Der Iran macht die USA für die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten verantwortlich. Das Pentagon hat die Verantwortung für Kampfeinsätze, an denen Israel beteiligt ist, vom US European Command (EUCOM) auf das US Central Command (CENTCOM) übertragen. Dieser Schritt hat iranische Regierungsvertreter dazu veranlasst, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, darunter auch das Fortschreiten der nuklearen Entwicklung. Dies stellt das JCPOA-Atomabkommen in Frage, das die europäischen Staats- und Regierungschefs provoziert hat, die zusammen mit den USA ihre Verpflichtungen seit 2015 nicht eingehalten haben. Darüber hinaus hat der Iran Raketen-, Luft- und Seemanöver durchgeführt und eskalierende Schritte mit der “Achse des Widerstands” unternommen, um das neue gemeinsame Militärkommando der USA und Israels zu konfrontieren. Diese Schritte machen den Nahen Osten gefährlicher denn je und sind eine große Herausforderung für die Politik und das Handeln der neuen US-Regierung von Joe Biden.

Entscheidungsträger im Iran erklärten, dass “die Eingliederung Israels unter das Zentrale Operationskommando eine direkte Bedrohung für den Iran darstellt. Es bedeutet, dass Israel innerhalb des gesamten Nahost-Kampfkommandos und des