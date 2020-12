Frankreich und China entwickeln biologisch manipulierte Supersoldaten

Nur zwei Wochen nachdem bekannt wurde, dass China biologisch verbesserte Supersoldaten entwickelt, hat sich Frankreich dem Kampf angeschlossen, um Terminator-Truppen zu schaffen, die laut einem neuen Bericht „gezüchtet werden können, um zu töten“.

Letzte Woche gab Frankreich grünes Licht für augmentierte Soldaten, und einige befürchten, dass die Supersoldaten in der nahen Zukunft die neue Norm sein könnten.

Die Franzosen wollen die „physischen, kognitiven, perzeptiven und psychologischen Fähigkeiten“ verbessern und könnten eine Standortverfolgung oder die Verbindung mit Waffensystemen und anderen Soldaten ermöglichen. Das Ministerium forscht unter anderem an Medikamenten, die die Soldaten über längere Zeiträume wach halten und Stress bekämpfen, und sogar an einer Operation zur Verbesserung des Gehörs.

Die neue Spezies der augmentierten Soldaten, genannt „homo robocopus“, könnte auch eine veränderte DNA haben, die ihnen erhöhte Geschwindigkeit und Stärke sowie Robotik verleiht.

Michael Clarke, Gastprofessor für Kriegsstudien am Kings College London (KCL), sagte der Sun, dass die Teilnehmer „die DNA so nutzen könnten, wie es ein Bauer bei einer Viehherde tun würde.“

„Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir potenziell die DNA von Menschen manipulieren könnten, um ihnen zusätzliche Kraft, Ausdauer und andere Dinge einzuzüchten, so wie wir es mit Tieren tun“, sagte Clarke. „Genauso wie wir es mit Standard-Rindern gemacht haben, um ihnen mehr zurück zu geben, können wir das jetzt sehr präzise mit Menschen machen.“

Clarke fügte hinzu, dass das Bio-Rennen international aufgrund von Ängsten vor Chinas Programm angeheizt wird.

„Worüber alle nachdenken, ist, was in 30 Jahren kommen könnte, wenn man weitere 10 Jahre entwickelt und experimentiert“, sagte Clarke der Zeitung. „Die Chinesen könnten in 30 Jahren eine Kohorte von Menschen haben, die 20 Jahre alt sind und bestimmte Eigenschaften haben, die sie durch Manipulation der DNA in sie hineinzuzüchten versucht haben könnten.“

Durch DNA-Manipulation könnten zukünftige Soldaten auch immun gegen Krankheiten und Gefühle sein.

Ein aktueller Bericht der Internationalen Gesellschaft für Militärethik in Europa, den die Sun erhalten hat, zeigt eine dystopische Arena voller bionischer Männer, die in der Lage sind, „die ganze Zeit zu kämpfen.“

„Verbesserte Soldaten würden auf bionische Männer reduziert, die schnell laufen, keinen Schlaf brauchen, sehr wenig essen und trinken und die ganze Zeit kämpfen können“, heißt es in dem Bericht. „Eine neue Spezies ist geboren: Homo robocopus.“

Sir Lawrence Freedman, Professor für Kriegsstudien am KCL, sagte der Sun, dass die Robotik von größerer Bedeutung sei: „Es gibt Menschen, die auf eine Art und Weise in den Kampf zurückkehren, wie sie es früher nicht gekonnt hätten, weil die Prothesen verbessert worden sind. Man kann eine Google-Brille benutzen, es gibt viele Dinge, die man jetzt mit einem modernen Soldaten machen kann, die ihn viel effektiver machen, als sie es in der Vergangenheit waren. Wenn Sie wollen, dass Menschen nur noch auf Befehl handeln, wenn sie sich in große Gefahr begeben, dann ist der andere Trend, den Sie sehen, im Moment ziemlich aktiv: Drohnen, autonome Fahrzeuge und so weiter.“

Während Frankreich behauptet, sich an das humanitäre Recht zu halten, warnte die französische Militärministerin Florence Parly: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass nicht jeder die gleichen Skrupel hat wie wir, und wir müssen uns auf eine solche Zukunft vorbereiten“, sagte sie.

Hier sind einige der Technologien, die laut der Sun in Arbeit sind, um den „Homo Robocopus“ zu schaffen.

Mikrochips für das Gehirn – Frankreich hat grünes Licht für die Entwicklung von Mikrochips zur Steigerung der Gehirnleistung von Soldaten gegeben.

Bionische Augen – In Hongkong entwickelt, ermöglichen sie Infrarot- und Nachtsicht.

Supergehör – Das Tactical Communication and Protective System der USA sind intelligente Ohrstöpsel, die das Gehör der Soldaten fast übermenschlich verbessern.

Gesundheitsimplantat – Die DARPA, der Forschungsarm des Pentagons, entwickelt Cyborg-Implantate zur Überwachung der Kampfeffizienz.

Verbesserte Gliedmaßen – Ein Devcom-Bericht enthüllt Pläne, US-Soldaten mit verbesserten Gliedmaßen für mehr Kraft auszustatten.

Exoskelett-Beine – Die US-Armee hat ein Exoskelett getestet, das an den Beinen von Soldaten befestigt werden kann und deren Leistungsfähigkeit um das bis zu 27-fache steigern kann.

Synthetisches Blut – Respirocyte ist ein theoretisches rotes Blutkörperchen, das Soldaten helfen könnte, nicht außer Atem zu kommen und stundenlang unter Wasser zu bleiben.