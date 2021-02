Facebook stellt NATO-Presseoffizier als Geheimdienstchef ein

Ben Nimmo, ein ehemaliger NATO-Pressesprecher und derzeitiger Senior Fellow beim Atlantic Council, hat bekannt gegeben, dass Facebook ihn eingestellt hat, um die “globale Bedrohungsinformationen von Geheimdiensten gegen Einflussoperationen” und “aufkommende Bedrohungen” zu leiten.

Next week, I’m starting at Facebook, where I’ll be helping to lead global threat intelligence strategy against influence operations.



I’m very excited to join one of the best IO teams in the world to study, catch and get ahead of the known players and emerging threats. — Ben Nimmo (@benimmo) February 5, 2021

Seine Ankündigung wurde von mehreren NATO-Vertretern mit Freude begrüßt, von anderen jedoch nicht so enthusiastisch aufgenommen. “Mehr Zensur ist nun auf dem Weg, wenn der ehemalige NATO-Pressesprecher ein vom Pentagon finanzierter” Ermittler “wird, der echte Menschen als russische Bots bezeichnete und Desinformation verkaufte, um Jeremy Corbyn mit aktiven russischen Maßnahmen in Richtung der großen Technologie in verbindung zu bringen”, antwortete der investigative Journalist Max Blumenthal .

Nimmos fragwürdige Vergangenheit wirft sicherlich Fragen darüber auf, ob ein solcher Beamter, der ein wesentliches Mitspracherecht bei dem hat, was 2,8 Milliarden Facebook-Nutzer auf der ganzen Welt in ihren Feeds sehen und schreiben dürfen. Ob das ein so positiver Schritt für den freien und offenen Informationsaustausch ist.

So enthüllte der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, 2019 geheime Dokumente der konservativen Partei, die Verhandlungen der konservativen Regierung mit den USA über die Privatisierung des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) zeigen.

Nur wenige Tage vor den britischen Parlamentswahlen hätte der Skandal die Regierung stürzen und die radikalste Antikriegs- und Anti-Establishment-Regierung in der Geschichte des Landes an die Macht bringen können. Die Konzernmedien waren schnell dabei, die Nachricht zu verdrehen, und Nimmo war ein wichtiger Teil davon, indem er sofort, ohne Beweise, verkündete, dass die Dokumente “sehr nach einer bekannten russischen Operation aussehen”.

Seine angeblich sachkundige Vermutung erlaubte es die Geschichte so zu drehen das “Corbyns Verbindungen zu Russland” hatte, anstatt in “Tories, die den NHS im Geheimen privatisieren”. Nimmos Arbeit verhalf den Konservativen zu einem Wahlsieg und brachte Corbyn zum schweigen.

Dies war sehr zur Erleichterung von Nimmos Atlantic Council, der Corbyn als “Trojanisches Pferd des Kremls” bezeichnet hatte, jemanden, der Moskaus Agenda im Ausland vorantreibt. Ein britischer Armeegeneral sah das ähnlich und behauptete, wenn Corbyn die Wahl gewinnen würde, würde das Militär reagieren. Außenminister Mike Pompeo sagte außerdem, die US-Regierung tue “alles, was möglich ist”, um zu verhindern, dass ein radikaler Linker in Großbritannien an die Macht kommt.

Nimmo war äußerst liberal und bezeichnete ihn als “russische Desinformationsagenten”. Im Jahr 2018 identifizierten ihre Ermittlungen einen Twitter-Nutzer, @ Ian56789, als “Kreml-Troll”. In Wirklichkeit war der Benutzer Ian Shilling ein britischer Rentner, wie Sky News leicht bestätigen konnte und ihn in einer Sendung interviewte und ihm die absurde Frage stellte, ob er tatsächlich ein russischer Roboter war oder nicht. Obwohl Shilling eindeutig ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, wurde er später trotzdem entfernt.

In der Vergangenheit hat Nimmo auch darauf bestanden, dass Ruslana Boshirova ein einflussreicher russischer Roboter war. In Wirklichkeit ist sie eine international bekannte Konzertpianistin, wie eine Google-Suche ergeben hätte. Diese Art von Verhalten verheißt nichts Gutes für Kritiker der westlichen Außenpolitik, die mit ständigen Schikanen, Suspendierungen oder völligen Verboten in den sozialen Medien konfrontiert sind.

Kriegsbefürworter-Putsch

Nimmos Atlantic Council als Ableger der NATO unterhält extrem enge Verbindungen zu dem Militärbündnis. Sie erhält weiterhin beträchtliche Finanzmittel von westlichen Regierungen und Waffenlieferanten, und ihr Vorstand ist voll mit hochrangigen US-Staatsmännern, darunter Colin Powell, Condoleezza Rice und Henry Kissinger. Außerdem sind nicht weniger als sieben ehemalige CIA-Direktoren und mehrere Top-Militärgeneräle, darunter Jim “Mad Dog” Mattis, Wesley Clark und David Petraeus, im Vorstand vertreten.

In den letzten Jahren sind die Mitarbeiter des Boards tief in große Tech- und Social-Media-Organisationen eingestiegen. Im Jahr 2018 gaben sie bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Facebook eingegangen sind, um bei der Kuratierung der Facebook News Feeds von Nutzern auf der ganzen Welt zu helfen, was ihnen erhebliche Macht darüber gibt, welche Arten von Ansichten hervorgehoben und welche zurückgestuft werden. Ein Jahr zuvor war Jessica Ashooh als stellvertretende Direktorin für Nahoststrategie des Rates zurückgetreten, um die Rolle der Direktorin für Politik bei Reddit, der acht meistbesuchten Website in den USA, zu übernehmen.

Es ist nicht nur Russland, das im Fadenkreuz der NATO steht. Letzte Woche veröffentlichte der Atlantic Council einen anonymen Bericht mit mehr als 26.000 Wörtern, in dem er China einen Regimewechsel als Ziel nennt und Präsident Biden rät, eine Reihe von “roten Linien” zu ziehen, jenseits derer die USA militärisch reagieren würden. Unterdessen schrieb STRATCOM-Chef Admiral Charles A. Richard, dass sich die Vereinigten Staaten auf einen möglichen Atomkrieg mit Peking vorbereiten sollten.

Facebook Hires NATO Press Officer Ben Nimmo as Intelligence Chief