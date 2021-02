Frankreich: Besitzer von Restaurants die trotz der Schließung öffnen, werden die staatliche Unterstützung gekürzt

Frankreichs Wirtschaftsminister warnte die Gastronomen davor, sich den Schließungsbeschränkungen zu widersetzen, indem sie ihre Lokale öffnen, und fügte hinzu, dass ihre Notlage trotz der Auswirkungen von Covid-19 auf die Branche “nicht gerechtfertigt” sei.

Französische Gastronomen öffnen ihre Türen trotz Schließungsanordnung durch COVID. Tausende von Menschen, darunter mehrere Köche, haben sich hinter einen französischen Gastronomen gestellt, der trotz einer neuen Drohung des Finanzministers des Landes Mahlzeiten aus Protest servieren will.

In einer Rede am Montagmorgen reagierte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire auf die Nachricht, dass viele Restaurantbesitzer am Montag ihre Türen öffnen würden, “um auf ihre Not aufmerksam zu machen”, nachdem sie monatelang gezwungen waren, zu schließen.

Der Minister sagte, dass diejenigen Restaurantbesitzer, die sich nicht an die Regeln halten, ihren Zugang zu staatlicher Unterstützung gekürzt sehen werden.

“Diejenigen, die offen bleiben, werden ihren Zugang zum Solidaritätsfonds für einen Monat ausgesetzt sehen. Im Wiederholungsfall haben sie keinen Zugriff mehr auf den Fonds”, kündigte der Minister an.

Ein Restaurantangestellter, Stéphane Turillon, sagte: “Das Ziel ist es, auf das Unbehagen der Restaurants und der Kunden heute aufmerksam zu machen.”

Frankreich verhängte Ende Oktober einen Lockdown und die Regierung hatte zunächst vorgeschlagen, dass die Restaurants am 20. Januar wieder öffnen könnten.