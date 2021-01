Experten „schockiert“ über Indiens „überstürzte“ Zulassung für den einheimischen Covid-19-Impfstoff

Gesundheitsexperten haben die Entscheidung der indischen Regierung kritisiert, grünes Licht für den einheimischen Covid-19-Impfstoff Covaxin zu geben, der noch nicht einmal die Daten der dritten Stufe der Studie veröffentlicht hat.

Am Sonntag gab Delhi seine Zustimmung zu dem bereits in Großbritannien zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca sowie zu einem weniger bekannten Impfstoff, der von der indischen Firma Bharat Biotech hergestellt wird.

Die Entscheidung, den Covaxin-Impfstoff von Bharat Biotech zuzulassen, wurde von der indischen Ärzteschaft weithin als „übereilt“ verurteilt.

Die Gesundheitsbehörde All India Drug Action Network zeigte sich „schockiert“ und fügte hinzu, dass es „große Bedenken aufgrund der fehlenden Wirksamkeitsdaten“ gebe.

Das All India Drug Action Network erklärte, es sei „verblüfft zu verstehen, welche wissenschaftliche Logik das zuständige Aufsichtskomitee motiviert hat“, „einen unvollständig untersuchten Impfstoff“ zu genehmigen.

Die medizinische Gruppe behauptete, dass der Mangel an Transparenz und die überstürzte Zulassung „mehr Fragen als Antworten aufwirft und wahrscheinlich nicht das Vertrauen in unsere wissenschaftlichen Entscheidungsgremien stärken wird.“

Dr. Gagandeep Kang, einer der angesehensten Medizinexperten Indiens, sagte der Times of India, dass sie „so etwas noch nie gesehen“ habe und wies darauf hin: „Es gibt absolut keine Wirksamkeitsdaten, die vorgelegt oder veröffentlicht wurden.“

Unterdessen gehörte der indische Abgeordnete Shashi Tharoor zu denjenigen, die auf Twitter ihre Vorbehalte teilten.

