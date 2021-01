Donald Trumps Abschiedsrede: „Die Bewegung, die wir begonnen haben, fängt gerade erst an“

rt.com

In seiner Abschiedsrede lobte Präsident Trump die Erfolge seiner Regierung bei der „Wiederherstellung“ Amerikas. Trump rief zudem dazu auf, für den Erfolg der neuen Regierung des künftigen Präsidenten Joe Biden zu beten.

Bei der bereits veröffentlichten Rede zu seinem Abschied aus dem Weißen Haus äußerte sich der scheidende Präsident Donald Trump zum Teil versöhnlich und lobte die Erfolge seiner Regierung bei Wiederherstellung Amerikas.

A „farewell address“ by @POTUS will be released at 16:00 EST (21:00 UTC), according to the @WhiteHouse.