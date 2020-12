Französischer Arzt in psychiatrischer Anstalt eingesperrt

In Frankreich wurde ein Lungenspezialist für fünf Monate suspendiert, weil er sich weigerte, einen Mundschutz zu tragen. Außerdem wurde ein französischer Professor in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, nachdem er in einem Dokumentarfilm gezeigt wurde, in dem die Corona-Politik heftig kritisiert wird.

Die französische regionale Gesundheitsbehörde ARS hat am vergangenen Freitag entschieden, dass der Lungenspezialist Patrick Bellier „im Interesse der öffentlichen Gesundheit“ fünf Monate lang nicht arbeiten darf. Dr. Bellier weigerte sich, bei der Arbeit einen Mundschutz zu tragen und wollte Patienten, die einen solchen trugen, nicht helfen.

Der Arzt sagte der Presseagentur AFP: „Ich darf meinen Beruf fünf Monate lang nicht ausüben, weil ich keinen Mundschutz tragen will. Willkommen in der Macron-Diktatur!“ Im September erklärte er vor dem französischen Ärzteorden: „Ich bin ein Lungenarzt, ich muss die Gesichter der Menschen sehen können! Ich bin kein Extremist, aber das Tragen eines Mundschutzes ist sinnlos und macht mich verrückt.“ Bellier ignorierte Warnungen des Ordens, dann schritt die ARS ein.

Ein weiterer französischer Arzt ist in einer psychiatrischen Anstalt in der Stadt Uzès eingesperrt. Am vergangenen Samstag versammelten sich Dutzende von Menschen vor der Einrichtung, um ihre Unterstützung für Professor Jean-Bernard Fourtillan zu zeigen, schreibt die Nachrichtenseite The Connexion.

Sie riefen: „Libérez Fourtillan! (Freigabe Fourtillan). Ein Demonstrant sagte, dass sie dort waren, um sich mit Menschen zu solidarisieren, die einen freien Geist haben und Dinge für andere getan haben und den Mut haben, sich gegen die großen Institutionen zu stellen.

Fourtillan wurde kürzlich für eine TV-Dokumentation interviewt, in der er die Corona-Politik scharf kritisiert hat. Der Professor sagte unter anderem, dass das französische Pasteur-Institut das neue Coronavirus geschaffen hat.

Die Behörden behaupten, dass er im Zusammenhang mit der „Durchführung experimenteller Behandlungen“ eingeliefert wurde.

Seine Unterstützer sagten, dass die Entscheidung, ihn einzuweisen, beweist, dass „die Regierung korrupt ist“ und dass „die Laboratorien das Sagen haben“. Ein Demonstrant sagte, der Arzt sei eingeliefert worden, um ihn „zum Schweigen zu bringen“.

Unterstützung erhält Fourtillan nun auch von der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Paul Deheuvels, ein Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften, fordert seine Entlassung aus der Klinik. „Ich kenne ihn seit vielen Jahren und kann Ihnen versichern, dass er einen gesunden Geist hat“, sagt Deheuvels, der Fourtillan außerdem als jemanden mit einem guten Ruf und einer starken Persönlichkeit beschreibt.