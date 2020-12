USA: Gefängnisinsassen von neun Bundes-Staaten werden als erstes die Impfung erhalten

Bevor die allgemeine Öffentlichkeit Zugang zu ihnen erhält, werden die von Präsident Donald Trump im Rahmen der Operation Warp Speed entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) zunächst an Gefangene in mindestens neun Bundesstaaten verabreicht.

Massachusetts, Connecticut, Delaware, Maryland, Nebraska, North Carolina, Montana, Nevada und das Territorium von Puerto Rico werden ihre Gefangenen neben Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen, Polizeibeamten und Feuerwehrleuten an die Spitze der Schlange für die Injektion stellen.

In North Carolina werden Gefangene in Gefängnissen Teil der so genannten Phase 1B sein, die ältere Menschen einschließt, die in Pflegeheimen, Erwachsenenpflegeheimen, Familienpflegeheimen, Gruppenheimen und Heimen für Menschen mit geistigen und entwicklungsbedingten Behinderungen leben.

Die Phase 1B folgt auf die Phase 1A, die sich auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens und medizinische Ersthelfer bezieht, „die aufgrund ihrer Arbeitsaufgaben einem hohen Expositionsrisiko ausgesetzt sind oder die für die anfängliche COVID-19-Impfstoffverteilung unerlässlich sind.“

Die anderen Staaten werden etwas Ähnliches durchführen, wobei Gefangene entweder in der ersten oder zweiten Gruppe sind, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten, gefolgt von Menschen über 65 Jahren, Schulpersonal, Angestellten in Lebensmittelgeschäften und schließlich allen anderen, sobald es genug Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung gibt.

Diese Staaten werden vermutlich alle den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten, von dem das Unternehmen behauptet, er sei hochwirksam und habe nur minimale Nebenwirkungen.

Wenn COVID-19-Impfstoffe ein tödlicher Betrug sind, ist dann die Impfung von Gefangenen eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung?

Viele der Medien, die darüber berichten, gehen davon aus, dass COVID-19-Impfstoffe nützlich sind. Einige von ihnen sagen auf dieser Grundlage, dass es unfair ist, dass Gefangene die Impfungen zuerst erhalten, während andere sagen, dass es nur richtig ist, dass die Schwächsten den Schutz bekommen, den sie brauchen.

Breitbart News, wenn man es glauben kann, scheint zu glauben, dass die COVID-19-Impfstoffe sicher und effektiv sind und dass Gefangene es verdienen, versorgt zu werden, weil sie „unsere Verantwortung“ als Gesellschaft sind.

„Sie brauchen mir nicht zu erklären, warum Gefängnisse und Gefängnisse Coronavirus-Hotspots sind, also sollten diese Orte definitiv ganz oben auf der Liste stehen“, schreibt John Nolte und behauptet, dass es „das Richtige“ sei, Gefangene zuerst zu impfen.

Es scheint, als ob Nolte glaubt, dass die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen an Gefangene eine Geste der Freundlichkeit ist, die dazu beitragen kann, das Unrecht, wie Gefangene jahrzehntelang misshandelt worden sind, zu korrigieren.

„Wir sind für diese Menschen verantwortlich“, behauptet er. „Als Gesellschaft sollten wir uns um sie kümmern, und es ist ein echter Skandal, dass wir wissen, was an diesen Orten vor sich geht, und nichts getan wird. Die Geringsten unter uns …“

Dieser Autor ist jedoch weitaus skeptischer. Angesichts zahlreicher Todesfälle und anderer schwerer Verletzungen, die auf diese Impfstoffe zurückzuführen sind, könnte die Injektion in den Körper von Gefangenen tatsächlich ein Akt grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung sein.

Sollten Gefangene am Ende schwere Nebenwirkungen erleiden, die sie dauerhaft behindert zurücklassen, wer kümmert sich dann um sie? Oh, aber das sind doch nur Gefangene, mögen einige sagen. Das stimmt, aber wie viele von ihnen wurden für opferlose „Verbrechen“ inhaftiert, die z.B. aus dem Krieg gegen Drogen stammen?

Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch jemals zu Unrecht inhaftiert worden wären, hätte das Recht, nicht vom Staat zwangsgeimpft zu werden, sicherlich oberste Priorität, oder nicht?

„Ich werde in Betracht ziehen, den Impfstoff zu nehmen, nachdem die Gefangenen, Kongress, Biden, und Harris bekommen ihre Schüsse und überleben ohne Nebenwirkungen,“ schrieb ein Breitbart Kommentator.