Filmbesprechung: Seven

AE911Truth’s neuer Dokumentarfilm über Dr. Leroy Hulsey’s bahnbrechende neue Studie über WTC7

Der neue Film „Seven“ (Trailer oben), unter der Regie von Dylan Avery untersucht die Geschichte der wissenschaftlichen Studie des World Trade Center-Gebäudes 7 (WTC 7), die kürzlich von der Universität von Alaska Fairbanks veröffentlicht wurde. Die Studie wurde von dem Bauingenieur-Professor J. Leroy Hulsey geleitet und dauerte fast fünf Jahre bis zur Fertigstellung. Sie bewertete die Möglichkeiten der Zerstörung des WTC 7 mit Hilfe von zwei Versionen einer High-Tech-Computersoftware, die die strukturellen Komponenten des Gebäudes und die Kräfte, die am 11. September auf das Gebäude einwirkten, simulierte.

Nach der Eingabe von Worst-Case-Bedingungen und der sorgfältigen Eliminierung dessen, was nicht passiert ist, kamen Hulsey und sein Team von Ingenieuren zu folgenden Schlussfolgerungen:

„Die Hauptschlussfolgerung unserer Studie ist, dass Feuer den Einsturz des WTC 7 am 11. September nicht verursacht hat, im Gegensatz zu den Schlussfolgerungen des NIST und privater Ingenieurbüros, die den Einsturz untersucht haben. Die sekundäre Schlussfolgerung unserer Studie ist, dass der Einsturz des WTC 7 ein strukturelles Versagen war, bei dem jede Säule des Gebäudes fast gleichzeitig versagte.“

Diese von Fachleuten begutachteten Schlussfolgerungen widersprechen direkt den Ergebnissen der abschließenden Untersuchung der US-Regierung zu WTC 7, wie sie vom „National Institute of Standards and Technology“ (NIST) berichtet wurden.

„Seven“ dokumentiert den Weg von Professor Hulsey und seinem Team von ihrer Einführung in das Thema und den damit verbundenen Beweisen bis zur endgültigen Veröffentlichung ihres Berichts im März dieses Jahres. Es ist eine interessante Geschichte und aus mehreren Gründen wichtig. Erstens zeigt sie, was eine objektive Gruppe von Ingenieurswissenschaftlern herausfindet, wenn sie sich die Zerstörung des WTC 7 genau ansieht. Zum anderen ist sie ein großartiges Beispiel dafür, was ein einzelner besorgter Bürger tun kann, um die Wahrheit über die Ereignisse des 11. September 2001 ans Licht zu bringen.

Der besorgte Bürger, der im Film kaum erwähnt wurde, ist John Thiel, ein Krankenpfleger und Anästhesist aus Alaska. Im Jahr 2010 begann Thiel einen 3-jährigen Prozess der Suche nach einem Ingenieur, der eine ehrliche wissenschaftliche Untersuchung über die Zerstörung des WTC 7 durchführt. Thiel war kein Bauingenieur, aber er wusste, dass die offiziellen Berichte über die Zerstörung des Gebäudes falsch waren, und er wollte etwas dagegen tun. Zehn Jahre später, nachdem er 150 Ingenieure kontaktiert, endlich Hulsey gefunden und für die Sache gewonnen hatte, und nachdem er die „Architects and Engineers for 9/11 Truth“ überredet hatte, sich zu engagieren, zahlte sich Thiels Hartnäckigkeit aus.

„Seven“ enthält auch Kommentare von einigen mutigen Ingenieuren, die sich in der Vergangenheit über WTC 7 geäußert haben. Dazu gehören der Brandschutzingenieur Scott Grainger, der Statiker Kamal Obeid, der Bauingenieur und AE911Truth-Vorstandsdirektor Roland Angle und der Maschinenbauingenieur Tony Szamboti. Alle diese Männer machen in dem Film kraftvolle Aussagen über die Versäumnisse und das Weglassen von Beweisen durch das NIST.

Der Film gibt einen Überblick über einen Großteil der Beweise und deren Behandlung durch die ursprüngliche ASCE/FEMA-Gebäudeleistungsstudie und durch das NIST. Er diskutiert Indizienbeweise einschließlich der verdächtigen Mieter des WTC 7 (z.B. die CIA, der Secret Service, das DOD und die SEC) und das Vorwissen über den Einsturz des Gebäudes. Er bespricht die unerklärlichen „Vorhersagen“ des Einsturzes von WTC 7 durch die Mediengiganten CNN und BBC, die beide über den Einsturz berichteten, bevor er tatsächlich geschah.

Die Stärke des Films liegt jedoch darin, dem Zuschauer wissenschaftliche Fakten und Beweise vor Augen zu führen, wie sie von glaubwürdigen Experten wie Hulsey, Angle, Grainger, Obeid und Szamboti beschrieben werden. Dazu gehören die Stahlproben, die intergranulares Schmelzen und Sulfidierung zeigen, die die „New York Times“ ursprünglich als „das tiefste Geheimnis, das in der Untersuchung aufgedeckt wurde“ bezeichnete, die aber in den NIST-Berichten ignoriert wurden. Er schließt die Tatsache ein, dass kein hohes Gebäude jemals primär durch Feuer zusammengebrochen ist und dass die Brände in WTC 7 gewöhnlich waren und von nur 20-minütiger Brandlast in einem bestimmten Bereich gespeist wurden. Der Film hebt auch die Bedenken über den Mangel an wissenschaftlicher Integrität bei der Manipulation von Modellparametern durch das NIST hervor, wie z.B. den Ausdehnungskoeffizienten von Stahl und das Weglassen von Scherstützen auf den WTC 7-Bodengruppen.

Der Film ist nur 45 Minuten lang und konzentriert sich weitgehend auf die Beweise im Zusammenhang mit der Studie von Hulsey. Er enthält einige Fakten und Beweise über WTC 7 nicht, auf die in der Vergangenheit bereits hingewiesen wurde. Zum Beispiel geht er nicht auf die Geschichte der gescheiterten Hypothesen des NIST ein, wie die Dieseltank-Hypothese oder die Behauptung, dass die Bauweise des Gebäudes zum Einsturz beitrug. Es wird auch nicht erwähnt, dass das neue WTC 7 im Jahr 2006 fertiggestellt wurde, als das NIST behauptete, es habe keine Ahnung, was mit dem ersten passiert sei.

Im Film kommt Professor Hulsey sehr glaubwürdig rüber und angetrieben von dem Wunsch nach einer objektiven Herangehensweise, die der Öffentlichkeit ein Verständnis dafür vermittelt, was mit WTC 7 passiert ist. Seine Kommentare über den Aufbau seiner Studie in klaren Worten und unter Verwendung reiner Wissenschaft klingen wahr. Avery erzählt Hulseys Geschichte einfach, ohne den Zuschauer mit unbeantworteten Fragen zu überhäufen.

Insgesamt ist „Seven“ eine ausgezeichnete Präsentation für Menschen mit einer wissenschaftlichen Denkweise. Wie John Thiel mir schrieb:

Jeder Ingenieur oder Wissenschaftler mit einem grundlegenden Verständnis der Physik, der nicht unter kognitiver Dissonanz leidet, sollte leicht von der Wahrheit überzeugt sein, nachdem er dieses Video gesehen hat.

Ich stimme zu.

Wenn die Leute helfen wollen, die Wahrheit über WTC 7 zu enthüllen, und daher über 9/11, sollten sie diesen Film mit jedem Wissenschaftler und Ingenieur, den sie kennen, teilen. Er ist auf mehreren Streaming-Plattformen verfügbar, darunter Amazon Prime, iTunes, Vudu, Google Play und Microsoft. Als Gesellschaft ist unser Verständnis der Verbrechen von 9/11 weiterhin entscheidend für unser Verständnis dessen, was heute vor sich geht.