Ein brandneuer und 350 km/h schneller Hochgeschwindigkeitszug für elektrische Gütereinheiten (EMU), der unabhängig von China selbst entwickelt wurde, lief am Mittwoch in Tangshan City in der nordchinesischen Provinz Hebei vom Band. Die Entwicklung des Zuges wurde von der CRRC Tangshan Company geleitet und vom Schlüsselprojekt „Advanced Rail Transport“ des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie unterstützt.