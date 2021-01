Facebook zwingt WhatsApp-Nutzer, ihre persönlichen Daten zu teilen… oder die Plattform zu verlassen

WhatsApp-Nutzer müssen ihre persönlichen Daten künftig mit dem Mutterkonzern Facebook teilen, so die neue Datenschutzrichtlinie der App – und damit gegen alles verstoßen, was datenschutzorientierte Nutzer auf die Plattform gelockt hat.

Facebooks Lockvogeltaktik wird dazu führen, dass WhatsApp private Informationen, die weit über Namen und Profilbilder hinausgehen, mit Facebook und anderen Tochterunternehmen teilt. Telefonnummern, Adressbücher, Status-Updates und sogar detaillierte Daten über die Art des verwendeten Telefons werden an den Facebook-Bienenstock weitergegeben.

Und wehe dem, der über WhatsApp Geschäfte macht – Informationen über Lieferadressen, Einkäufe und die Höhe der Ausgaben gehören nach der neuen Richtlinie, die am 8. Februar in Kraft treten soll, ebenfalls zu Facebook. Die Änderungen wurden am Montag still und leise auf der Website der App veröffentlicht.

Das Unternehmen enthüllte den Nutzern, dass ihre persönlichen Informationen verwendet werden könnten, um „zu helfen, unsere Dienste zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern, zu verstehen, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten“, was sie darauf hinweist, dass der angeblich datenschutzfreundliche Messenger-Dienst nicht so sicher ist, wie er zu sein vorgibt.

Tatsächlich räumt WhatsApp in seinen Datenschutzrichtlinien nun ein, dass es die Inhalte der Nutzer überwacht, um „Spam, Drohungen, Missbrauch oder Rechtsverletzungen zu bekämpfen“ – mit oder ohne Verschlüsselung. Die Plattform behauptet auch, private Daten zu verwenden, um das WhatsApp-Erlebnis zu „verbessern“, mit gezielter Werbung und Verknüpfungen zu anderen Facebook-Produkten wie Instagram und Portal.

Nutzern, die die neuen Richtlinien zur Datenweitergabe nicht akzeptieren, werden ihre Konten gesperrt. Wenn sie nicht innerhalb von 120 Tagen etwas unternehmen, werden ihre Konten komplett gelöscht. Der Schritt erinnert an ein ähnliches Ultimatum, das WhatsApp-Nutzern im Jahr 2016 gestellt wurde; die Menschen hatten 30 Tage Zeit, sich gegen die Weitergabe von Daten an Facebook zu entscheiden, und einige fanden heraus, dass die Plattform weiterging und die Daten teilte, selbst wenn der Nutzer sich dagegen entschieden hatte.

Als Facebook WhatsApp im Jahr 2014 übernahm, versprach der Tech-Riese, die Vision von CEO Jan Koum für einen sicheren, Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messenger zu respektieren. Das neue, zu Facebook gehörende WhatsApp würde unter keinen Umständen Namen, Standortinformationen, Adressen oder Internetrecherchen aus den verschlüsselten Unterhaltungen, die auf seiner Plattform geführt werden, ausspähen.

Doch dieses Versprechen bricht WhatsApp schon seit Jahren. Im Jahr 2018 kündigte Facebook an, dass WhatsApp seine Daten mit anderen Tochterunternehmen teilen wird – ließ den Nutzern aber die Möglichkeit, sich gegen die Schnüffel-Updates zu entscheiden. Die Änderungen des nächsten Monats sind nicht optional.