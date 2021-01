Ex-CIA-Offizier: Die dunkle Vergangenheit von Bidens Kandidat für den National Intelligence Director

Der frühere amtierende CIA-Direktor Mike Morell, der jahrelang unaufrichtig argumentiert hat, dass er nichts mit dem Folterprogramm der Agentur zu tun habe, es aber weiterhin verteidigte, hat sich aus dem Rennen um den neuen CIA-Direktor des gewählten Präsidenten Joe Biden zurückgezogen.

Die Entscheidung ist ein Sieg für die Friedensgruppe Code Pink, die die Stop-Morell-Bewegung anführte, und eine großartige Sache für alle Amerikaner. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit jedoch auf Bidens Nominierung als Direktor des Nationalen Geheimdienstes (DNI), Avril Haines, richten.

Haines ist auf dem Papier sicherlich qualifiziert, die Intelligence Community zu leiten. Als langjährige Beraterin von Biden hat sie das Vertrauen des designierten Präsidenten. Aber das ist nicht gut genug. Haines ist genau die Art von Person, die nicht in einer Position der Autorität im Geheimdienst sein sollte. Sie ist die Art von neoliberaler Geheimdienst-Apologetin, die so viele von uns seit Jahren ablehnen. Aber glauben Sie nicht nur an mein Wort. Sehen Sie sich ihre Akte an.

Haines begann zuerst für Biden zu arbeiten, als sie als stellvertretende Justiziarin des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen diente, als Biden dessen Vorsitzender war. Als Biden 2009 Vizepräsident wurde, wechselte Haines ins Außenministerium, wo sie stellvertretende Rechtsberaterin für Vertragsangelegenheiten war. Nach nur einem Jahr wechselte sie ins Weiße Haus, wo sie stellvertretende Assistentin des Präsidenten und stellvertretende Beraterin des Präsidenten für nationale Sicherheitsangelegenheiten wurde, die Chefjuristin des Nationalen Sicherheitsrats.

Das ist eine ziemlich hohe Position. Es bedeutet, dass es ihre Aufgabe war, die Entscheidungen von Präsident Barack Obama in Geheimdienstangelegenheiten wie Drohnenangriffe und die Freigabe des CIA-Folterberichts rechtlich zu rechtfertigen. Sie diente dort unter CIA-Direktor John Brennan. Obama gefiel offenbar die Arbeit, die sie für ihn machte, denn 2013 ernannte er Haines zur stellvertretenden Direktorin der CIA (DD/CIA).

Haines war die erste Frau, die zum DD/CIA ernannt wurde, und sie diente wieder unter Brennan, der immer wieder bewies, dass er kein Fan der Kongressaufsicht war. Haines‘ Einstellung war ähnlich wie die von Brennan: Die CIA würde tun, was sie zu tun hatte, und sie würde sich dafür nicht entschuldigen.

Es gab drei umstrittene Bereiche, in denen sich Haines einen Namen machte und für die sie sich in einer Bestätigungsanhörung verantworten sollte: Die Weigerung der CIA, den Folterbericht des Senats freizugeben, und die Entscheidung, sich in das Computersystem des Geheimdienstausschusses des Senats zu hacken; die Entscheidung der CIA, die Offiziere nicht zu bestrafen, die den Hack durchführten und die Gefangene töteten und folterten, das ging sogar darüber das hinaus, was das Justizministerium für zulässig hielt. Auch das Drohnenprogramm der Regierung, bei dem Hunderte, vielleicht Tausende von Zivilisten getötet wurden gehörte dazu.

Avril Haines, in der Mitte, mit Präsident Barack Obama, rechts, und anderen Helfern, 13. Juli 2015. Via Weißes Haus/Flickr

Die Vertuschung der Folter durch Haines

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass im Dezember 2014 der demokratische Stab des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen eine stark redigierte Version der Zusammenfassung des Folterberichts des Ausschusses veröffentlichte, der das Ergebnis jahrelanger Untersuchungen unter Verwendung von CIA-Dokumenten aus erster Hand war. Die Zusammenfassung war etwa 525 Seiten lang, nur ein Bruchteil des fast 6.000-seitigen vollständigen Berichts. Und die Freigabe der 525 Seiten war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen zwischen dem Ausschuss und der CIA.

Am Ende erfuhr die Öffentlichkeit ein paar Details darüber, was die Gefangenen der CIA in geheimen Gefängnissen auf der ganzen Welt durchmachen mussten. Aber die ganze Geschichte wurde nie öffentlich gemacht. Das wird sie wahrscheinlich auch nie. Und das ist Avril Haines zu verdanken.

Früher in diesem Jahr, dann-Senate Intelligence Committee Vorsitzende Dianne Feinstein nahm auf den Senat Boden in einer sehr ungewöhnlichen Anzeige und beschuldigte CIA-Direktor Brennan von Spionage auf ihrem Ausschuss-Mitarbeiter. Konkret sagte Feinstein, dass CIA-Offiziere in die Computer des Senats gehackt hatten, um zu sehen, was es war, dass die Ermittler des Ausschusses auf.

Das Hacken war beispiellos, und Feinstein verwies es an das Justizministerium zur Strafverfolgung. Generalstaatsanwalt Eric Holder entschied sich jedoch, den Fall nicht zu verfolgen. Brennan übernahm die Verantwortung für die Anordnung des Hackings und er entschuldigte sich nicht dafür. Aber sein Top-Adjutant, sein Assistent, sein Rechtsberater durch die Episode war Avril Haines. Sie hat ihre Entscheidungen zur Unterstützung des Hacks nie erklärt.

Darüber hinaus war es Haines, die den Generalinspekteur der CIA überstimmte und entschied, jene CIA-Offiziere nicht zu bestrafen, die sich in die Computer des Komitees hackten, oder jene CIA-Offiziere, die über das hinausgingen, was das Justizministerium in seinem „Enhanced Interrogation Techniques“-Programm genehmigt hatte, nämlich das Töten und Verstümmeln von Gefangenen.

Am Ende wurden nicht nur keine CIA-Offiziere bestraft, sondern die Leiter und prominentesten Offiziere des Folterprogramms wurden befördert, in einigen Fällen sogar in einige der begehrtesten Positionen in der CIA. Ich weiß, dass dies wahr ist. Ich habe für sie gearbeitet.

Haines und die Drohnen

Ein Bereich, in dem Haines nicht sehr viel Medienberichterstattung erhalten hat, war ihre Rolle im Drohnenprogramm. Als Haines die Top-Anwältin des Nationalen Sicherheitsrates war, war Brennan die Hüterin der so genannten Kill List. Es war Haines, die mitten in der Nacht Anrufe entgegennahm, in denen sie um eine legale Autorität – eine Erlaubnis – für Drohnenangriffe bat. Sie hat sich nie für ihre Handlungen grechtfertigt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die Amerikaner ihre Stimme gegen Bidens nationale Sicherheit Ernennungen erheben. Morell war völlig ungeeignet für eine leitende Position im nationalen Sicherheitsapparat von Biden. Haines ist es auch. Sie hat, ganz einfach, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass Biden ein Progressiver ist oder dass er sich in Sachen nationaler Sicherheit stark von früheren demokratischen Präsidenten unterscheiden wird.

Aber ich glaube, dass falsch falsch ist. Avril Haines ist genau die Art von Person, die wir nicht an der Spitze der Intelligence Community haben wollen. Dies ist der Moment für die Gegner ihrer Nominierung, die Senatoren im Geheimdienstausschuss zu beeinflussen. Es ist immer noch Zeit, sie zu besiegen.