Eliten nutzen betrügerischen Dokumentarfilm über die globale Erwärmung, um die “Great Reset”-Agenda zu fördern

Ein Clip aus der Netflix-Serie “Our Planet” des weltbekannten Naturforschers David Attenborough wurde auf dem Weltwirtschaftsforum Davos 2019 gezeigt, um die Teilnehmer davon zu überzeugen, dass der Klimawandel wirklich tödliche Auswirkungen auf die Welt und alles in ihr hat.

Auf dem Davos-Gipfel 2019 präsentierte der weltbekannte Naturforscher Sir David Attenborough einen Dokumentarfilm, der die “verheerenden Auswirkungen” des Klimawandels in einem emotionsgeladenen Filmclip “beweist”. Es kamen Beweise ans Licht, die zeigten, dass Attenborough und sein Team in ihrem Video betrügerische und irreführende Informationen über die Geschwindigkeit und die Auswirkungen des Klimawandels präsentierten.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) veranstaltet jährlich den Gipfel in Davos, auf dem sich die globalen Eliten und Milliardäre treffen, um über die Zukunft der Welt zu diskutieren und oft Pläne für eine radikale Veränderung der derzeitigen wirtschaftlichen und sozialen Strukturen zu entwickeln.

Ein häufiger Refrain der WEF-Führungskräfte ist der inzwischen bekannte Begriff “Great Reset”, der sich auf eine konzertierte Aktion der Unternehmen bezieht, um die Volkswirtschaften der Welt nach sozialistischem Vorbild umzugestalten, wobei die COVID-19-“Pandemie” als Katalysator dient. Neben der Zerstörung des Kapitalismus ist ein wichtiger Teil des Great Reset die grüne Bewegung, eine Antwort auf den “Klimanotstand”, zu dem die Davoser Eliten behaupten, der Mensch habe durch die globale Erwärmung maßgeblich beigetragen. Dies allein erfordert von den Regierungen eine Sozialpolitik, die zum Beispiel kohlendioxidproduzierende Güter stark besteuert und den Veganismus fördert.

Ein Clip aus Attenboroughs Netflix-Serie “Unser Planet” wurde auf dem Gipfel 2019 gezeigt, um die Teilnehmer davon zu überzeugen, dass der Klimawandel tatsächlich tödliche Auswirkungen auf die Welt und alles in ihr hat. Der Clip zeigte eine Gruppe von Walrossen auf einer steilen, scharfen Klippe, die sich scheinbar unprovoziert über die Kante in den Tod stürzten, “wegen des Klimawandels”.

Die Behauptung, die Attenborough während der Veranstaltung aufstellte, war, dass die Walrosse aufgrund des Klimawandels sterben, weil das Meereseis, das natürliche Jagdgebiet der Tiere, fehlt. In Wirklichkeit hatten die Eisbären die Herde gejagt und erschreckt, was dazu führte, dass sie, da sie am Rande einer solchen Klippe hockten und schlecht sehen konnten, geradewegs hinunterfielen.

Die Zoologieexpertin Dr. Susan Crockford, ehemals von der University of Victoria (UV) in British Columbia, kritisierte den Film als “konstruierten Unsinn” und “Tragödienporno”, nachdem sie herausgefunden hatte, dass die nahegelegenen Eisbären der wahre Grund für die verstörenden Bilder der zu Tode stürzenden Walrosse waren.

Crockford merkte an, dass die Walrosspopulation im östlichen Sibirien, also ungefähr in dem Gebiet, in dem Netflix gefilmt hat, in den letzten zehn Jahren einen Anstieg der Zahlen erlebt hat. Die Zunahme des “Entrainment”, sagt Crockford, ist kein Zeichen dafür, dass “die globale Erwärmung Probleme verursacht”, sondern “ein Zeichen dafür, dass die Walrosse gedeihen”.

Tatsächlich hat sich die pazifische Walrossart so gut entwickelt, dass “der U.S. Fish and Wildlife Service festgestellt hat, dass das pazifische Walross nicht als bedroht oder gefährdet unter dem Endangered Species Act geschützt werden muss”, sagt Crockford.

Daher sind die Szenen der mit Walrossen gefüllten Küsten nicht so, wie Attenborough sie dargestellt hat, und Crockford sagt, dass er und die Filmcrew das wissen. Die Regisseurin des von Netflix produzierten Films, Sophie Lanfear, gab dies zu, als sie dem Telegraph sagte, dass Eisbären in Sicht waren, während sie die Walrosse filmte, bestritt aber, dass die Bären nahe genug an die Gruppe herankamen, um eine Reaktion zu provozieren.

Attenborough selbst gab später in einer BBC-Dokumentation mit einigen der gleichen Aufnahmen namens Seven Worlds: One Planet zu, dass der Tod der Walrosse durch den Sturz von den Rändern der Klippen auf die Eisbärenjagd zurückzuführen war. Bei der Durchsicht des Filmmaterials sagte Crockford, selbst eine Eisbärenexpertin von beachtlichem Ruf, es sei “ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass der ‘Our Planet’-Bericht über den Tod der Walrosse eine falsche Erzählung war, die konstruiert wurde, um eine emotionale Reaktion in der Öffentlichkeit hervorzurufen.”

Dies ist nicht die einzige Kontroverse im Zusammenhang mit Eisbären, in die David Attenborough verwickelt ist. Auch 2019 wurde der Filmemacher beschuldigt, “die Öffentlichkeit über den Zustand der Eisbärenpopulationen in Kanada in die Irre zu führen.” In der Tat schrieb Climate Change Dispatch damals in den bereits erwähnten Seven Worlds: One Planet:

“David Attenborough stellte falsche Behauptungen auf, verwendete eine emotional manipulative Sprache und stellte verschiedene natürliche biologische Prozesse und Lebensraumbedingungen als Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels falsch dar.”

Neben anderen diskreditierten Behauptungen behauptete Attenborough, dass Eisbären in Kanada im Sommer verhungern und dass Eisbären vor kurzem begonnen hätten, im Sommer Belugawale zu jagen, als Folge der Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels auf ihren Lebensraum.

Nach 15 Jahren als außerordentlicher Professor an der UV-Fakultät wurde der Antrag von Crockford auf Erneuerung von der Universität ohne Erklärung abgelehnt, obwohl sie in der wissenschaftlichen Forschung über Eisbären einen hohen Stellenwert hatte und gegen die Erzählung der Eisbärenbewegung verstieß. Besorgt über die “Auslöschung der Kultur” und die Erstickung der akademischen Freiheit, nannte Crockford den Schritt der Universität “eine akademische Hinrichtung ohne Prozess, die hinter verschlossenen Türen durchgeführt wird.”

Der virtuelle Davos-Gipfel des WEF im 2021, der erst vor wenigen Wochen stattfand, nutzte Attenboroughs erfolgreiche List, um den Klimawandel anzusprechen, der integraler Bestandteil der WEF-Initiative “Great Reset” ist, und stellte fest, dass er “eine dringende Bedrohung darstellt, die entschiedenes Handeln erfordert”.

Neben der Notwendigkeit eines wirtschaftlichen “Reset” sei es “unerlässlich, dass Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft umfassende kurz- und langfristige Klimaschutzmaßnahmen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens fördern.” Diese Ziele beschränken sich nicht auf “Netto-Null-Emissionen”, sondern erstrecken sich auch auf “Gleichstellung der Geschlechter, Ermächtigung der Frauen” und “Recht auf Gesundheit”, wobei letzteres ein verschleierter Hinweis auf Verhütung und Abtreibung ist.

“Echte Veränderungen erfordern einen Systemwechsel, nicht nur Reformen”, heißt es in der Davos-Agenda. “Der Aufbau einer besseren Welt liegt in unserer Reichweite, aber er erfordert eine globale Zusammenarbeit auf einem noch nie dagewesenen Niveau.”

Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des WEF, der das Buch über den Great Reset geschrieben hat, stellt fest, dass “die Pandemie ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit darstellt, unsere Welt zu reflektieren, neu zu denken und zurückzusetzen.”

Das WEF hat zu diesem Zweck eine “Klima-Initiative” entworfen, die “die Skalierung und Beschleunigung globaler Klimaschutzmaßnahmen durch die Zusammenarbeit des öffentlichen und privaten Sektors unterstützt”. Die Agenda-Konferenz in Davos im letzten Monat, bei der der chinesische Präsident Xi Jinping einer der Hauptredner war, stützte sich stark auf die “grüne” Bewegung.

Die doppelzüngigen Bemühungen von Attenborough (der sicherlich andere über sich hat) haben dazu beigetragen, diesen Teil der Davoser Agenda zu gestalten. Trotz der Widerlegung scheint es dem Naturwissenschaftler gelungen zu sein, die globalen Eliten davon zu überzeugen, dass die Zeit knapp ist, die Auswirkungen verheerend sind und dass folglich Schwabs Behauptung, dass die “Pandemie ein seltenes, aber enges Fenster der Gelegenheit bietet, … unsere Welt neu zu starten”, wahr ist.

