Ein Abwechslungsreicher Start: Bidens schlechte Politik und Ernennungen

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier, arbeitete 18 Jahre lang für die CIA in der Türkei, Italien, Deutschland und Spanien und spricht deren Sprachen.

Die Verlängerung des Atomwaffenabkommens zwischen Russland und den Vereinigten Staaten und die Entscheidung, den Krieg gegen den Jemen nicht mehr direkt zu unterstützen, waren vielleicht die einzigen guten Nachrichten, die letzte Woche aus Washington kamen. Die wirklich schlechte Nachricht kam, als Präsident Joe Biden Russland warnte, dass „die Tage, an denen sich die Vereinigten Staaten angesichts der aggressiven Handlungen Russlands, der Einmischung in unsere Wahlen, der Cyberangriffe und der Vergiftung seiner Bürger, vorbei sind.“ Es war eine leere Drohung voller Anspielungen, die praktisch vier weitere Jahre Russiagate oder etwas Ähnliches garantiert. Es war eine merkwürdige Aussage, wenn man bedenkt, dass es Washington war, das all die Provokationen während der Donald Trump-Administration gemacht hat, viel davon angestiftet von Demokraten, die immer noch nach einem Sündenbock für die Niederlage von Hillary in 2016 suchen.

Die Mainstream-Medien haben nicht viele Geschichten aus der zweiten Reihe berichtet, weil die doppelte Amtsenthebungs-Saga in Kombination mit der anhaltenden Debatte darüber, wer eigentlich die Wahl gewonnen hat, immer noch läuft. Ob Trump persönlich einen Aufstand angezettelt hat oder etwas Schlimmeres, hängt von der eigenen Sichtweise ab, aber was wirklich traurig zu beobachten ist, sind die Bemühungen einer „wachen“ demokratischen Parteiführung und einer rasenden Presse, Trumps Leben und Geschäfte zu zerstören, obwohl er nicht mehr im Amt ist – ein Rache-Szenario, das weit über frühere politische Rachefeldzüge hinausgeht. Schlimmer noch, die Versuche, Mitarbeiter des Weißen Hauses und Trump-Unterstützer arbeitsunfähig zu machen oder sogar zu versuchen, sie ins Gefängnis zu schicken, basierend auf verworrenen Interpretationen der Gesetzgebung, spiegelt ein Niveau der Rachsucht wider, das seit der Catilinischen Verschwörung im republikanischen Rom nicht mehr gesehen wurde.

Nun, der Vorfall am 6. Januar war nicht gerade eine Wiederholung des Sturms auf die Bastille, aber da es alles ist, was wir haben, wird es reichen müssen. Waren die Leute, die im Capitol Building herumliefen, Touristen, die von ihrem Reiseleiter getrennt worden waren, oder waren es verwirrte Bürger aus Dakota, die noch ein paar Stempel auf ihren Jagdscheinen hatten, die ihnen erlaubten, einen Demokraten oder zwei zu erlegen? Sie wären besser beraten gewesen, ein paar mit Benjamins beladene Futterköder unter der Rotunde aufzustellen, und die Kongress-Kritiker wären in Scharen gekommen. Und der Kerl, der Nancy Pelosis Podium gestohlen hat, hätte nur ankündigen müssen, dass er ein Black Lives Matter-Treffen abhält, und die gute alte Nancy wäre tout suite auf den Knien mit einer afrikanischen Kente-Stoffstola um den Hals angekommen. Leider werden wir wohl nie die Wahrheit darüber erfahren, was an jenem schicksalhaften Tag tatsächlich geschah, aber die Spekulationen werden uns noch monatelang beschäftigen.

Es gibt definitiv einen Mangel an tatsächlichen, auf Fakten basierenden Nachrichten, die für einen Drittklässler Sinn ergeben könnten, besonders angesichts des Niedergangs der amerikanischen öffentlichen Bildung, die nur noch über den Holocaust und Rassismus lehrt. Folglich habe ich mir angewöhnt, Links zu Geschichten während der Woche zu speichern und dann am Wochenende zu entscheiden, welche besonders lächerlich sind.

Letzte Woche gab es einige wirklich absurde Artikel. Eine besonders faszinierende Geschichte beschreibt, was im Pentagon vor sich geht, das verzweifelt mehr Soldaten nach Syrien schickt und jegliche Truppenreduzierung in Afghanistan absagt, bis sich die Lage stabilisiert – ein politischer Schachzug von Biden, der eine der wenigen guten Dinge, die Trump initiiert hat, wieder rückgängig macht. Unglücklicherweise dürfte der Abzug aus Afghanistan noch etwa zwanzig Jahre dauern, bis er abgeschlossen ist.

Aber die wirklich interessante Entwicklung ist die neue Mission der US-Armee, die bald die Ausbildung und andere kriegerische Aktivitäten einstellen wird, um den Übergang zu einer Vollzeit-Militärstreitkraft zu erleichtern, die sich dafür einsetzt, dass jeder die Vielfalt beachtet. Es ist ein längst überfälliger Schritt, auf den die ganze Nation stolz sein kann, und die USA werden dadurch sicherer vor den chinesischen, iranischen und russischen Bedrohungen. Der knifflige Teil ist die Identifizierung derjenigen Soldaten, die rassistische Gedanken haben, auch wenn sie nie eine rassistische Tat begehen, weil sie sich nicht an die „wache Welt“ anpassen. Sie müssen von speziell ausgebildeten Psychologen identifiziert werden, bevor sie unehrenhaft entlassen und arbeitsunfähig gemacht werden, da sie nicht geeignet sind, sich unter anständige Menschen zu mischen.

Paul Kersey berichtet einige Details, wie das „Pentagon einen ’stand down‘ in [den] nächsten 60 Tagen angeordnet“ hat, um das Problem der Extremisten im Militär zu identifizieren und anzugehen. Es sollte beachtet werden, dass Soldaten, die Zivilisten töten, nicht die fraglichen Extremisten sind, weil das Töten das ist, was Soldaten tun sollen. Es sind stattdessen „weiße Menschen im US-Militär, die eine unzureichende Loyalität gegenüber Vielfalt, Inklusion, Gleichheit und Toleranz an den Tag legen. [Sie] sind [der] einheimische Feind und als Individuum[e] unwürdig, unsere Nation gegen die einzige Bedrohung zu verteidigen, die unsere Elite gemeinsam besiegt: das, natürlich, ist das Weißsein.“

Und für diejenigen, die weiße supremacistische Zivilisten abfallen lassen, die nicht ausgelassen werden wollen, wenn der Zug der Vielfalt in ihre Stadt rollt, prüft die Demokratische Partei die Einrichtung von Wahrheitskommissionen, um sicherzustellen, dass jeder, der jemals einen rassistischen Gedanken unterhielt oder das „ N ”Wort ausgesprochen hat.

Machen Sie keinen Fehler, eine Armee, die wirklich weiß, was wichtig ist, ist sicherlich eine gute Nachricht. Es wird eine hervorragende Rendite für die jährliche Investition der Steuerzahler in Höhe von Billionen Dollar sein, zumal die Verfassung von einer Gruppe von Sklavenhaltern verfasst wurde und es nicht mehr wert ist, einen Treueid zu leisten. Aber vielleicht ist das, was für außenpolitische Wonks von größerem Interesse ist, in einigen anderen Pentagon-Büros, die sich der Suche nach neuen Feinden widmen, so dass es immer eine Menge Kriege geben wird, die nach der Ausrottung aller in Afghanistan und Syrien geführt werden können.

Da es in diesem Zeitalter von Coronavirus-19 zu einem wunderbaren Indoor-Brettspiel geworden ist, anderen Nationen zu sagen, wie sie sich mit Unterstützung der 101st Airborne Division verhalten sollen, muss mein Lieblingsartikel in der vergangenen Woche die Nachricht sein, dass Honest Joe Biden einen weiteren Zionisten ernannt hat an sein Team von Kriegsplanern teilzunehmen und nun Nuland, Sherman, Haines, Rice, Power und Neuberger Gesellschaft leistet. Ihr Name ist Dana Stroul und sie wird den Middle East Desk des Pentagon leiten, was sie zur hochrangigen politischen Beamtin macht, die sich auf diese Region konzentriert. Anzeichen dafür sind, dass ihr Adlerauge auf die Haupttäter Iran und Syrien gerichtet sein wird.

Stroul wurde vom Washington Institute for Near East Policy (WINEP) abgeworben, wo sie als Shelly and Michael Kassen Fellow im Beth and David Geduld Program on Arab Politics des Instituts tätig war. WINEP ist der Think Tank, der vom American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) gegründet wurde, um zu demonstrieren, dass der Hass auf alle Feinde Israels im Nahen Osten irgendwie ein amerikanisches vitales Interesse ist, so dass es vielleicht merkwürdig ist, dass die Organisation sogar Arabern erlaubt, Politik zu machen. Stroul hatte im Pentagon gearbeitet und war auch Co-Vorsitzender der vom Kongress eingerichteten Syrien-Studiengruppe, bevor er bei WINEP landete.

Stroul, der glaubt, dass es eine Bedrohung für die USA durch „iranische nukleare Ambitionen und Unterstützung für terroristische Gruppen in der gesamten Region“ gibt, hatte auch einige interessante Ideen darüber, was in Syrien getan werden sollte, von denen einige in einem Abschlussbericht dargelegt wurden, der dem Kongress im September 2019 von der Syrien-Studiengruppe vorgelegt wurde.

In dem Bericht heißt es: „Seit dem Beginn des Konflikts im Jahr 2011 der als friedlicher Aufstand im Inland begann, warnten Experten, dass die brutale Reaktion von Präsident Bashar al-Assad wahrscheinlich ernsthafte, negative Auswirkungen auf die Interessen der USA haben würde. Angesichts der zentralen Lage Syriens im Nahen Osten, der Verbindungen des herrschenden Regimes zu terroristischen Gruppen und zum Iran und der Unvereinbarkeit von Assads autoritärer Herrschaft mit den Bestrebungen des syrischen Volkes machten sich viele Sorgen über ein Übergreifen des Konflikts auf Syrien… Die Bedrohungen, die der Konflikt in Syrien darstellt – vom Terrorismus, der sich gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner richtet; eines gestärkten Irans, eines vergrößerten Russlands, einer großen Zahl von Flüchtlingen, Vertriebenen und anderen Formen humanitärer Katastrophen sowie der Aushöhlung internationaler Kriegsnormen und der westlichen Verpflichtung ihnen gegenüber – sind ernst genug, um eine entschlossene Antwort der Vereinigten Staaten zu verdienen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten verfügen über Instrumente, um diesen Bedrohungen zu begegnen, und über den nötigen Einfluss, um Ergebnisse zu erzielen, die für die amerikanischen Interessen besser sind als diejenigen, die ohne das Engagement der USA eintreten würden. Die Vereinigten Staaten haben die Fähigkeit Russlands unterschätzt, Syrien als Arena für regionalen Einfluss zu nutzen. Russlands Intervention, die 2015 begann, erreichte ihr unmittelbares Ziel – den Erhalt des Regimes trotz der US-Forderungen nach einem „Abgang“ Assads – zu relativ geringen Kosten. Russland hat sein Profil und sein Prestige im Nahen Osten allgemein verbessert.“

Man bemerkt sofort die Inkohärenz der Argumentation. Um die US-Präsenz in Syrien für die leidgeprüfte amerikanische Öffentlichkeit greifbar zu machen, muss man versuchen, eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten herzustellen, obwohl es in diesem Fall keine gibt. Und das wiederholte Zitieren von „Interessen“, ohne glaubhaft zu erklären, welche Interessen die Invasion und Besetzung eines fremden Landes erzwingen könnten, entbehrt jeglicher Grundlage. Stroul zitiert auch mehrmals die schwere terroristische Bedrohung und ignoriert dabei die Tatsache, dass die existierenden Terroristen von Israel und den Vereinigten Staaten unterstützt werden, während Präsident Bashar al-Assad die überwältigende Unterstützung des größten Teils des syrischen Volkes hat. Es wird berichtet, dass Syrer nach einer von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten verursachten Flüchtlingskrise nach Hause zurückkehren. Und wir alle wissen, dass die letzte Zuflucht eines Schurken ist es, die russische Karte zu spielen, die Stroul tut, sowie das Auftauchen, dass ständige Dämon Iran. Die Unterstützung der USA für israelische Bombenangriffe ist ihrer Meinung nach auch in Ordnung, obwohl sie eine klare Verletzung der „internationalen Kriegsnormen“ sind, die sie vorgibt zu verteidigen.

Stroul unterstützt unweigerlich die Zurückhaltung der USA und das, was sie merkwürdigerweise als „Besitz“ des einen Drittels von Syrien bezeichnet, das „ressourcenreich“ ist. Das schließt die syrische Ölförderregion ein, die jetzt von US-Truppen besetzt ist, sowie von dem, was sie euphemistisch als „Syrian Democratic Forces“ bezeichnet. Sie bemerkt, dass es auch das beste landwirtschaftliche Land umfasst, das, wenn es der Regierung in Damaskus verweigert wird, als Druckmittel benutzt werden könnte, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Die hungernden Syrer sind nicht Strouls Sorge, daher lehnt sie folgerichtig jede Form von internationalen Hilfs- oder Wiederaufbaugeldern für das syrische Volk ab und unterstützt den Druck der USA auf internationale Kreditgeber über das weltweite Bankensystem, Damaskus jegliches Geld für den Wiederaufbau zu verweigern.

Der Preis für die wirklich schreckliche Geschichte der Woche geht also an die Ernennung dieser Monstertochter des AIPAC zur Leiterin der Pentagon-Planung für den Nahen Osten, die sich einer Reihe von hochkarätigen Charakteren im Außenministerium und in der Geheimdienstgemeinschaft anschließt. Wenn man dann noch den Bericht über eine diversifizierte US-Armee hinzuzählt, in der Soldaten nun dazu ermutigt werden, sich gegenseitig wegen privater Ansichten zu verpetzen, muss man fragen: „Kann es noch schlimmer werden?“ Nach Joe Bidens Liste der bisherigen Ernennungen zu urteilen, wird es das, ja es wird.