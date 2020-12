George Soros schießt gegen Angela Merkel

Budapest und Warschau blockierten letzten Monat die Verabschiedung des Budgets und beschuldigten Brüssel der „politischen Erpressung“ wegen der Politik, die verlangen würde, dass sie sich an die „Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Normen“ halten – zu denen „Chancengleichheit, Bekämpfung von Diskriminierung und der Zusammenhalt der Gesellschaft“ in ganz Europa gehören.

Merkel schlug daraufhin einen Kompromiss vor – die vorübergehende Aussetzung des EU-Mechanismus zur „Garantie der Rechtsstaatlichkeit“. Während nun Brüssel zurück ans Reißbrett geht, feiern Polen und Ungarn .

„Wir haben ein Budget, zusammen mit dem Wiederaufbaufonds, das bedeutet große Mittel für Investitionen, große Mittel für die Unterstützung der Entwicklung der polnischen Wirtschaft, für neue Technologien, für viele Ziele, die umgesetzt werden müssen, besonders jetzt, wo wir schnell aus der Pandemie herauskommen wollen. Das ist wichtig für uns“, sagte Polens Premierminister Mateusz Morawiecki.

Ähnlich begeistert zeigte sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban: „Und wir können natürlich bescheiden sagen, dass wir die Einheit der Union gerettet haben. Vergessen Sie also nicht, dass es bei diesem Streit nicht nur um Rechtsstaatlichkeit, Regulierung, Finanzfragen ging, sondern um die Zukunft der Europäischen Union und die Frage, was das Machtzentrum der Europäischen Union ist, die europäischen Institutionen wie Parlament, Kommission oder die Mitgliedsstaaten?“

„Und wir haben heute den Beweis geliefert, dass die Europäische Union nichts anderes ist, als die Gemeinschaft und das Bündnis der Nationen und der Staaten. Und niemand kann die Absichten und den Willen der gewählten Regierungen einer Nation umgehen, weder das Europäische Parlament noch die Kommission, niemand, denn [die] Europäische Union ist die Einheit der Nationen.“

Und während die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, der Kompromiss „unterstreicht in der Tat die Fähigkeit Europas, zusammenzukommen und zu handeln“ während der „schlimmsten Krise“, die der Block erlebt hat, ist Soros sauer.

In einem Op-Ed vom Donnerstag im Project Syndicate sagte Soros, Merkels Kompromiss stelle „die schlechteste aller möglichen Welten dar“ und behandle Ungarns und Polens Herausforderung der EU-Werte als „legitime politische Haltung, die Anerkennung verdient“, die „nur die Risiken, denen die EU jetzt gegenübersteht, massiv erhöhen wird“.

Soros skizziert drei „fundamentale Fehler“ in dem Abkommen. Erstens schwächt der Kompromiss die rechtsstaatlichen Bedingungen ab und verändert „in Substanz und Absicht“ die ursprüngliche Vereinbarung. Zweitens verschiebt er die Umsetzung der rechtsstaatlichen Bedingungen bis 2022, was „ein echter Coup für Orbán wäre, da es jede mögliche Aktion bis nach den nächsten geplanten ungarischen Parlamentswahlen verzögern würde.“ Drittens sagt Soros, der Europäische Rat handele „jenseits seiner Autorität“, indem er die Fähigkeit der Europäischen Kommission einschränke, vereinbarte EU-Gesetze zu interpretieren und zu handeln, so eine Erklärung von Soros‘ rechter Hand Michael Vachon.

Der ungarische Milliardär räumt ein, dass der Deal zwar „hässlich ist und sich über den ausdrücklichen Wunsch des Europäischen Parlaments hinwegsetzt“, dass das Europäische Parlament ihn aber aufgrund des dringenden Bedarfs an COVID-19-Hilfsgeldern „durchaus billigen könnte“.

Soros erkennt den „enormen Druck, unter dem Bundeskanzlerin Merkel steht“, und dass „sie nicht will, dass ein weiteres Land, nämlich Ungarn, unter ihrer Aufsicht die Absicht bekundet, die EU zu verlassen“. Die Hauptleidtragenden des Deals, den Merkel angeblich mit Orbán ausgehandelt hat, werden jedoch die Menschen in Ungarn sein, argumentiert Soros. Die Begnadigung gibt Fidesz „mehr als ein Jahr“ Zeit, um ungarische Gesetze und die Verfassung zu ändern und weiterhin „öffentliche Gelder“ in Ungarn so umzudefinieren, dass er „unrechtmäßige Beute von öffentlichen Einrichtungen in private Stiftungen, die von seinen Kumpanen kontrolliert werden, leiten kann“.

Berichten zufolge erwog Orbán den Austritt aus der EU, schreibt Herr Soros, weil er es sich nicht leisten kann, dass das schiere Ausmaß der Korruption seines Regimes aufgedeckt wird“, was die EU-Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit“ bei der Auszahlung von EU-Geldern unweigerlich getan hätte“. Laut Soros: „Orbán hat während seines Jahrzehnts an der Macht riesige Summen gestohlen und veruntreut, darunter auch EU-Gelder, die dem ungarischen Volk hätten zugute kommen sollen. Er kann es sich nicht leisten, dass seiner persönlichen und politischen Korruption ein praktisches Limit auferlegt wird, denn die illegalen Einnahmen sind das Schmiermittel, das die Räder seines Regimes reibungslos laufen lässt und seine Kumpane bei der Stange hält“. -Michael Vachon

Währenddessen sagt der EU-Rechtsexperte Alberty Alemanno gegenüber Euronews, dass Merkels Kompromiss „einen Mechanismus getötet hat, der die Rechtsstaatlichkeit garantieren soll“, indem er ihn in ein „Instrument der letzten Instanz“ verwandelt.

Das 1,8-Billionen-Paket umfasst das Sieben-Jahres-Budget der EU im Wert von knapp 1,1 Billionen Euro sowie einen 750 Milliarden Euro schweren COVID-19-Konjunkturfonds (auch bekannt als Next Generation EU).