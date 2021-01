Geburtshelfer stirbt nach schwerer Reaktion auf Corona-Impfstoff

Die Liebe meines Lebens, mein Mann, der Arzt Gregory Michael, ein Geburtshelfer am Mount Sinai Medical Center in Miami Beach, starb vorgestern an den Folgen einer heftigen Reaktion auf den Corona-Impfstoff, schreibt Heidi Neckelmann in einer Nachricht auf Facebook.

„Er war ein kerngesunder 56-jähriger Mann, der von allen in der Gemeinde geliebt wurde, Hunderte von gesunden Babys zur Welt brachte und während der Pandemie unermüdlich arbeitete“, sagt die Frau.

„Er wurde am 18. Dezember mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft. Drei Tage später sah er eine große Anzahl von Petechien (rote oder violette spitze Hautblutungen, Anm. d. Red.) an seinen Füßen und Händen, woraufhin er sich entschloss, die Notaufnahme aufzusuchen. Das beim Eintritt durchgeführte Blutbild (CBC) zeigte, dass die Anzahl der Blutplättchen in seinem Blut 0 war (normalerweise 150.000 bis 450.000 pro Mikroliter Blut)“, erklärt Heidi.

Der Arzt wurde mit der Diagnose einer akuten idiopathischen thrombozytopenischen Purpura (ITP) als Folge einer Reaktion auf den Corona-Impfstoff auf die Intensivstation eingeliefert. Ein Expertenteam versuchte 2 Wochen lang vergeblich, die Zahl der Blutplättchen zu erhöhen. Experten aus dem ganzen Land wurden hinzugezogen, sagt Heidi.

„Er war während des gesamten Prozesses bei Bewusstsein, aber 2 Tage vor der Operation erlitt er aufgrund des Mangels an Blutplättchen eine Hirnblutung, woraufhin er innerhalb von Minuten starb“, sagte die Frau. „Er war ein Befürworter von Impfstoffen, also hat er sich impfen lassen.“

Heidi sagt, dass die Menschen sich bewusst sein müssen, dass es Nebenwirkungen geben kann, dass der Corona-Impfstoff nicht für jeden gut ist und dass er in diesem Fall ein wundervolles Leben und eine perfekte Familie zerstört und eine Menge Menschen in der Gemeinde berührt hat.

„Möge sein Tod nicht vergeblich gewesen sein“, bittet die Frau.