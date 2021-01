Ehemaliger CIA-Spezialist: Ein neuer Krieg im neuen Jahr? Trump nimmt erneut den Iran ins Visier

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt.

Eine der verblüffendsten Darstellungen in den letzten Tagen der Amtszeit von Präsident Donald J. Trump ist sein offensichtlicher Verzicht auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem grassierenden Coronavirus, während er gleichzeitig eine aktivistische Außenpolitik fortsetzt, die keinem Amerikaner nützt. Ironischerweise wird die neue Regierung von Joe Biden nach dem 20. Januar zweifellos ihre eigenen Prioritäten setzen, vorausgesetzt, das Wahlergebnis bleibt bestehen, und könnte leicht alle von Trump initiierten Regierungsmaßnahmen im Ausland rückgängig machen.

Es ist also vielleicht alles viel Lärm um nichts, aber sich in die Politik anderer einzumischen, Feinde zu schaffen, wo es eigentlich keine Feinde gibt, und „kleine Kriege“ zu beginnen, um einen Punkt über die eigene Potenz zu machen, schaffen ein unglückliches Vermächtnis, da sie nicht gerade Freunde gewinnen und Menschen in der Welt beeinflussen. Es gab Wechselwirkungen in einer Reihe von Zusammenhängen, am gefährlichsten vielleicht in der fortgesetzten Förderung der „Bedrohung“, die von China ausgeht. Die USA betonen weiterhin das Wachstum der chinesischen Auslandsinvestitionen, die Schaffung der neuen Seidenstraße quer durch Asien und nach Europa und Pekings wachsende militärische Macht. Die Mainstream-Medien in den USA verbreiten regelmäßig die Befürchtung, dass die chinesische Wirtschaft die der USA innerhalb eines Jahrzehnts übertreffen wird, wenn sie es nicht schon getan hat.

Die Regierung bringt, manchmal subtil und manchmal nicht so subtil, China direkt mit der Entstehung des Coronavirus in Verbindung und hat angedeutet, dass seine Verbreitung Teil eines globalen Plans ist, die westliche Demokratie zu zerstören und sie durch den Kommunismus zu ersetzen. Der neue Verteidigungshaushalt beinhaltet eine Verschiebung der Ausgaben, um den Ausbau der Marine drastisch zu erhöhen, um die Chinesen in ihren eigenen Küstengewässern zu konfrontieren. Sicherlich werden Chinas Streitkräfte entsprechend seiner Rolle in der Welt umgestaltet, aber es stellt keine realistische Herausforderung für die USA dar und wird dies auch nicht tun, selbst wenn es sich entscheidet, seine Expansion fortzusetzen. Nichtsdestotrotz wird das, was als Handelskrieg begann, nun zu einem Armageddon-ähnlichen Konflikt um die globale Vorherrschaft umgemünzt, bei dem das Weiße Haus, die Demokraten, die Republikaner und die Medien alle an Bord sind.

Auch Russland, der ewige Feind, ist glücklicherweise einem direkten Angriff aus dem Weißen Haus entgangen, was zu erneuten Behauptungen führt, Trump sei Putins Marionette. Die neueste Behauptung ist, dass eine Welle von Hackerangriffen auf Regierungs- und andere Internetseiten in den Vereinigten Staaten von Russland durchgeführt wurde, obwohl es kaum Beweise gibt, die diese Behauptung unterstützen. Joe Biden hat die Flaute abgeholt, indem er behauptete, dass er auf den Angriff „in natura“ reagieren wird, hallo Cyberwar, während mehrere demokratische Senatoren rhetorisch gefragt haben, ob der Hack ein „Akt des Krieges“ ist. Es wird sogar vermutet, dass Russland sich in die bevorstehende Stichwahl um die beiden Senatssitze in Georgia einmischt, die möglicherweise darüber entscheiden wird, wer das Oberhaus des US-Kongresses für die nächsten zwei Jahre kontrolliert.

Aber der größte Gewinner in der „von Amerika gehassten“ ist der übliche Favorit, der Iran. Am 20. Dezember landeten mehrere Raketen innerhalb der befestigten US-Botschaft in Bagdad, die wiederum innerhalb der schwer bewachten und geschützten Grünen Zone entlang des Euphrat-Flusses liegt, wo die meisten Botschaften und Regierungsbüros liegen. Soweit berichtet wurde, richteten die Raketen nur geringen Schaden an und töteten einen irakischen Zivilisten. Es sollte beachtet werden, dass die Waffen nicht sehr anspruchsvoll waren und von einem Typ sind, der im Nahen Osten leicht verfügbar ist. Ähnliche Angriffe auf die Grüne Zone, bei denen dieselbe Art von ungelenkten und groben Raketen verwendet wurde, sind zu einem regelmäßigen Bestandteil des diplomatischen und staatlichen Lebens in der irakischen Hauptstadt geworden.

Donald Trump reagierte drei Tage später mit einer charakteristisch zornigen Serie von Tweets: „Unsere Botschaft in Bagdad wurde am Sonntag von mehreren Raketen getroffen. Drei Raketen wurden nicht abgeschossen. Raten Sie mal, woher sie kamen: IRAN. Jetzt hören wir Geplapper von weiteren Angriffen gegen Amerikaner im Irak… Einige freundliche Gesundheitsratschläge an den Iran: Wenn ein Amerikaner getötet wird, mache ich den Iran dafür verantwortlich. Denken Sie darüber nach.“

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der Iran den Angriff auf die Botschaft entweder durchgeführt oder gesponsert hat, und die Fotos der nicht explodierten Raketen, eines Standardkalibers von 107 mm, das weithin verfügbar ist und weltweit verwendet wird, haben Markierungen, die in Englisch und nicht in Farsi geschrieben sind. Wie so oft hat sich Trump entschieden, die tatsächliche Geschichte zu interpretieren und versucht, sowohl eine iranische Beteiligung nachzuweisen als auch sie als eine Provokation zu definieren, die eine militärische Antwort verdienen würde, die einen Krieg auslösen könnte. Er und seine Wortschmiede im Pentagon nennen es lieber „Aufbau von Abschreckung“ oder „Selbstverteidigung“. Ein Sprecher des Zentralkommandos beschrieb den Angriff als „…mit ziemlicher Sicherheit von einer vom Iran unterstützten Schurkenmiliz durchgeführt“, und fügte hinzu, dass das Sperrfeuer aus 21 Raketen „eindeutig NICHT dazu diente, Opfer zu vermeiden.“ „Fast sicher“ bedeutet in der Regierungssprache „wir wissen es nicht“: während ein Urteil von „eindeutig NICHT beabsichtigt“ unter den gegebenen Umständen unmöglich definitiv zu treffen wäre.

Der Hass auf den Iran und alle seine Freunde ist so aus den Angeln gehoben, dass die Trump-Administration in ihren letzten Tagen im Amt so weit gegangen ist, Asma, die Frau des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, sowie ihre gesamte hoch angesehene Familie, die in England lebt, wo sie geboren und aufgewachsen ist, zu sanktionieren. Die Realität ist, dass die Vereinigten Staaten und Israel vor nichts zurückschrecken werden, um das zu verunglimpfen, was sie bequemerweise als „Schurkenregime“ bezeichnen, wenn die einzigen wirklichen Schurken in Washington und Jerusalem sitzen. Trump und Netanjahu wollen seit vier Jahren einen Krieg mit dem Iran anzetteln und haben versucht, die Iraner zu einer Reaktion zu provozieren, die zur Rechtfertigung eines massiven Gegenangriffs genutzt werden könnte. Der Grund für das ganze Hin und Her ist, dass die Amerikaner und Israelis ein Feigenblatt suchen, hinter dem sie sich verstecken können, während sie ein Kriegsverbrechen begehen, d.h. einen Angriffskrieg beginnen, bei dem es keine Bedrohung von der anderen Seite gibt. Stattdessen betreiben sie das, was sie als „maximalen Druck“ bezeichnen, indem sie Wirtschaftssanktionen und Attentate einsetzen, in der Hoffnung, dass der Iran hart gegen sie zurückschlägt, so dass sie plausibel behaupten können, dass sie die Opfer sind und sich für „Abschreckung“ oder „Verteidigung“ einsetzen.

Das ist es, was hinter der US-Ermordung des iranischen Generals Qassim Soleimani vor elf Monaten und der israelischen Tötung des iranischen Top-Wissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh im November stand. Ironischerweise sind die erheblichen Spannungen im Nahen Osten, zu denen auch der Raketenangriff auf die US-Botschaft gehört, auf Aktionen zurückzuführen, die von Israel und den USA selbst unternommen wurden. Israel hat den Topf zum Kochen gebracht, indem es regelmäßig „Ziele“ in Syrien angreift, von denen viele als „mit dem Iran verbunden“ beschrieben werden. Am Weihnachtstag verletzte Israel den libanesischen Luftraum, bevor es die Stadt Masyaf in Syrien angriff, die eine große christliche Minderheit hat, wobei Berichten zufolge fünf Menschen getötet und eine Forschungseinrichtung zerstört wurden. Die relativ geringe Intensität der Kriegsführung durch den jüdischen Staat ist eine Praxis, die von den Vereinigten Staaten voll unterstützt wird, die weiterhin Kräfte in Syrien unterhalten, um „die Ölfelder zu bewachen“, während sie auch die Bemühungen unterstützen, einen Regimewechsel in Damaskus herbeizuführen.

Die Möglichkeit, dass es zu einem Krieg im Nahen Osten kommt, der vom Weißen Haus unter Trump als letztes Geschenk an Israel angezettelt wird, muss trotz des kurzen verbleibenden Zeitfensters ernst genommen werden. Trump treibt auch die vom US-Steuerzahler finanzierten „Deals“ mit verschiedenen arabischen Staaten voran, um sie dazu zu bringen, diplomatische Beziehungen mit dem jüdischen Staat zu knüpfen. Und es gibt weitere Anzeichen dafür, dass sich etwas anbahnt. Die Israelis haben eines ihrer atomwaffenfähigen und mit Marschflugkörpern bewaffneten U-Boote in den Persischen Golf verlegt, um ein besseres Zeitfenster für einen Angriff auf den Iran zu haben und deuten an, dass eine militärische Aktion bevorstehen könnte. Und es gibt auch Gerüchte in Washington, dass die USA ihre Botschaft in Bagdad aufgrund der „Bedrohung“ schließen könnten, ein möglicher erster Schritt, um die Zahl der Amerikaner zu reduzieren, die einem Kriegsgebiet ausgesetzt sind, das unweigerlich den stark schiitischen Irak einschließen würde. Und was könnten der Kongress und das amerikanische Volk tun, um dies alles zu verhindern? Nichts, was tatsächlich irgendeine Auswirkung haben würde.