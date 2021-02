Eine Gruppe von Demonstranten gegen den experimentellen Impfstoff schafft es, ein Impfzentrum in Los Angeles vorübergehend zu schließen

Eine der größten Impfstellen in den Vereinigten Staaten, das Dodger Stadium in Los Angeles, wo täglich etwa 12.000 Impfungen verabreicht werden, musste am Samstag vorübergehend geschlossen werden, weil eine Gruppe von Demonstranten den Eingang blockierte und damit Hunderte von Autofahrern aufhielt, die seit Stunden in der Schlange standen, berichtete die Los Angeles Times.

Das Los Angeles Fire Department schloss den Eingang zum Impfzentrum im Dodger Stadium gegen 14 Uhr als Vorsichtsmaßnahme, sagten Beamte der Zeitung.

Die Demonstranten trugen Schilder, die den experimentellen Impfstoff COVID-19 anprangerten und riefen dazu auf, sich nicht impfen zu lassen. Es gab keine Vorfälle von Gewalt.

“Das ist völlig falsch”, sagte German Jaquez, der schon eine Stunde auf seinen Schuss gewartet hatte, als sich die Stadiontüren schlossen. Er sagte, einige der Demonstranten warnten die Menschen in der Autoschlange, dass die Impfung gefährlich sei.

Ein Beamter sagte, dass die Feuerwehr plante, die Impfstelle gegen 15.00 Uhr wieder zu öffnen. Der Standort ist in der Regel von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

In einem Social-Media-Post wurde den Teilnehmern geraten, “bitte keine Trump/MAGA-Kleidung zu tragen, da wir wollen, dass unser Statement bei den Schafen ankommt. Keine Fahnen, nur Hinweisschilder.”

“Dies ist ein Protest mit Informationsaustausch und ein Marsch gegen alles, was COVID, Impfstoffe, PCR-Tests, Lockdowns, Masken, Fauci, Gates, Newsom, China, digitale Verfolgung usw. betrifft.”