Digital Yuan: Der zukünftige Henker des US-Dollars?

Die People’s Bank of China und die Society for Worldwide Interbank and Financial Communications (SWIFT) gründeten am 16. Januar 2021 ein Joint Venture, um die Verwendung der digitalen Währung des asiatischen Landes im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu fördern, was nach Meinung einiger Experten als letzter Schlag gegen die USA gewertet werden könnte.

Dieses Joint Venture könnte die Verringerung der Dominanz des Dollars im internationalen Austausch bedeuten, sowie den Verlust von mehr als 20 Billionen Dollar an billigen Krediten an die Vereinigten Staaten vom Rest der Welt, meint der US-Ökonom David Goldman.

Derzeit können die USA mit einem Haushaltsdefizit von etwa einem Fünftel ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) leben, ein Niveau, das normalerweise mit Entwicklungsländern am Rande der Hyperinflation assoziiert wird, weil der Rest der Welt über Devisenreserven und Transaktionssalden in Höhe des US-BIP für ein ganzes Jahr verfügt.

China ist bereits jetzt der größte Exporteur der Welt und wird noch vor Ende des Jahrzehnts 2020-2030 die größte Volkswirtschaft der Welt in Dollarwerten werden, so der Experte in seinem Artikel für die Asia Times. Es ist noch nicht absehbar, wann die chinesische Währung einen ihrer wirtschaftlichen Position angemessenen globalen Status einnehmen wird und die Rolle des Dollars dagegen ebenso verblasst wie zuvor das Pfund Sterling. Eine solche Situation würde eine schmerzhafte Anpassung für die US-Wirtschaft bedeuten, die stark von ausländischer Kreditaufnahme abhängig ist, glaubt Goldman.

Dieses neue Joint Venture ist die erste offizielle Partnerschaft zwischen SWIFT und Chinas Zentralbank. Der chinesische Renminbi macht nur 2 % der Transaktionen im heutigen globalen System des internationalen Geldtransfers aus. Chinas Finanzsystem ist also weit davon entfernt, eine Reserverolle einzunehmen, und die Chinesen wollen das auch nicht, sagt der Ökonom.

Im Moment sind die Ziele dieses Unternehmens bescheiden, da es nur 10 Millionen Euro als Kapital hat, wovon 55% von SWIFT beigesteuert werden und 34% vom China National Clearing Center (CNCC) kommen, der Einrichtung, die von der People’s Bank of China als Alternative zu SWIFT gegründet wurde, nachdem die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Erwägung gezogen hat, chinesische Institutionen aus dem globalen System auszuschließen.

Das International Interbank Payment System (CIPS) und das Unternehmen Settlement Ltd, das mit der CNCC verbunden ist, besitzen 5 % des Kapitals, während das Digital Currency Research Institute der People’s Bank of China 3 % besitzt.

Digitale Währungen könnten die Transaktionskosten für den internationalen Handel drastisch senken und gleichzeitig dessen Sicherheit verbessern. Die Blockchain-Technologie ermöglicht die Verfolgung von Waren von der Fabrik zum Lager, zum Hafen und zum Container, um Waren zu versenden, sowie die Sicherstellung von Just-in-Time-Lieferungen zusammen mit rechtzeitigen Zahlungen, betont der Experte.

Derzeit müssen Importeure von Waren Milliarden von Dollar auf ihren Bankkonten als Sicherheiten für ihre internationalen Aufträge vorhalten. Tatsächlich werden nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) von allen Sicherheiten für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr 16 Billionen Dollar in Dollar gehalten.

Hinsichtlich der Anfälligkeit der USA weist Goldman darauf hin, dass etwa 8 Billionen Dollar an US-Schatzanleihen außerhalb des Landes gehalten werden, die meisten davon von ausländischen Zentralbanken als Reserven. Zusammen mit den Transaktionssalden im Bankensystem beläuft sich der Gesamtbestand an ausländischen Dollars auf mehr als 22 Billionen Dollar, was dem BIP des Landes für mehr als ein ganzes Jahr entspricht, betont er.

Die Abhängigkeit der USA von ausländischer Kreditaufnahme, die durch die Reserveposition des Dollars ermöglicht wird, ist im Verhältnis zur Größe der Volkswirtschaft stark gestiegen, von etwa 20% des BIP im Jahr 1978 auf heute 110% des BIP.

In der Zwischenzeit verwendet die Welt weiterhin den Dollar, weil die Alternativen begrenzt sind. Der Euro hat kürzlich den Dollar als bevorzugte Währung im internationalen Zahlungsverkehr überholt, so die von SWIFT veröffentlichten Daten. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Trump-Administration darüber nachdachte, China von Dollar-Zahlungen auszuschließen und Sanktionen gegen europäische Banken zu verhängen, die bei ihren Aktivitäten mit dem Iran nicht auf die US-Linie einschwenken, merkt der Ökonom an.

Renminbi-Einlagen in China unterliegen nach wie vor Devisenkontrollen, und außerdem besteht nur eine begrenzte Konvertibilität zwischen dem Festland und den globalen Finanzmärkten. In der Zwischenzeit können US-Dollars überall hin transferiert, zum Kauf beliebiger Finanzinstrumente verwendet und in jede andere Währung getauscht werden. Zudem habe sich die Federal Reserve in Zeiten der Unentschlossenheit als bereit erwiesen, das Finanzsystem zu stützen, zum Beispiel nach der Pleite von Lehman Brothers im September 2008 oder der COVID-19-Krise Ende Februar 2020, betont der Ökonom.

Der digitale Yuan, mit all seinen potenziellen Vorteilen der Blockchain-Technologie, bleibt immer noch ein Experiment, das auf eine kleine Anzahl von chinesischen Verbrauchern beschränkt ist. China bräuchte also viele Jahre, um geeignete Schritte zu unternehmen, um freiere Kapitalmärkte zu gewährleisten und die Devisenkontrollen allmählich zu beenden, um den Renminbi zu einem brauchbaren Reserveinstrument zu machen, sagt Goldman.

Tatsächlich benötigt China nicht die Vorteile einer Reservewährung, wie zum Beispiel viele billige Kredite vom Rest der Welt, erklärt der Experte. Dieser asiatische Riese verließ sich einst auf Kredite und vermied so die Große Rezession von 2008-2009, versucht nun aber, die Verschuldung in seinem Finanzsystem zu reduzieren.

Um eine Reservewährung zu werden, muss das ausgebende Land außerdem ein Defizit in seiner Leistungsbilanz haben. Damit der Rest der Welt Zugang zu seiner Währung hat, muss dieses Land sie ausleihen, was bedeutet, dass seine Leistungsbilanz negativ wird. Chinas Leistungsbilanzüberschuss ist im Verhältnis zum BIP stark geschrumpft, und der Versuch, den Konsum zu steigern, impliziert einen weiteren Rückgang, aber es ist ein langsamer Prozess, stellt der Spezialist fest.

Der digitale Yuan könnte jedoch die Regeln des internationalen Bankwesens verändern, meint Goldman. Da Zahlungen direkt und zuverlässig der Warenbewegung zugeordnet werden können, wird das Gesamtvolumen der Transaktionssalden wahrscheinlich drastisch sinken. Mit anderen Worten: Digitale Währungen können viel effizienter sein als gewöhnliche Währungen, sagt er.

Das Ergebnis der laufenden Forschungen des neuen Joint Ventures könnte der Sturz des seit mehr als zwei Jahrhunderten vorherrschenden Reservewährungssystems sein, schlussfolgert der Experte.

Die USA werden in fünf bis zehn Jahren entdecken, wie abhängig sie vom Rest der Welt gewesen sind. Die Sterling-Krise und die Haushaltskürzungen, die Großbritannien in den 1970er Jahren plagten, deuten an, was die USA wahrscheinlich durchmachen werden, schlussfolgert David Goldman.