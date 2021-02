Experte für Daten: “Wir können es beweisen”! US-Wahlbetrug “ist ziemlich schlüssig”

Unmittelbar nach der Wahl begann der Datenexperte Matthew Braynard zu ermitteln, wie viele gefälschte Stimmzettel in den umkämpften Staaten abgegeben wurden. Er sagt nun, er habe den absoluten Beweis, dass Bidens Sieg in Arizona, Georgia und Wisconsin durch Wählerbetrug zustande kam.

“Georgia, Wisconsin und Arizona, ohne diese drei, ist Joe Biden nicht Präsident.”

Am Dienstag erschien Braynard in Steve Bannons War Room Show, um seine Erkenntnisse zu diskutieren. Bannon eröffnete das Interview, indem er Braynard fragte, ob er sicher sei, dass er ohne esoterische Beweise für Wahlmaschinen oder ähnliches eine Trump-Amtsenthebungsverteidigung auf der Grundlage von altmodischem Wahlbetrug unterstützen könne, auch wenn diese Verteidigung möglicherweise zu spät sei das Wahlergebnis zu ändern.

Braynard widersprach höflich dem Begriff “zu spät”. Er wies darauf hin, dass nach der Wahl im Jahr 2000 die drei großen Medien, Millionen von Dollar ausgaben, um die Wahl sieben Monate lang zu untersuchen, bevor sie zugaben, dass Bush in Florida gewonnen hatte. Während Braynard also widerwillig zugab, dass die Informationen, die er gesammelt hat, den derzeitigen Bewohner des Weißen Hauses vielleicht nicht verändern werden, ist er sehr zuversichtlich in Bezug auf seine Ergebnisse.

Was ich finde und noch finde werde, weil wir tatsächlich noch Ermittlungen durchführen und es gerne aggressiver präsentieren möchten, ohne die Einschränkungen der Klagen, mit denen wir uns ursprünglich befasst haben, ist, dass unter diesen drei Staaten die Zahl der illegalen Stimmen die Marge des Sieges überstieg. Georgia, Wisconsin und Arizona, ohne diese drei, wäre Joe Biden nicht Präsident, und ich denke, wir können das ziemlich schlüssig beweisen.

Braynard denkt, dass seine Daten besonders nützlich für das “Impeachment” Bemühen gegen Trump sind, weil es sich nicht um ein echtes Impeachment handelt. Das liegt nicht nur daran, dass es verfassungswidrig ist, einen Privatmann anzuklagen. Es liegt auch daran, dass die gegen Trump eingereichten Dokumente offenbaren, dass die Demokraten einen Schauprozess inszeniert haben, um eine rückwirkende Markierung für Trumps Präsidentschaft zu etablieren.

Die Demokraten werden die Arena im Senat nutzen, um Trump als einen bösen Mann zu definieren, weil sie mit der Politik nicht einverstanden sind, die die Wirtschaft für alle Amerikaner verbessert hat, unsere Grenzen gestärkt hat, Frieden in den Nahen Osten gebracht hat und allgemein sehr dazu beigetragen hat, Amerika wieder großartig zu machen. In diesem Zusammenhang ist es durchaus vernünftig und angemessen, dass Trump in seiner Verteidigung Beweise dafür anführt, dass die Wahl gestohlen wurde.

Aber zum Thema Betrug… trotz der Tatsache, dass die Gerichte, vom Obersten Gerichtshof an abwärts, sich geweigert haben, Anschuldigungen des Wählerbetrugs nachzugehen, ist die Realität, dass Wahlen legale Prozesse sind. Das heißt, jeder Staat hat eine Gesetzgebung, die festlegt, wie Wahlen ablaufen sollen. Die Verfassung schreibt diese Gesetze vor.

Im Jahr 2000, als die Ergebnisse in Florida so knapp waren, dass sie eine Nachzählung erforderten, sprach niemand von Betrug. Stattdessen planten die Demokraten, das zu tun, was sie immer tun: die Stimmen weiter zu zählen, bis der demokratische Kandidat gewinnt und dann die Nachzählung zu stoppen. Das hätte vielleicht auch funktioniert, wenn der Oberste Gerichtshof nicht eingeschritten wäre und die Nachzählung gezwungen hätte, sich an das aktuelle Gesetz zu halten.

Aber Betrug ist ein ganz anderes Thema. In der Welt des Vertragsrechts gilt: Wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass eine Partei im Vertrag getäuscht wurde, weil die andere über grundlegende Tatsachen gelogen hat, ist dieser Vertrag von Anfang an nichtig. Das heißt, es ist nie zustande gekommen. Die andere Art, diese Doktrin zu formulieren, ist, dass “Betrug alles zunichte macht”.

Warum sollte diese Doktrin nicht auch für Amerikas wichtigstes Abkommen gelten, nämlich die Verfassung? Betrachten Sie es so: Die Verfassung ist im Wesentlichen eine Vereinbarung zwischen dem amerikanischen Volk und seiner Regierung. Sie beschreibt die begrenzte Form, die die Regierung annehmen muss, und legt in der Bill of Rights ausdrücklich die Befugnisse fest, die die Regierung nicht hat. Wie es in der Unabhängigkeitserklärung heißt, kann das Volk diese Vereinbarung auflösen, wenn die Regierung ihren Verpflichtungen (und Einschränkungen) nicht nachkommt. Nochmals, es ist ein Vertrag.

Wenn es um Wahlen geht, verlässt sich die Verfassung darauf, dass gewählte Bundesbeamte, einschließlich Präsidenten, ihr Amt ehrlich antreten. Wenn die Vereinbarung durch Wahlbetrug verletzt wird, sollte dieser Betrug das Recht eines präsumtiven Präsidenten, das von ihm beanspruchte Amt auszuüben, zunichte machen.

Wenn Matthew Braynard beweisen kann, dass in mindestens drei der umkämpften Staaten massiver Betrug in Form von gefälschten Papierwahlen zu Bidens angeblichem Sieg führte, hat Biden keinen Anspruch auf das Weiße Haus. Und wenn er kein Recht hat, das Weiße Haus zu besetzen, ist jeder Akt, jede Executive Order, jede Ernennung, jede gemachte Regel null und nichtig.

Die Dinge könnten nächste Woche interessant werden, wenn die Republikaner im Senat ein Fünkchen Mut zeigen. Wenn Ihre Senatoren Republikaner sind, werden sie es wissen lassen, dass sie Trump eine Chance geben werden um seine volle Verteidigung gegen die Verleumdungen zu entwickeln. Die Demokraten werden sich gegen ihn auftürmen, einschließlich der Behauptung, dass seine Anschuldigungen von Wählerbetrug falsch sind.