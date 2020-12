Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte

Hiroko Masuike von der New York Times fotografierte am Mittwochabend die Gäste des Restaurants The Smith in Manhattan. Sie saßen in Winterjacken eingepackt unter Propanheizungen auf einer Terrasse, während der erste große Wintersturm der Saison die Stadt mit fast einem Meter Schnee bedeckte.

Dank Andrew Cuomos Entscheidung, am Montag wieder einmal die Innengastronomie in New York zu schließen, mussten diese Gäste mitten in einem kalten Schneesturm draußen essen.

Als der Wind wehte, schienen die Propan-Heizungen wertlos zu sein, denn ein paar der Gäste nippten an ihrer Suppe und haben wahrscheinlich den einen oder anderen Schnaps getrunken, um sich warm zu halten.

Vielleicht waren die Gäste am Mittwochabend treue Kunden, die ihre lokalen Restaurants bei Regen oder Sonnenschein unterstützten, wenn man bedenkt, dass eine Rekordzahl von Lokalen im ganzen Land die Miete für den Monat Dezember nicht bezahlen kann.