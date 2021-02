Ein Jahr Berner Regime

Wirtschaftlich leiden Tausende KMU am meisten unter staatl. beschl. Schliessung. Chancenlose Hilferufe im Formular-Irrsinn.

Wir schauen nun zurück auf ein Jahr Pandemie und stellen fest, dass unsere Regierung hilflos agiert und keine Pläne in der Schublade hat, um unsere KMU zu retten.

Während des ganzen letzten Sommer durften wir immer wieder lesen, dass eine zweite Welle kommt, aber die Regierung hat die Zeit ungenutzt verstreichen lassen und keinerlei Notfallpläne für die Betriebe erarbeitet.

Machen wir uns nichts vor, auf unsere Regierung ist kein Verlass, es fehlt an allen Ecken an Fachkompetenz. Wie soll ein Verwaltungs-Angestellter in Bern wissen, was die Nöte eines KMUs sind?