Eine Welle von Selbstmorden von Schülern zwingt Schulen in Las Vegas, teilweise wieder zu öffnen

Der Clark County School District in Nevada, der fünftgrößte Schulbezirk in den Vereinigten Staaten, will nach einem neuen Bericht nach einer Reihe von Selbstmorden von Schülern so schnell wie möglich wieder eröffnen.

Nach Angaben der New York Times gab es in den neun Monaten, in denen die Schulen wegen des Coronavirus geschlossen wurden, 18 Selbstmorde.

„Bis Juli, nach dem sechsten Selbstmord seit März, investierte der Distrikt in ein Programm, das GoGuardian Beacon-Warnsystem, um Berichte über ein leichtes oder schweres Selbstmordrisiko zu senden“, heißt es in dem Bericht.

„Das System, das das geschriebene der Schüler auf den vom Bezirk ausgegebenen iPads scannt, generierte von Juni bis Oktober mehr als 3.100 Alarme, die auf Verhaltensweisen wie Suizidforschung, Selbstverletzung, schriftliche Kommentare oder einfach den Bedarf an Hilfe oder Unterstützung hinwiesen.

„Als wir bemerkten, dass die Zahl der Kinder, die sich das Leben nahmen, zunahm, wussten wir, dass wir uns nicht nur die Covid-Zahlen ansehen mussten“, sagte Jesus Jara, Superintendent von Clark County.

„Wir müssen einen Weg finden, unsere Kinder an die Hand nehmen, sie zu sehen, sie anzuschauen. Sie müssen anfange zu sehen das sich was bewegt, etwas Hoffnung.

„Wir befinden uns nicht nur mitten in einer Gesundheitskrise, sondern stehen auch vor einer psychischen und einer akademischen Krise“, sagte Jara.

„Superintendenten im ganzen Land wägen den Nutzen von persönlichem Unterricht gegen die Kosten der öffentlichen Gesundheitsversorgung ab, sehen, wie Lehrer und Mitarbeiter krank werden und in einigen Fällen sterben, aber sie sehen auch die psychologischen und akademischen Kosten, die Schulschließungen für Kinder fast ein Jahr später bedeuten“, so die New York Times.

Der Clark County School District plant, das persönliche Lernen für Grundschüler sowie „Gruppen von Schülern mit Schwierigkeiten“ wieder aufzunehmen.

Die Schüler werden an sozial-emotionalen Wellness-Programmen, Interventionen, akademischen Einschätzungen und Kleingruppenunterricht teilnehmen, heißt es in der Pressemitteilung der Schulbehörde.

Die Zentren für die Kontrolle und Prävention berichteten im August, dass ein Viertel der jungen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Coronavirus-Pandemie Selbstmordgedanken hegt. Die CDC fand heraus, dass 25,5 % der Amerikaner im Alter von 18 bis 24 Jahren in den letzten 30 Tagen ernsthaft über Selbstmord nachgedacht haben. Von den 25- bis 44-Jährigen hatten 16 % schon einmal an Selbstmord gedacht.

Die CDC stellte außerdem fest, dass der durchschnittliche Anteil der Besuche in der Notaufnahme von Kindern aus Gründen der psychischen Gesundheit von Mitte März bis Oktober um 44% höher war als im Zeitraum 2019.

„Viele psychische Störungen beginnen in der Kindheit, und psychische Gesundheitsprobleme in diesen Altersgruppen können durch pandemiebedingten Stress und abrupte Unterbrechungen des täglichen Lebens, die mit den Eindämmungsmaßnahmen verbunden sind, verstärkt werden, einschließlich Angst vor der Krankheit, sozialer Isolation und unterbrochenem Anschluss an die Schule. „, erklärte die CDC im November.

Das Fernstudium aufgrund von COVID-19-Blockaden hat auch dazu geführt, dass sich die Noten der Studenten verschlechtert haben. „Schulbezirke von Küste zu Küste haben berichtet, dass die Zahl der Schüler, die in den Klassen gescheitert sind, um das Zwei- oder Dreifache gestiegen ist, wobei englische Sprachschüler und behinderte und benachteiligte Schüler am meisten leiden“, berichtete die Associated Press im Dezember.

Nicht nur Studenten leiden unter den COVID-19-Schließungen. Soziale Isolation, Arbeitsplatzsorgen, wirtschaftliche Ungewissheit und Zukunftsängste haben bei Erwachsenen zu emotionalen Schäden geführt.

Vor der Schließung zeigten 8 % der Erwachsenen in den USA Symptome einer Depression, so eine im September veröffentlichte Studie. Nach der Schließung schoss diese Zahl auf fast 28 % hoch.

In Japan stiegen die Selbstmorde im Oktober um fast 40 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Selbstmorde unter japanischen Frauen stiegen in diesem Zeitraum um 82%.