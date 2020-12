Ein großes Leck hat einen „beispiellosen Blick“ auf die Kommunistische Partei Chinas gewährt

Ein großes Leck, das ein Register mit den Details von fast zwei Millionen KPCh-Mitgliedern enthält wurde geleakt- es entlarvt Mitglieder, die jetzt auf der ganzen Welt arbeiten sagt Sharri Markson in einem Video von Sky-News.

Frau Markson berichtet, dass es sich bei dem Leck um ein Register mit den Details der Mitglieder der Kommunistischen Partei handelt, einschließlich ihrer Namen, Parteiposition, Geburtstag, nationaler ID-Nummer und ethnischer Zugehörigkeit.

„Es wird angenommen, dass es das erste Leck dieser Art in der Welt ist“, sagte die Sky News Moderatorin.

„Das Erstaunliche an dieser Datenbank ist nicht nur, dass sie Leute entlarvt, die Mitglieder der kommunistischen Partei sind, und die jetzt überall auf der Welt leben und arbeiten sagte Frau Markson.

„Aber es ist erstaunlich, weil es den Deckel darauf hebt, wie die Partei unter dem Präsidenten und Vorsitzenden Xi Jinping arbeitet“.

Frau Markson sagte, das Leck zeige, dass Parteizweige in einigen der größten Unternehmen der Welt und sogar in Regierungsbehörden eingebettet seien.

„Kommunistische Parteizweige wurden innerhalb westlicher Unternehmen eingerichtet, was die Infiltration dieser Unternehmen durch KPCh-Mitglieder ermöglicht – die, wenn sie angerufen werden, direkt der kommunistischen Partei gegenüber verantwortlich sind, dem Vorsitzenden, dem Präsidenten selbst“, sagte sie.

„Zusammen mit den persönlichen Identifikationsdaten von 1,95 Millionen kommunistischen Parteimitgliedern, die meisten aus Shanghai, gibt es auch die Details von 79.000 kommunistischen Parteizweigen, viele davon in Unternehmen“.

Frau Markson sagte, das Leck sei eine bedeutende Sicherheitslücke, die Xi Jinping in Verlegenheit bringen könnte.

„Es wird auch einige globale Unternehmen in Verlegenheit bringen, die anscheinend keinen Plan haben, um ihr geistiges Eigentum vor Diebstahl zu und Wirtschaftsspionage zu schützen. Berichte sie weiter.

Frau Markson sagte, dass die Daten im April 2016 von chinesischen Dissidenten, Whistleblowern, von einem Server in Shanghai extrahiert wurden, die sie für Zwecke der Spionageabwehr verwendet haben.

„Es wurde dann Mitte September an die neu gebildete internationale Zwei-Parteien-Gruppe, die Interparlamentarische Allianz für China, weitergegeben. Diese Gruppe besteht aus 150 Gesetzgebern auf der ganzen Welt.

„Es wurde dann einem internationalen Konsortium von vier Medienorganisationen, The Australian, The Sunday Mail in Großbritannien, De Standaard in Belgien und einem schwedischen Redakteur, zur Verfügung gestellt, um es in den letzten zwei Monaten zu analysieren, was wir dann auch getan haben“.

Frau Markson sagte dazu: „Es ist erwähnenswert, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass diese Mitglieder Spionage begangen haben. Es ist jedoch besorgt darüber, ob Australien oder diese Unternehmen von den KPCh-Mitgliedern wussten und wenn ja, wurden Schritte unternommen, um ihre Daten und Personen zu schützen.“ .