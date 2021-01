Die Zukunft und was wirklich vor sich geht

FRAGE: Dieser Bürgerkrieg, von dem Sie sprechen. Ist es Republikaner gegen Demokraten? Ist das so, weil Ihr geliebter Trump verloren hat?

ANTWORT: Schauen Sie, das ist die Computerprognose und Sie können Jahre zurückgehen und sehen, dass diese Prognose gemacht wurde, bevor Trump jemals für das Amt kandidierte. NICHT alle Demokraten unterzeichnet für die Ereignisse, die sich entfalten, denn sie wurden auch im Dunkeln gehalten. Ich habe betont, dass dies NIE eine Wahl über Trump vs Biden war. Leute, die denken, ich sei ein blinder Anhänger von Trump, werden erst erkennen, wovor ich gewarnt habe, wenn es zu spät ist. Es gibt keine andere Lösung für diesen Putsch als das Militär. Ich fordere die Leute auf, die nächsten zwei Tage zu Hause zu bleiben. Schließen Sie sich keinem Protest in der Hauptstadt oder anderswo an. Pelosi hat aus einem bestimmten Grund 25.000 Nationalgarden einberufen.

Pelosi wollte Marines für den 20. Januar aber das Militär war nicht bereit, Truppen auf die amerikanischen Straßen zu stellen. Sie hat versucht, Trump als Oberbefehlshaber zu usurpieren. Sie war mit den 25.000 Nationalgardisten nicht zufrieden, weil sie vielleicht keine Menschen töten würden. Sie wählte 2.000 aus und vereidigte sie als US Marshals, um auf Befehl töten zu können. Das ist Wahnsinn! Dann schauen Sie nach Deutschland, denn wenn Sie die Quarantäne brechen, werden Sie in ein Internierungslager geschickt. Das ist immer wirklich verrückt und Sie denken, das ist Trump v Biden? Das ist das Ablenkungsmanöver – das alte „Keep your eye on the shell“-Spiel, um zu erraten, wo der Ball jetzt ist. Nicht einmal die Mehrheit der Demokraten sind sich bewusst, das dies international Spiele sind die aktuell im Gange sind.

Dies ist ein internationaler Coup. Dies ist die WILLKÜRLICHE Zerstörung der Weltwirtschaft und man sollte besser den Kopf aus dem Sand ziehen. Es gibt keine Rückkehr zur Normalität. Das Hotel- und Gaststättengewerbe wurde zerstört und die Autoindustrie fängt an, die Produktion einzustellen, denn wer braucht schon Autos, wenn die Schließungen bis zum nächsten Juni verlängert werden? Der Tourismus ist weg, genauso wie das normale Pendeln mit dem Auto. Wenn Sie Europa nie gesehen haben, werden Sie diese Gelegenheit von nun an vielleicht nie mehr haben. Die Zerstörung dieser Unternehmen ist ein absichtlicher Plan für den Großen Reset und es ist eine sehr gut organisierte beabsichtigte Übernahme der Weltwirtschaft. Ich habe mich mit mutigen Menschen auf der ganzen Welt abgestimmt.

Es gab viele Menschen, die sich im Laufe der Geschichte um den Job des tyrannischen Führers der Welt beworben haben. Keiner hat jemals überlebt und noch nie sind wir so gefährlich nahe daran gewesen, alles in der Gesellschaft zu verändern, wie wir es jetzt tun. Sie denken, dass sie diese vierte industrielle Revolution beschleunigen können, um sie so zu gestalten, wie sie es wünschen. Wenn Sie nicht sehen können, was sie tun, dann haben Sie es vielleicht verdient, in eine Arbeiter-Ameise verwandelt zu werden.

Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion betrifft oder deren freie Ausübung verbietet oder die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung eine Beschwerde einzureichen, verkürzt.

FIRST AMENDMENT

Ich habe viele Male erklärt, die Verfassung ist NEGATIV und es soll eine Einschränkung für die Regierung sein. Der erste Zusatzartikel beginnt mit den Worten „Der Kongress soll kein Gesetz machen“, anstatt zu sagen, dass Sie ein Recht auf Religion haben oder frei zu sprechen. Es ist kein Dokument, das die Menschenrechte geschaffen hat – das war etwas, das von Gott geschaffen wurde, an den sie auch nicht glauben. Wenn Sie aufwachen, wird es eine neue Normalität geben und es wird nichts mehr übrig sein, zu dem Sie zurückkehren oder das Sie Ihren Kindern hinterlassen können. Es tut mir leid für Sie, dass Sie denken, dies ist lediglich Trump v Biden.

Ich war mittendrin in diesem ganzen Unsinn. Ich war sogar zur privaten Premiere des Films von Klaus Schwab in New York eingeladen. ICH SCHREIBE NICHT über Verschwörungstheorien. Ich bemühe mich sehr, mich von Theorien fernzuhalten, für die es keine definitiven Fakten gibt. Wie viele andere Menschen können sagen, dass sie Klaus Schwab sogar die Hand geschüttelt haben?

Ich erhalte regelmäßig Morddrohungen von der LINKEN, aber nie von der RECHTEN, auch wenn sie sagen, ich sei falsch und Trump unterzeichnete den Insurrection Act und wird VP Pence verhaften, wenn ich sagte, keinen Weg. Die LINKE kann nachts nicht schlafen, weil ihre Vision die totale Unterdrückung der Welt erfordert, um zu funktionieren. Sie glauben weder an Gott noch an Menschenrechte oder Freiheit, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Ich habe dem Teufel direkt in die Augen gesehen. Ich verstehe sein wahres Wesen. Deshalb beunruhigen mich die Drohungen nicht mehr. Für mich ist der Tod besser als die Welt, die sie zu erschaffen versuchen, indem sie uns zu wirtschaftlichen Sklaven machen – ihre Version der Matrix.

Ich habe die Geschichte studiert und sie wiederholt sich, WEIL sich die menschliche Natur nie ändert. Ich habe davor gewarnt, dass der Zusammenbruch unseres Systems unvermeidlich ist, weil sie sich nicht unbegrenzt Geld leihen können, ohne die Absicht, es zurückzuzahlen. Sobald sie die Zinssätze im Jahr 2014 in den NEGATIVEN Bereich gebracht haben, wurde das Ende in Bewegung gesetzt. Sie zerstörten die Anleihemärkte und die Grundlage des kapitalistischen Systems, in dem die Menschen sparten, ihre Ersparnisse gegen eine Rendite verliehen und dadurch das Wirtschaftswachstum förderten. Ich bot eine Lösung an und traf mich mit vielen auf der ganzen Welt, um zu verhindern, was sich heute abspielt. Sokrates sagte, ich würde scheitern, aber ich habe es trotzdem versucht. Unser Untergang zeichnet sich jetzt ab, und die Regierungen sind vom Sozialismus zum Autoritarismus übergegangen, in einem letzten Versuch, die Macht zu behalten. Es gibt keine Lösung, ohne zuerst den Schmerz zu spüren, der notwendig ist, um den Trend zu ändern.

Ich schlage vor, Sie machen etwas Popcorn und schauen sich dieses Video an. Es wurde sehr gut gemacht von einigen mutigen Menschen, die für unsere Freiheit der Zukunft kämpfen.

Vergessen Sie nicht. Sokrates hat vorausgesagt, dass ich die Entwicklung nicht verhindern kann, also habe ich es trotzdem versucht. Aber Sokrates prognostiziert auch, dass sie scheitern werden. Es wird ihnen nicht gelingen, die Welt zu beherrschen, und die vierte industrielle Revolution kann nicht von einer zentralen Macht wie dem Kommunismus orchestriert werden.