazu bei, dass erhebliche Pandemievorteile in den Biopharma- und Medizinbereich fließen würden. Das HHS tat dies, indem es (am 4. Februar) eine Erklärung herausgab, die Impfstoffe und alle mit Covid-19 zusammenhängenden medizinischen Gegenmaßnahmen immun gegen rechtliche Haftung machte (HHS, 2020a). Am 6. März, etwa eine Woche nach dem ersten gemeldeten Todesfall durch das Coronavirus, versüßte Präsident Trump die Sache, indem er das erste einer Reihe von Konjunkturpaketen unterzeichnete und 40 Prozent des 8,3-Milliarden-Dollar-Gesetzes für Impfstoffe und Medikamente vorsah – zu Bedingungen, die die Pharmaindustrie offen diktierte (Karlin-Smith, 2020).

Nach der HHS-Erklärung vom 4. Februar, mit der die gesetzliche Haftung aufgehoben wurde, sagten Bill und Melinda Gates sofort 100 Millionen Dollar für die Erforschung und Behandlung von Coronavirus-Impfstoffen zu, gefolgt von weiteren 150 Millionen Dollar Mitte April (Bill & Melinda Gates Foundation, 2020; Voytko, 2020). Als dann die „Operation Warp Speed“ folgte, bei der ungezählte Milliarden für die Forschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen auf Kosten der Steuerzahler zur Verfügung gestellt wurden (siehe Tabelle 3), stürzten sich Dutzende von Biopharma-Unternehmen ins Getümmel (HHS, n.d.). Catherine Austin Fitts merkt an, dass ein System, das alles, was als „Impfstoff“ bezeichnet wird, von der Haftung ausnimmt, „eine offene Einladung ist, Milliarden zu verdienen . . besonders dort, wo staatliche Vorschriften und Gesetze dazu benutzt werden können, einen garantierten Markt durch Mandate zu schaffen“ (Fitts, 2020b). Darüber hinaus ist jedes Mal, wenn das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC einen bestimmten Impfstoff in den Impfplan aufnimmt, dies nicht nur das Äquivalent eines „goldenen Tickets“ für den Impfstoffhersteller, sondern kommt auch direkt der CDC zugute, die Dutzende von impfstoffbezogenen Patenten besitzt und routinemäßig Lizenzvereinbarungen mit Herstellern abschließt (Taylor, 2017; Children’s Health Defense, 2019).

Derzeit kommt auf 39 verabreichte Impfungen eine Verletzung (2,6 %), die oft zu einem „katastrophalen Ausgang von lebensverändernden iatrogenen Erkrankungen“ führt (Harvard Pilgrim Health Care, o.J.; Kennedy Jr., 2019; Kristen, 2019). Eine CDC-Studie, die 2016 in JAMA veröffentlicht wurde, berichtete, dass eines von fünf Kleinkindern (19,5 %) unter fünf Jahren, die wegen Arzneimittelreaktionen in die Notaufnahme eingeliefert wurden, an Impfschäden litt (Shehab et al., 2016). Frühe klinische Studienergebnisse und die Verwendung von Covid-19-Impfstoffen mit einer Reihe von experimentellen, noch nie zuvor zugelassenen Technologien deuten darauf hin, dass nach der Einführung von Coronavirus-Impfstoffen vergleichbare (oder schlimmere) Verletzungsraten auftreten könnten (Children’s Health Defense, 2020a, 2020c, 2020d, 2020e). Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer enthalten beispielsweise mRNA-Moleküle, von denen bekannt ist, dass sie „intrinsisch instabil und anfällig für Degradation“ sind, mit einer Entzündungskomponente, die gefährliche Immunreaktionen riskiert (Feuerstein, Garde, & Joseph, 2020; Jackson et al., 2020; Wadhwa et al., 2020). Unter der Annahme der gleichen Impfstoff-Verletzungsrate von 2,6 Prozent könnte die von der Operation Warp Speed prognostizierte Impfung von etwa 25 Millionen Amerikanern pro Monat (Owermohle, 2020b) möglicherweise zu 3,9 Millionen Verletzungen allein in den ersten sechs Monaten führen. (In Anbetracht der Tatsache, dass die führenden Impfstoffe zwei Erstdosen und danach wahrscheinlich Auffrischungsimpfungen erfordern, könnte diese Zahl sogar eine Unterschätzung sein.) Wenn Bill Gates und andere Technokraten ihr erklärtes Ziel erreichen, Milliarden von Dosen des Coronavirus-Impfstoffs herzustellen und „in jeden Teil der Welt zu bringen“ (Gates, 2020), wäre das Ausmaß der Verletzungen nicht nur beispiellos, sondern könnte auch ein lukratives, langfristiges Einfallstor für den breiteren Medikamentenmarkt zur Bewältigung der Verletzungen eröffnen (Kristen, 2019).

Tabelle 3. Gelder der US-Steuerzahler, die über die Operation Warp Speed* an pharmazeutische und andere Unternehmen vergeben wurden (März bis Oktober 2020), in Millionen (M) oder Milliarden (B)

*HHS-Vermerk zur Finanzierung der Operation Warp Speed: „Der Kongress hat fast 10 Milliarden Dollar für diese Bemühungen durch zusätzliche Mittel bereitgestellt, einschließlich des CARES Act. Der Kongress hat auch andere flexible Mittel zur Verfügung gestellt. Die fast 10 Milliarden Dollar, die speziell für diesen Zweck bereitgestellt wurden, beinhalten mehr als 6,5 Milliarden Dollar für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen durch BARDA und 3 Milliarden Dollar für die Forschung der NIH.“

Mitte Oktober befanden sich weltweit 44 Impfstoffkandidaten in der klinischen Erprobung, etwa zweihundert weitere sind in der Pipeline (Agrawal et al., 2020; World Health Organization, 2020b). Mit einer vorhersehbar unkritischen Berichterstattung, die durch die strategischen Verflechtungen der pharmazeutischen Industrie mit den Medien, Wissenschaftlern und medizinischen Fachzeitschriften gewährleistet wird, hat die Presse der Öffentlichkeit erzählt, dass die Impfstoffe „eine wichtige Rolle in den meisten Reaktionsszenarien“ spielen werden, einschließlich der „Rettung der Welt in schlimmeren Szenarien“ und als „Versicherungspolice gegen anhaltende gesundheitliche und wirtschaftliche Schocks“ dienen (Agrawal et al., 2020). Nur eine Handvoll Journalisten hat die Aufmerksamkeit auf die Pandemie-Profiteure von Big Pharma gelenkt und darauf hingewiesen, dass „Insider in Unternehmen, die experimentelle Impfstoffe und Behandlungen entwickeln, nicht warten, bis sie die Arbeit beendet haben, um ihre Belohnung zu kassieren“ (Wallack, 2020).

Ein Artikel im Boston Globe vom Oktober zitierte das Beispiel von Moderna (Wallack, 2020). Moderna brauchte nur drei Wochen nach der ersten Finanzierungsrate von Bill Gates, um seine erste Charge des experimentellen Impfstoffs an den Forschungs- und Patentpartner, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), zu schicken, was zu einem sofortigen Anstieg des Aktienkurses um 28 Prozent führte (Lee, 2020; Loftus, 2020). Anfang April war der CEO von Moderna über Nacht zum Milliardär geworden; bis Oktober verkaufte er Aktien im Wert von fast 58 Millionen Dollar, gefolgt von weiteren zwei Millionen Dollar Mitte November, kurz vor der beabsichtigten Beantragung der Notfallzulassung für den Impfstoff (Nagarajan, 2020; Tognini, 2020; Wallack, 2020). In der Zwischenzeit hat der Chefarzt von Moderna „systematisch alle seine Firmenaktien liquidiert“ – etwa 70 Millionen Dollar – „in einer Reihe von vorgeplanten Geschäften, die ihn jede Woche um etwa eine Million Dollar reicher gemacht haben“ (Wallack, 2020). In diesem Jahr haben die Insider des Unternehmens bisher Aktien im Wert von 309 Millionen Dollar verkauft, im Vergleich zu weniger als 2 Millionen Dollar im Jahr 2019, was den Verdacht schürt, dass sie „mögliche Hindernisse herunterspielen, um die Aktienkurse zu steigern – und ihre persönlichen Gewinne zu erhöhen“ (Wallack, 2020). Zu den Verkäufern von Moderna-Aktienoptionen gehört auch Moncef Slaoui, das ehemalige Moderna-Vorstandsmitglied und die ehemalige Führungskraft von GlaxoSmithKline, die jetzt die Operation Warp Speed leitet (Rozsa & Spencer, 2020).

Aus der Perspektive von Moderna stellt der Covid-19-Impfstoff eine Rettungsleine dar, die das Unternehmen vor einer wackeligen Bilanz rettet, da es zuvor nicht in der Lage war, Produkte auf den Markt zu bringen (Garde, 2017; Nathan-Kazis, 2020). Andere Biopharma-Unternehmen, die zuvor auf der Kufe standen, sind ebenfalls bereit, Rekordgewinne aus dem Coronavirus zu erzielen (Webb & Diego, 2020). Ein Sprecher einer Watchdog-Gruppe bezeichnete das Geschäftsmodell für Covid-19 (und andere) Impfstoffe als „großartiges Schema“ – vor allem angesichts der vom HHS garantierten risikofreien Umgebung – und sagte dem Boston Globe: „Die Steuerzahler decken die Investitionskosten im Voraus und schultern alle Nachteile, während ihre [Biopharma-]Führungskräfte und Aktionäre den Gewinn einstreichen können, wenn sich ihre Medikamente bewähren, und während des gesamten Prozesses obszöne Geldbeträge in ihre Taschen schaufeln“ (Wallack, 2020). In den Worten eines Professors der Wirtschaftshochschule: „Sie verkünden einen Funken positiver Hoffnung über ein Produkt und Ihr Aktienkurs steigt“, auch wenn „die Chancen, dass sich das Produkt durchsetzt, relativ gering sind“ (Wallack, 2020). Im Jahr 2020 stieg der Aktienkurs des Unternehmens Vaxart pro Aktie von 27 Cent auf einen Höchststand von 17,49 Dollar (Wallack, 2020).

Der Rolling Stone-Journalist Matt Taibbi (2020) beschreibt Covid-19 als „die ultimative Cash Cow“, einen „subventionsbeladenen Betrug“ und eine legale Möglichkeit für „gigantische Abzocke“ und zitiert einen Gesetzgeber, der zugibt, dass die Öffentlichkeit zwar für die Forschung und Herstellung zahlt, „die Gewinne aber privatisiert werden“. Im August schrieb Taibbi (2020) darüber, wie sich das staatlich subventionierte Geschäftsmodell für das Medikament Remdesivir von Gilead auswirkte: „Gilead, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 90 Milliarden Dollar und damit größer als Goldman Sachs, entwickelt ein antivirales Medikament mit Hilfe von 99 Millionen Dollar an Fördergeldern der amerikanischen Regierung. Obwohl das Medikament nur 10 Dollar pro Dosis kostet und in Bangladesch als Generikum zu einem Fünftel des Listenpreises hergestellt wird und in Europa etwa ein Drittel weniger kostet als in den USA, hat Gilead am Ende Hunderttausende von Dosen zum maximal denkbaren Preis verkauft, d.h. zum Preis der amerikanischen Privatversicherung – was übrigens etwa das Zehnfache von dem sein könnte, was es wert ist, wenn man seine tatsächliche medizinische Wirkung betrachtet.“

Die Pharmaindustrie, die auf dem Capitol Hill schon immer eine große Lobbypräsenz hatte, war bei ihren politischen Ausgaben im Jahr 2020 verschwenderischer als sonst und spendete über 11 Millionen Dollar an einzelne Kandidaten, die sich mit Gesundheitspolitik befassen, sowie an entsprechende politische Aktionskomitees (Facher, 2020a). Obwohl die Gesamtbeträge für Unternehmen, die jährlich zig Milliarden verdienen, einen Hungerlohn darstellen, erkennen die Pharmaindustrie und ihre Lobbygruppen, dass „kleine Klumpen von Unternehmensgeldern“, wenn sie strategisch eingesetzt werden, „einen erheblichen Einfluss haben können“ (Facher, 2020b). Der Spitzenreiter im Bereich der Coronavirus-Impfstoffe, Pfizer, das zweitgrößte Pharma- und Biotech-Unternehmen der Welt und der vierthöchste Umsatzträger im Bereich Impfstoffe (Statista, n.d.; Hansen, 2020), hat am meisten Geld in die Politik gesteckt und damit wahrscheinlich die Grundlage für den Antrag auf eine Notfallzulassung für seinen Coronavirus-Impfstoff am 20. November gelegt (Chander, 2020; Children’s Health Defense, 2020d). Pfizer hat auch von der wiederholten Unterstützung durch die Finanzwelt und selbsternannten Wortführern wie Bill Gates profitiert (Speights, 2020a, 2020b).

Der Militärisch-Intelligenz-Komplex

Traditionelle Impfstoffe haben ihren Anteil an Sicherheitsproblemen, aber Coronavirus und andere Impfstoffe des 21. Jahrhunderts versprechen, die körperliche Unversehrtheit und die informierte Zustimmung auf völlig neue Weise herauszufordern, insbesondere angesichts ihrer starken Abhängigkeit von verschiedenen Formen der Nanotechnologie (Health and Environment Alliance, 2008; Li et al., 2009; Chauhan et al., 2020; Children’s Health Defense, 2020a). Viele der Technologien, die in Covid-19-Impfstoffen und ihren Verabreichungssystemen zum Einsatz kommen, stammen aus dem militärischen Bereich oder wurden von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert. Die DARPA verfügt seit 2014 über ein Biological Technologies Office und hat seit dem Aufkommen von Covid-19 viele ihrer pandemiebezogenen Bemühungen speziell auf Coronavirus-Therapeutika und -Impfstoffe ausgerichtet (Gallo, 2020). Weit davon entfernt, verdächtig zu sein, wurde die Rolle des Militärs gefeiert. Ein BioCentury-Bericht schlug im März optimistisch vor, dass die DARPA als eine Agentur, „die darauf spezialisiert ist, wissenschaftliche Fantasien in die Realität umzusetzen“, die „besten Hoffnungen“ für Covid-19-Biotech-Lösungen bieten könnte, weil sie bereit ist, „hochriskante Technologien mit hohem Gewinn“ zu verfolgen, sich Ziele zu setzen, „die konventioneller Weisheit trotzen“, und ihre Ziele mit einem „Laser“-Fokus zu verfolgen (Usdin, 2020).

Eine der wichtigsten von der DARPA initiierten Impfstofftechnologien, die in der Covid-19-Ära an Bedeutung gewinnen, sind die Nukleinsäure-Impfstoffe (mRNA und DNA), die den menschlichen Körper zu seinem eigenen „Bioreaktor“ machen (Ghose, 2015; Usdin, 2020). Impfstoffe mit mRNA (wie die von Moderna und Pfizer) – die von den Entwicklern mit „Software“ (Garde, 2017) verglichen und für ihre „Programmierbarkeit“ (Al-Wassiti, 2019) gelobt werden – zielen auf das Zytoplasma der Zelle ab und verlassen sich auf Liefertechnologien wie Lipid-Nanopartikel, um „die Stabilisierung der mRNA unter physiologischen Bedingungen sicherzustellen“ (Wadhwa et al., 2020). DNA-Impfstoffe (wie die von Inovio) sollen bis in den Zellkern vordringen und bergen das Risiko der „Integration von exogener DNA in das Wirtsgenom, was zu schwerer Mutagenese und der Induktion neuer Krankheiten führen kann“ (Zhang, Maruggi, Shan, & Li, 2019). Ein DARPA-Programm-Manager beschrieb die frühen Zweifel der wissenschaftlichen Gemeinschaft an Nukleinsäure-Impfstoffen – die aus dem Potenzial resultierten, dass „viele Dinge“ schief gehen könnten – und bemerkte kürzlich: „Es war etwas, das für Gruppen wie die NIH viel zu riskant war, um es zu finanzieren“ (Usdin, 2020).

Abgesehen von den Risiken sehen DARPA und Impfstoffhersteller einen Hauptvorteil von Nukleinsäure-Impfstoffen: Sie können viel schneller und billiger entwickelt werden. Auch andere vom Militär initiierte Technologien kommen bei Covid-19-Impfstoffen in den Blick. Dazu gehören die Elektroporation, bei der ein elektrischer Hochspannungsimpuls angewendet wird, um die Zellmembranen für die Fremd-DNA eines Impfstoffs durchlässig zu machen (Inovio Pharmaceuticals, 2020); in Spritzen injizierte Biosensoren, die eine kontinuierliche drahtlose Überwachung der Vitalparameter und der Körperchemie ermöglichen (Peer, o.J.; Profusa, o.J.; Diego, 2020b; Tucker, 2020); und die auf Quantenpunkten basierenden Infrarotdetektoren, die als Werkzeug zur Verfolgung des Impfstatus diskutiert werden (Johnson, 2011; Trafton, 2019). Die DARPA hat auch eine führende Rolle bei der Entwicklung und Finanzierung von Technologien gespielt, die „die Grenzen zwischen Computern und Biologie verwischen“, einschließlich Gehirn-Maschine-Schnittstellen und Neuromonitoring- und Gedankenlesegeräte (CB Insights, 2019; Gent, 2019; Tullis, 2019).

Einige der frühesten Finanzierungen von Moderna kamen von der DARPA, die dem Unternehmen 2013 25 Millionen Dollar für die Entwicklung der mRNA-Plattform gewährte, die zu einem Schlüsselmerkmal des Coronavirus-Impfstoffs geworden ist (Usdin, 2020). Zu den anderen DARPA-Empfängern, die jetzt an der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen oder -Therapeutika beteiligt sind, gehören AbCellera Biologics, CureVac, Inovio Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals und Vir Biotechnology; zu den Partnern von AbCellera gehören große Unternehmen wie Pfizer und Gilead (Usdin, 2020).

Die Beteiligung des Pentagons an den Bemühungen um das Coronavirus geht weit über die von der DARPA finanzierte Forschung hinaus. Vier-Sterne-General Gustave Perna fungiert als Chief Operating Officer der Operation Warp Speed an der Seite des Chefberaters Moncef Slaoui. General Perna ist verantwortlich für das U.S. Army Materiel Command und beaufsichtigt die globale Versorgungskette für über 190.000 Mitarbeiter der U.S. Army (HHS, 2020b). Zum ersten Mal überhaupt wird die Verteilung der eventuellen Coronavirus-Impfstoffe als ein „Joint Venture“ zwischen der CDC und dem Pentagon geplant, wobei letzteres „die gesamte Logistik überwacht, um die Impfstoffe an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit, im richtigen Zustand zu bringen“ (Owermohle, 2020a). In einem CBS-„60 Minutes“-Auftritt Anfang November gab General Perna an, dass die Operation Warp Speed bereits Dosen des (derzeit nicht zugelassenen) Impfstoffs und Spritzen auf Lager hat und von bewaffneten Wachen geschützt wird, und beabsichtigt, sie „innerhalb von 24 Stunden“ nach der Zulassung des Impfstoffs auf den Weg zu bringen und „an jede Postleitzahl in diesem Land“ zu liefern (Martin, 2020).

Das Pentagon hat angedeutet, dass die Beteiligung des privaten Sektors ein wesentliches Merkmal der Verteilungsstrategie sein könnte, und der private Sektor positioniert sich, um daran teilzunehmen. Merck testet beispielsweise die Auslieferung von Impfstoffen per Drohne in Zusammenarbeit mit Volansi, Inc, einem Unternehmen, das „On-Demand“-Drohnen-Dienste für das Militär anbietet (Landi, 2020; Simmie, 2020). Im Juli stellte der CEO von Merck die Weichen für sein logistisches Engagement, indem er die Verteilung von Impfstoffen als „ein noch schwierigeres Problem“ bezeichnete als das „wissenschaftliche Rätsel, einen Impfstoff zu entwickeln, der funktioniert“ (Murray & Griffin, 2020).

Außerhalb des pharmazeutischen Bereichs zeigen technologische Veränderungen, die die Welt in Richtung einer zentralisierten Kontrolle beschleunigen, auch den Einfluss des militärisch-intelligenten Sektors. Zum Beispiel hat Amazon Web Services seit 2013 Cloud-Computing-Verträge mit der CIA, wobei sich der ursprüngliche 600-Millionen-Dollar-Vertrag auf alle 17 Geheimdienste erstreckt (Konkel, 2014). Im Oktober 2019 vergab das Verteidigungsministerium den 10 Milliarden Dollar schweren JEDI-Cloud-Computing-Vertrag an Microsoft, eine Entscheidung, die Amazon erfolglos vor Gericht angefochten hat (Sandler, 2020). Anfang 2020 vergab die U.S. Navy einen Cloud-Computing-Auftrag an Leidos (Leidos, 2020).

Auch 5G stützt sich zum Teil auf das Millimeterwellenspektrum mit hoher Reichweite, das bisher fast ausschließlich vom Militär für „nicht-tödliche“ Waffen zur Massenstreuung genutzt wurde (Joint Intermediate Force Capabilities Office, n.d.). Im Oktober kündigte das Verteidigungsministerium an, 600 Millionen Dollar für die Erprobung von „Dual-Use“-Anwendungen von 5G auszugeben, um die „Leap-Ahead-Fähigkeiten“ des US-Militärs zu verbessern, darunter Anwendungen wie 5G-fähige Augmented/Virtual Reality, 5G-fähige „intelligente“ Lagerhäuser und 5G-Technologien „zur Unterstützung der Letalität in der Luft, im Weltraum und im Cyberspace“ (U.S. Department of Defense, 2020).

Sowohl 5G als auch Cloud Computing sind kritische Komponenten des Big-Data- und IoT-Ausbaus, der die Umwandlung individueller Daten in das „neue Öl“ (Fitts, 2020a) ermöglicht, und beide sind im Jahr 2020 explodiert (Howell, 2020; Klebnikov, 2020). Die Technologien sind essenziell für die „zentral gesteuerten digitalen Finanztransaktionssysteme“, die den Zentralbankern vorschweben, die sich auf nahtlose Datenflüsse zu und von „ausnahmslos jedem Smartphone, jeder Gemeinde und jedem Haus“ verlassen wollen (Fitts, 2020a).

Erörterung

Je mehr Einzelpersonen und Organisationen die technokratischen Punkte verbinden und unter die verführerisch einfache Oberfläche der Coronavirus-Pandemie blicken, desto deutlicher sollte es werden, dass die Profiteure der Pandemie nicht die besten Interessen der Menschen im Sinn haben. In The State of Our Currencies und anderen pandemiebezogenen Schriften betont Catherine Austin Fitts (2020a, 2020b) nachdrücklich, wie wichtig es ist, zu akzeptieren, dass das, was im Finanz-, Technologie-, Biopharmazie- und Militär- und Geheimdienstsektor geschieht, miteinander verknüpft ist. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass die Coronavirus-Impfstoffe, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen, etwas darstellen, das wahrscheinlich weit über die einfache Gesundheitsintervention hinausgeht, die von Wissenschaftlern und Beamten als Allheilmittel angepriesen wird. Stattdessen deuten die Beweise darauf hin, dass die Covid-19-Impfstoffe als trojanisches Pferd dienen sollen, um invasive Technologien in die Gehirne und Körper der Menschen zu transportieren. Diese Technologien könnten Gehirn-Maschine-Schnittstellen-Nanotechnologie, digitale Identitätsverfolgungsgeräte, Technologie, die aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden kann, und mit Kryptowährungen kompatible Chips umfassen (Fitts, 2020b).

Nach Ansicht von Fitts (2020a, 2020b) stellt diese Art von intimem Zugang – erreicht „ohne Ankündigung, Offenlegung oder Entschädigung“ – den „letzten Zoll“ dar, der für Technokraten von Interesse ist. Zusammen mit externen Technologien zur Verhaltenskontrolle (Max, 2020) könnte ein solcher Zugang das Erreichen mehrerer Ziele ermöglichen: (1) das Ersetzen von Währungen durch ein digitales Transaktionssystem, digitale Identifikation und Verfolgung (ein „eingebettetes Kreditkartensystem“); (2) die Schaffung eines globalen Kontrollnetzes, das die Bevölkerung mit den militärisch-intelligenten Clouds verbindet; und (3) die Erlangung eines kontinuierlichen Zugriffs auf wertvolle individuelle Daten auf einer 24/7-Basis (Fitts, 2020b). Länder in Westafrika erproben bereits ein Projekt der Gates-Stiftung, der von Gates finanzierten GAVI-Impfstoffallianz und Mastercard, das „einen neuartigen Ansatz zur Verknüpfung eines biometrischen digitalen Identitätssystems, von Impfdaten und eines Zahlungssystems in einer einzigen zusammenhängenden Plattform darstellt“ (Diego, 2020a). Fitts (2020b) fasst zusammen: „So wie Gates ein Betriebssystem in unseren Computern installiert hat, besteht die Vision nun darin, ein Betriebssystem in unseren Körpern zu installieren und ‚Viren‘ zu verwenden, um eine Erstinstallation, gefolgt von regelmäßigen Updates, anzuordnen“. Der „nette Trick“, wie Fitts es sieht, ist, dass die Verwendung von Impfstoffen als Liefervehikel die rechtliche Haftung aushebelt.

Es ist bemerkenswert, dass Bill Gates am 13. März seinen Rücktritt aus dem Microsoft-Vorstand bekannt gab – am selben Tag, an dem Präsident Trump die Pandemie zum nationalen Notstand erklärte (Haselton & Novet, 2020). Im selben Monat bekräftigte das Pentagon seine Absicht, dass der JEDI-Cloud-Computing-Vertrag an Microsoft gehen soll (Rash, 2020; Sun, 2020). Indem er sich von dem Anschein von Interessenkonflikten mit Microsofts Engagements im Verteidigungsministerium und der anschließenden Rolle des Pentagons in der Operation Warp Speed distanzierte, hatte Herr Gates mehr Freiraum, um die Runde zu machen und damit zu beginnen, weltweite Impfungen und digitale Zertifikate zu fördern (Haggith, 2020). Gates war weniger erfolgreich darin, die Aufmerksamkeit von anderen potenziellen Interessenkonflikten abzulenken. Ein Exposé von The Nation (ironischerweise ebenfalls im März veröffentlicht) zeigte, dass die Gates-Stiftung Milliarden an Unternehmen vergibt, an denen die Stiftung Aktien und Anleihen hält – darunter alle großen Pharmafirmen -, wodurch ein „Wust von Interessenkonflikten“ entsteht (Schwab, 2020). Vor einem Dutzend Jahren, etwa zur Zeit der Finanzkrise 2007-2008, beschrieb die Los Angeles Times die zahlreichen Beteiligungen der Gates Foundation an einer Reihe von notorisch „destruktiven oder unethischen“ Unternehmen (Piller et al., 2007).

Herr Gates ist nicht die einzige Partei, die eifrig für digitale IDs und „fluchtfreies“ finanzielles Tracking wirbt (vermarktet unter dem wohlwollenden Deckmantel der „finanziellen Inklusion“). Im Oktober beschwor Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), „eine Welt, in der Finanztransaktionen auf digitale Weise stattfinden“ und machte deutlich, dass sie universelle digitale IDs als nicht verhandelbare Voraussetzung für die Entwicklung in die „richtige Richtung“ ansieht (International Monetary Fund, 2020). Georgieva hat, nicht unglücklich, Covid-19 als eine „einmalige Pandemie“ bezeichnet (Bello, 2020).

Georgiewas Äußerungen sollten im Zusammenhang mit einem Vorschlag des US-Repräsentantenhauses betrachtet werden, den IWF mit 3 Billionen Dollar „ohne Auflagen“ als „Coronavirus-Hilfe“ auszustatten (Huessy, 2020; Roberts, 2020). Ein vom US-Steuerzahler finanziertes Geschenk dieser Größenordnung wäre beispiellos und würde die Kreditressourcen des IWF (genannt Sonderziehungsrechte oder SZR) um das Zehnfache erhöhen (Roberts, 2020). Die Ereignisse des Jahres 2020 (einschließlich der globalen Verschuldung und tatsächlicher oder potenzieller Nahrungsmittelknappheit) und die schikanöse Erfolgsbilanz des IWF (Bello, 2020) legen nahe, dass der IWF die 3 Billionen Dollar dann als Waffe einsetzen könnte, um Länder unter Druck zu setzen, damit sie eine Reihe unerwünschter Maßnahmen wie digitale Identitäten, Zwangsimpfungen und schließlich (wie das Weltwirtschaftsforum vorhersagt) den Verzicht auf Privateigentum akzeptieren (Weltwirtschaftsforum, 2016). Als einen Schritt in diese allgemeine Richtung hat der IWF Indiens Vorreiterrolle bei biometrischen Identifikationssystemen ausdrücklich gelobt. Er feiert die „Bereitstellung von Sozialleistungen durch direkte elektronische Zahlungen an berechtigte Bankkontoinhaber“, beschönigt aber die Anfälligkeit der Systeme für „unbefugten Zugriff“ und die bereits grassierenden Datenschutzverletzungen (Jha, 2018).

Während die aktuellen Aussichten für normale Bürger sicherlich herausfordernd erscheinen, ist nichts eine ausgemachte Sache. Groß angelegte Proteste gegen die Beschneidung der Bürgerrechte gab und gibt es in vielen Ländern, vor allem in Deutschland (Depuydt, 2020). Die Great Barrington Declaration – eine Erklärung, die von Gesundheitswissenschaftlern aus Harvard, Stanford und Oxford verfasst wurde – hat Unterschriften von über 12.000 Wissenschaftlern, über 35.000 Medizinern und fast 639.000 Bürgern aus der ganzen Welt gesammelt, die alle besorgt sind über „die schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Politik auf die körperliche und geistige Gesundheit“ (Kulldorff et al., 2020). In ähnlicher Weise sammelte ein Appell, der im Mai von Erzbischof Carlo Maria Viganò, dem ehemaligen Apostolischen Nuntius in den Vereinigten Staaten, verfasst wurde, innerhalb weniger Tage 40.000 Unterschriften, wobei die Unterzeichner (religiöse Führer, Ärzte, Journalisten, Anwälte und andere Fachleute) alle versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Bedrohungen der Souveränität und Freiheit zu lenken, die pandemiebezogene Mandate ausgelöst haben (Tosatti, 2020). Erzbischof Viganò hat auch heftige Kritik am Great Reset geäußert und seine Architekten als „eine globale Elite, die die gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnahmen [und eine Gesundheitsdiktatur] auferlegt, mit denen die individuellen Freiheiten und die ganzer Bevölkerungen drastisch eingeschränkt werden sollen“ (Viganò, 2020).

Einer der Unterzeichner des Appells von Erzbischof Viganò ist der Anwalt Robert F. Kennedy, Jr., Gründer und Chefsyndikus von Children’s Health Defense, einer Organisation, die sich für die Beendigung von Epidemien im Kindesalter einsetzt, indem sie sich für die Beseitigung schädlicher Expositionen einsetzt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht und stärkere Schutzmaßnahmen einführt. Ende Oktober nahm Kennedy eine 19-minütige Videobotschaft für Menschen auf der ganzen Welt auf, in der er den „Staatsstreich durch Big Data, durch Big Telecom, durch Big Tech, durch die großen Öl- und Chemiekonzerne und durch das globale Kartell der öffentlichen Gesundheit“ beschrieb (Kennedy Jr., 2020). In seinen Schlussworten wies Kennedy auch darauf hin, dass Bürger, die ihre Freiheiten erhalten wollen, es sich nicht leisten können, selbstgefällig zu bleiben: „Sie stehen an der Frontlinie des wichtigsten Kampfes der Geschichte, und es ist der Kampf, Demokratie und Freiheit und menschliche Freiheit und menschliche Würde vor diesem totalitären Kartell zu retten, das versucht, uns gleichzeitig in jeder Nation der Welt der Rechte zu berauben, mit denen jeder Mensch geboren wird.“