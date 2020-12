Epischer Rechtsstreit um US-Wahlergebnis – Unterschlagen von deutschen MS-Medien

Desinformation, Manipulation, Unterschlagung.

Wenn sie desinformiert, manipuliert werden wollen, wenn sie Informationen vorenthalten bekommen wollen, dann sind sie bei MS-Medien richtig.

In den USA läuft derzeit ein epischer Rechtsstreit, dessen Ausgang die U.S. Präsidentschaftswahlen entscheiden wird. In Deutschland gibt es dazu so gut wie keine Berichterstattung, und die Berichterstattung, die es gibt, die ist unterirdisch.

Am gestrigen 10. Dezember sind beim U.S. Supreme Court 21 Anträge, darunter vier Verteidigungsschriften aus Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin eingegangen. 21 Anträge – zu viel, als dass wir jedem der Anträge Rechnung tragen könnten. Dessen ungeachtet wollen wir unseren Lesern einen Überblick über den Stand der Dinge und die Argumente geben, die ausgetauscht werden (sofern welche ausgetauscht werden), damit sie sich einen Eindruck von dem machen können, was derzeit in den USA passiert und von MS-Medien nahezu vollständig verschwiegen wird.