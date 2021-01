Ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung warnt: Krieg gegen Andersdenkende wird mit voller Geschwindigkeit voranschreiten

Von Philip Giraldi. Er ist ein ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt.

Was den derzeitigen Zustand des Krieges gegen den “Terrorismus” so gefährlich macht, ist, dass der nationale Sicherheitsapparat politisiert wurde, schreibt Phil Giraldi.

Präsident Joe Biden hat bereits deutlich gemacht, dass die Gesetzgebung zur Bekämpfung dessen, was er als “inländischen Terrorismus” bezeichnet, oberste Priorität haben wird. Das bedeutet, dass sein Versprechen in der Antrittsrede, der Präsident für “alle Amerikaner” zu sein, zu gelten scheint, außer für diejenigen, die nicht mit ihm übereinstimmen. Der ehemalige CIA-Chef von Barack Obama, John Brennan, der offensichtlich über die Entwicklungen Bescheid weiß, drückt es in einem Tweet so aus, in dem er beschreibt, wie die Spione der neuen Regierung “sich in laserartiger Weise bewegen, um zu versuchen, so viel wie möglich über [den] Aufstand aufzudecken”, der “religiöse Extremisten, Autoritäre, Faschisten, Bigotten, Rassisten, Nativisten und sogar Libertäre” umfasst.

Die Bill of Rights der Verfassung der Vereinigten Staaten, die die Rede- und Versammlungsfreiheit beinhaltet, ist seit einiger Zeit unter Belagerung. Die Regierung hat ihre vermeintlichen Befugnisse, die ihr durch einen behaupteten Ausnahmezustand verliehen wurden, schon immer genutzt, um die Bürger ihrer Rechte zu berauben. Während des amerikanischen Bürgerkriegs ließ Abraham Lincoln Kritiker des Konflikts inhaftieren. Woodrow Wilsons Administration des Ersten Weltkriegs führte den Espionage Act ein, der seither genutzt wird, um Informanten zu verurteilen, ohne dass sie das Maß an Beweisen vorlegen müssen, das in einem normalen Zivilprozess erforderlich wäre. Während des Zweiten Weltkriegs errichtete Franklin D. Roosevelt Konzentrationslager, in denen japanische Amerikaner inhaftiert wurden, deren einziges Verbrechen darin bestand, Japaner zu sein.

Aber der vielleicht größte Angriff auf die Bill of Rights ist jüngeren Datums: die Patriot Acts und die Military Commissions Acts, die als Folge des “Globalen Krieges gegen den Terror”, den Präsident George W. Bush nach dem 11. September 2001 startete, in Kraft traten. Zusammen mit dem geheimnisvollen Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), der ein Gericht einschließt, das den Genehmigungsprozess für Durchsuchungsbefehle beschleunigen soll, fanden sich normale Bürger am Ende einer Überwachung wieder, für die es wenig oder gar keine Rechtfertigung im Sinne eines wahrscheinlichen Grundes gab. Der FISA-Prozess wurde sogar notorisch missbraucht, als der nationale Sicherheitsapparat versuchte, den Wahlkampf von Donald Trump zum Entgleisen zu bringen. Die Werkzeuge sind vorhanden, um immer mehr Unfug mit der Regierung zu treiben, und niemand sollte daran zweifeln, dass die Demokraten genauso in der Lage sind, verfassungsrechtliche Schutzmaßnahmen zu ignorieren, wie es die Republikaner getan haben.

Was den gegenwärtigen Zustand des Krieges gegen den “Terrorismus” so gefährlich macht, ist, dass der nationale Sicherheitsapparat politisiert wurde, während die Regierung gelernt hat, dass die Bezeichnung von jemandem oder einer Entität als Terrorist oder sogar als “materieller Unterstützer des Terrorismus” unendlich dehnbar ist. Das ist genau der Grund, warum Außenminister Mike Pompeo häufig Gegner ausrief und ihnen das Etikett “Terrorist” anheftete, weil es dann weitere Schritte erlaubt, die sonst in Frage gestellt werden könnten.

Hinzu kommt, dass sich das Spielfeld seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg verändert hat. Die Regierung hat technische Möglichkeiten, von denen man im größten Teil des zwanzigsten Jahrhunderts nicht einmal zu träumen wagte. Edward Snowden und andere Whistleblower haben gezeigt, wie die Regierung routinemäßig die verfassungsmäßigen Grenzen ihrer Fähigkeit, in das Leben der normalen Bürger einzugreifen, ignoriert. Nicht nur das, sie kann das Leben von Millionen von Amerikanern gleichzeitig überwachen, was der Polizei und den Geheimdiensten die Macht gibt, “Fishing Expeditions” zu unternehmen, die buchstäblich in die Telefone, Computer und Gespräche von Menschen eindringen, die sich keines Verbrechens schuldig gemacht haben.

Die bereits bestehenden Ermächtigungen werden weiter waffentauglich gemacht, um gegen Dissidenten vorzugehen, die vom neuen Regime identifiziert wurden. Ein Gesetzentwurf, der vom Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, eingebracht wurde, “würde die bestehende Gesetzgebung zum Krieg gegen den Terror nehmen und sie einfach abändern, um zu sagen, dass wir das jetzt innerhalb der USA tun können.” Es würde mit früheren Rechtsvorschriften kombiniert werden, einschließlich der berüchtigten 2012 National Defense Authorization Act des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, die das Militär auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren amerikanische Bürger des Terrorismus verdächtigt, ohne einen Prozess erlaubt. Obama und Brennan nahm auch eine illegale und verfassungswidrige Recht, als Richter, Geschworene und Henker-by-Drohne der amerikanischen Bürger in Übersee zu handeln. Angesichts dieser Präzedenzfälle würde ein Gesetzentwurf wie der von Schiff der nationalen Sicherheitsgemeinschaft noch mehr die Hände frei machen.

Das neue Gesetzeswerk würde verstärkte geheime legale Überwachung, Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, unbefristete Inhaftierung ohne Anklage, Folter und vielleicht sogar Ermordung bedeuten. Wenn das nach Totalitarismus klingt, sollte es das auch. Es sollte besonders besorgniserregend sein, dass der Plan der Biden-Administration, gegen sogenannte inländische Terroristen vorzugehen, die Version dieser Generation von Pearl Harbor oder 9/11 sein wird. Der Vorfall, der sich am 6. Januar im Kapitolgebäude ereignete (in manchen Kreisen wird er bereits als 1/6 bezeichnet), wurde bis zur Unkenntlichkeit übertrieben und wird nun regelmäßig sowohl von Politikern als auch von den Mainstream-Medien als “Aufstand” bezeichnet, was er nicht war. Die Sprache, die verwendet wird, um die angeblich “rechten” und “weißen supremacistischen” Staatsfeinde zu verunglimpfen, ist erstaunlich, und die Technologie hält Schritt, um die Vereinigten Staaten und andere Länder in Polizeistaaten zu verwandeln, um sicherzustellen, dass die Bürger das Gebot der Regierung tun.

Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, wie die Technologie den Prozess vorantreiben kann, hat Biden mehrmals damit gedroht, so etwas wie eine landesweite Abriegelung einzuleiten und durchzusetzen, um das Coronavirus zu besiegen. Kann er das tun? Ja, die Werkzeuge sind bereits vorhanden. Die Gesichtserkennungstechnologie ist hoch entwickelt und in den zahlreichen Überwachungskameras, die installiert werden, einsetzbar. In Übersee werden Armbänder entwickelt, die dazu dienen, die Einhaltung der von der Regierung diktierten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu erzwingen. Wenn Sie aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben und stattdessen mit dem Hund spazieren gehen, wird Ihr Armband die Polizei benachrichtigen, die Sie dann finden und festnehmen wird.

Und, wie das alte Sprichwort sagt, beginnt die Revolution bereits, ihre eigenen Kinder zu verschlingen. Universitäten und Schulen bestehen darauf, dass Lehrer sowohl öffentlich als auch privat die neue “Gleichheit und Vielfalt”-Ordnung aktiv unterstützen, während Polizeidienststellen sich von Beamten säubern, die verdächtigt werden, mit konservativen Gruppen in Verbindung zu stehen, was bedeutet, dass so etwas wie ein Loyalitätstest bald üblich werden könnte. Kürzlich hat das Verteidigungsministerium damit begonnen, die sozialen Medien von Militärangehörigen intensiv zu überwachen, um Andersdenkende zu identifizieren, so wie es in einigen großen Unternehmen bereits mit ihren Mitarbeitern gemacht wird. Die neue Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Hardlinerin Avril Haines, hat bereits bestätigt, dass ihre Behörde an einer öffentlichen Bedrohungseinschätzung von QAnon teilnehmen wird, das sie als Amerikas größte Bedrohung bezeichnet hat.

Haines hat auch vorgeschlagen, dass Geheimdienste “Verbindungen zwischen Menschen in den USA und im In- und Ausland untersuchen” werden, während Biden an seinem ersten vollen Tag im Amt zugesagt hat, Behauptungen über russische Hackerangriffe auf US-Infrastrukturen und Regierungsstandorte gründlich zu untersuchen. Die Vergiftung von, Putin-Kritiker Alexei Navalny und die Geschichte, dass Russland den Taliban Kopfgelder anbot, um US-Truppen in Afghanistan zu töten sollen auch intensiv untersucht werden. Es könnte Russiagate wieder inszeniert werden, mit der behaupteten einer ausländischen Bedrohung, um Bürgerrechtsverletzungen die durch die Bundesregierung begangen wurden zu verbergen.

Und natürlich wird die neue Politik die Vorurteile der neuen Machthaber widerspiegeln. Right wing “Terror” wird gezielt werden, obwohl die Liste der tatsächlichen rechten angetrieben Ausschreitungen peinlich kurz ist. Gruppen wie Black Lives Matter werden unantastbar sein, obwohl sie eine wichtige Rolle bei den letztjährigen Ausschreitungen, Brandstiftungen, Plünderungen und Gewalttaten spielten, die einen Schaden von zwei Milliarden Dollar verursachten und bis zu dreißig Menschen töteten, weil sie nur dem Namen nach Teil der Demokratischen Partei sind. Die Antifa, die letzte Woche in Portland randalierte, wird auch einen Passierschein bekommen – die Medien beschreiben linke Gewalt routinemäßig als “hauptsächlich friedlich” und räumen nur manchmal ein, dass einige “Sachschäden” aufgetreten sind.

Es sind Trump-Anhänger und Konservative im Allgemeinen, denen die Ausgangstür gezeigt wird, um Aufrufe zur „Deprogrammierung“ aufzunehmen. Die zionistische Harpyie der Washington Post, Jennifer Rubin, erklärte kürzlich: „Wir müssen die Republikanische Partei im Wesentlichen gemeinsam niederbrennen. Wir müssen sie ausgleichen, denn wenn es Überlebende gibt, wenn es Menschen gibt, die diesen Sturm überstehen, werden sie es wieder tun. “ Sie wiederholte auch die Forderung diese arbeitslos zu machen: “Ich finde es absolut abscheulich, dass jede Hochschule, jede Nachrichtenorganisation oder jede Unterhaltungsorganisation mit einer Nachrichtenagentur diese Leute einstellen würde.”

Wie die bemerkenswert ahnungslose Außenministerin Condoleezza Rice 2006 sagte, während der Libanon von Israel bombardiert und beschossen wurde: “Wir sehen die Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens…”, so sehen auch wir Amerikaner etwas Neues und Seltsames aus den Ruinen von Trumpdom entstehen. Es wird nicht schön sein, und nachdem es vorbei ist, werden die Amerikaner viel weniger Freiheiten genießen, das ist sicher.