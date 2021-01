Ein FBI-Dokument behauptet, die US-Regierung habe in den 1950er Jahren ein außerirdisches Raumschiff mit Leichen abgeschossen

Ein Dokument, das 2013 innerhalb des Mainstreams für Aufsehen sorgte, weil es über 1 Million Mal angesehen wurde und laut FBI ihr meistgesehenes Dokument ist, lautet wie folgt:

“Ein Ermittler der Air Force gab an, dass in New Mexico drei sogenannte fliegende Untertassen geborgen worden seien. Sie wurden als kreisförmig mit erhöhten Zentren beschrieben, mit einem Durchmesser von etwa 15 Meter. Jede war mit drei menschenähnlichen Körpern besetzt, aber nur knapp ein meter groß, gekleidet in ein fein strukturiertes metallisches Tuch. Jedem Körper wurden die Augen verbunden, ähnlich wie bei den blickdichten Anzügen, die von Rennfahrern und Testpiloten getragen werden.”

“Laut dem Informanten (redigiert) wurden die Untertassen in New Mexico gefunden, weil die Regierung dort ein sehr leistungsstarkes Radar hat und man glaubt, dass das Radar die Kontrollmechanismen der Untertassen stört”

Er wurde von Guy Hottel geschrieben, der damals Leiter der FBI-Außenstelle in Washington war, und es war an den FBI-Direktor J. Edgar Hoover gerichtet.

Das Dokument stammt aus den 1950er Jahren, einer Zeit, in der UFOs innerhalb des Mainstreams recht populär waren, da nach dem Abwurf der Atombombe durch die Vereinigten Staaten eine Explosion von Sichtungen beobachtet und dokumentiert wurde.

Das öffentliche Interesse war so groß, dass Präsident Truman während dieser Zeit eine Pressekonferenz abhielt und behauptete, dass sie in “jeder Konferenz, die sie mit dem Militär hatten”, über UFOs sprachen. Er fuhr fort: “Solche Dinge passieren immer, fliegende Untertassen und sie hatten andere Dinge, die Sie kennen.”