Eine brillante Idee, die die Heuchelei von Journalisten und Talkshow-Moderatoren, die sich dem Ziel verschrieben haben, den Bürgern über das Fernsehen Angst zu verbreiten und Lektionen zu erteilen, latent werden lässt. Und während sie im Fernsehen eine freie Bahn haben, leiden Bürger und Händler in vielen Ländern weiterhin unter den unverständlichen Einschränkungen, die nicht nur ihre Freiheit einschränken, sondern sie auch in die größte kommende Armut stürzt.

Es stellt sich heraus, dass ein Friseursalon in Ontario einen legalen Weg gefunden hat, offen zu bleiben und legal zu arbeiten, indem er sich in ein Film- und Fernsehstudio umwandelt. Die restriktiven Gesetze der Provinz Ontario, die am 26. Dezember in Kraft getreten sind, führen zur Schließung zahlreicher wichtiger Betriebe, während Film- und Fernsehproduktionsfirmen ihre Geschäfte wie gewohnt weiterführen dürfen.

Alicia Hirter, Inhaberin eines Friseursalons, beschloss, Casting-Aufrufe für eine Rolle in einer bevorstehenden Produktion anzubieten. Hirter hat in ihrem Laden Kameras, Lichter und Mikrofone aufgestellt und sagt, dass die Leute, die zum Haareschneiden kommen, ein Casting für eine Rolle in einer zukünftigen Fernsehsendung oder einem Podcast sind.

Trotz dieses “Stunts” behauptet Hirter, Beamte der Stadt hätten ihr gesagt, dass sie bald ein Bußgeld bekommen könnte. Sie schreckt jedoch nicht zurück und sagte gegenüber News Toronto, dass die Gäste, wenn sie zu ihrem Termin kommen, nur ein Formular zur Freigabe des Talents unterschreiben müssen und ihre Haare wie in der Vergangenheit geschnitten werden.

Hirter führt ihr Geschäft seit 18 Jahren und sagt, dass sie eine weitere, längere Schließung nicht überleben kann. Sie ist auch wütend, dass die großen Einzelhändler geöffnet bleiben können, während ihr Geschäft geschlossen bleiben muss.