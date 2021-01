Eine von Bidens ersten Handlungen ist es, sicherzustellen, dass die Website des Weißen Hauses nach korrekten Pronomen fragt

Innerhalb weniger Stunden nach der Vereidigung von Biden wurde das Kontaktformular auf der offiziellen Website des Weißen Hauses geändert, um eine neue Auswahl von Pronomen aufzunehmen.

Die Konservativen waren schnell dabei, die Änderung zu kommentieren.

„China lacht über uns“, schrieb Ryan Saavedra.

„Ich bin so froh, dass sie ihre Prioritäten geordnet haben, während Tausende an dem Coronavirus sterben“, bemerkte Ian Miles Cheong.

I'm so glad they have their priorities in order while thousands are dying from the coronavirus. https://t.co/UGj547dF1u

Mike Cernovich hatte jedoch eine andere Einstellung und sagte, es sei ein Beweis dafür, dass Biden im Gegensatz zur Trump-Administration sofort daran arbeitet, seine Agenda umzusetzen.

Conservatives will dunk on that but it shows from Day 1 they are ready to WORK.



We might not like what thats going to be, but they came in Day 1 with their people and they are running the courts. https://t.co/J7oKR2QQ3W