„Die Zentralisierung der Macht scheitert immer“

Interview mit Martin A. Armstrong, Gründer AE Global Solutions Inc.

Zu Beginn des neuen Jahres gibt es viele Hoffnungen von Investoren, Geschäftsinhabern, Bürgern, von uns allen, dass das Jahr 2021 besser wird als sein Vorgänger. Wir alle wünschen uns ein Ende der Pandemie, eine Rückkehr zur Normalität, zu sozialen Interaktionen und zum produktiven Leben. Aber wie wir alle wissen, „wünschen macht es nicht wahr“, und auf die Risiken und Herausforderungen, die vor uns liegen, vorbereitet zu sein, ist eine weitaus effektivere Strategie, als absichtlich blind dafür zu sein und zu hoffen, dass sie einfach auf magische Weise verschwinden werden.

In meinem Bemühen, diese Risiken zu identifizieren und herauszufinden, was ein verantwortungsbewusster Investor dagegen tun kann, habe ich Martin Armstrong, einen der berühmtesten Wirtschaftsprognostiker der Welt, gebeten, seine eigenen Ansichten und Aussichten mit uns zu teilen. Es ist schwer, die Qualität und den Wert seiner Einsichten überzubewerten. Seine Bilanz spricht für sich selbst, denn seine Analysen und Prognosen haben sich immer wieder als richtig erwiesen.

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Beobachtung und Vorhersage von Marktverhalten und einem tiefen Verständnis der Geldgeschichte hat Martin zahlreiche proprietäre Modelle entwickelt, die Marktmuster identifizieren, von denen das bekannteste sein Economic Confidence Model ist. Er sagte auf den Tag genau den Crash des Schwarzen Montags 1987, den Zusammenbruch des japanischen Aktienmarktes 1989 sowie den russischen Finanzcrash im Jahr 1998 voraus.

Sein neuestes Buch „The Cycle of War & the Coronavirus“ ist ein umfassender, globaler Überblick über den Zyklus von Kriegen und zivilen Unruhen in der Geschichte, der heute besonders relevant ist.

***

Claudio Grass (CG): 2020 war ein Jahr, das wahrscheinlich einen besonderen Platz in zukünftigen Geschichtsbüchern finden wird, da wir viele Dinge zum ersten Mal gesehen haben, zumindest zu unseren Lebzeiten. Sehen Sie all diese gigantischen Umwälzungen und diese ganze COVID-Krise tatsächlich als beispiellos an, oder können Sie Parallelen oder ähnliche Krisen aus der Vergangenheit erkennen, von denen wir vielleicht lernen könnten?

Martin Armstrong (MA): Dies ist der Beginn politischer Unruhen, ähnlich wie 1912, als die progressive Bewegung zur Spaltung der Republikanischen Partei führte. Noch nie zuvor hat die Regierung eine Krankheit absichtlich für politische Zwecke eingesetzt. Historisch gesehen hat man nur diejenigen unter Quarantäne gestellt, die krank waren, nicht die ganze Nation. Es gibt reichlich Beweise dafür, dass die Abriegelungen die Infektionen nicht reduziert haben. In New York gab es fast 20% mehr Todesfälle als in Florida, das nicht auf drakonische Weise abgeriegelt wurde.

https://www.eurasiareview.com/wp-content/uploads/2021/01/b-121-800×445.jpgCG: Wenn wir uns das Ausmaß und die Tiefe des Schadens ansehen, den die Lockdowns und die Shutdowns verursacht haben, ist es wirklich schwer, die kühne Erholung im Jahr 2021 zu sehen, die die führenden Politiker und Institutionen der Welt bereits zu feiern scheinen. Arbeitslosenzahlen, Produktivitätskennzahlen, Insolvenzen, all das zeichnet das gegenteilige Bild. Was ist Ihr Ausblick für die kommenden Monate und Jahre? Können wir wirklich all diesen verlorenen Boden so schnell wiedergewinnen?

MA: Nein, das war der Höhepunkt in der westlichen Wirtschaft, die absichtlich zum Absturz gebracht wird, um das zu unterstützen, was sie „build back better“ nennen, um den „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums zu unterstützen, der ihre Agenda für 2030 ist. Sie glauben, dass sie die Menschen umschulen können, um sich an eine „grüne Wirtschaft“ anzupassen. Dies geschah während der Großen Depression, als sich die Wirtschaft von 40% Agrarwirtschaft auf das verarbeitende Gewerbe verlagerte. Das führte zu einer Arbeitslosigkeit von 25%, die nur durch den Zweiten Weltkrieg reduziert wurde. Ich glaube nicht, dass wir uns bis nach 2037 vollständig erholen können. Sie können eine Wirtschaft nicht wieder aufbauen, indem Sie das gesamte System in weniger als 26 Jahren ändern. Außerdem ist der Verzicht auf fossile Brennstoffe unrealistisch. Uns fehlen die Stromnetze, und selbst Militärjets könnten nicht auf Strom umgestellt werden.

CG: Eine der auffälligsten Maßnahmen, die die meisten Regierungen während dieser Krise ergriffen haben, war die außerordentliche fiskalische Feuerkraft, die sie zur „Unterstützung der Wirtschaft“ einsetzten. Von Schecks an die Bürger bis hin zu „Geschenkkrediten“ an Unternehmen – es war eine Art von blindem und wahllosem Ausgeben, wie wir es noch nie gesehen haben. Sehen Sie ein Inflationsrisiko am Horizont und gibt es auch andere Gefahren, die sich aus dieser Politik ergeben könnten, politisch oder gesellschaftlich?

MA: Die erste Auswirkung ist Deflation. Eine Erhöhung der Geldmenge allein schafft noch keine Inflation, wenn die Menschen das Geld nicht ausgeben. Weil die Menschen Angst vor der Zukunft haben, sind sie im Sparmodus. Das wird sich ändern und Inflation erzeugen, wenn das Vertrauen in die Regierung zusammenbricht. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Verlagerung auf Sachwerte historisch gesehen stattfindet. Politisch haben wir uns von einer Demokratie zum Sozialismus bewegt, der nun zu kollabieren beginnt, weil zu niedrige Zinsen die Rentenfonds und Sozialprogramme untergraben haben.

Die Folge davon ist eine Rückkehr zum Autoritarismus, wie wir ihn gerade erleben, mit Abriegelungen, die eher dazu dienen, Unruhen zu verhindern. Sozial gesehen erhöht dies das Kriegsrisiko, so wie die übermäßigen Reparationszahlungen an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, die dem deutschen Individuum schadeten und zu einem politischen Wandel im Jahr 1933 führten. Das soziale Risiko ziviler Unruhen steigt also mit dem wirtschaftlichen Niedergang. Es ist die Wirtschaft, die Frieden produziert, solange alle davon profitieren, nicht die Atomwaffenarsenale. China, Japan und Deutschland haben alle davon profitiert, dass sie Waren produzierten, um sie an den amerikanischen Verbraucher zu verkaufen, was Arbeitsplätze in ihren Heimatländern schuf, und der Wohlstand verringerte das Risiko eines Krieges.

CG: Vor dieser Krise haben viele konservative Investoren und Beobachter die Lehren der modernen Geldtheorie kritisiert und oft lächerlich gemacht. Wir alle sahen die Idee, dass „Defizite keine Rolle spielen“, als kindisch und einfach unhaltbar an, und doch scheint es heute die Mainstream-Politikrichtung zu sein. Wie lange kann diese „Drucken, leihen, ausgeben, wiederholen“-Strategie noch Bestand haben?

MA: Die Moderne Geldtheorie (MMT) entstand aufgrund des Quantitative Easing, das seit 2008 vorherrscht, jedoch keine ernsthafte Inflation erzeugt oder die Wirtschaft stimuliert hat. Dies wurde durch die Negativzinsen seit 2014 verschärft, was die Menschen dazu veranlasste, in Aktien zu investieren, um Renditen zu erzielen, die in Banken oder Anleihen nicht möglich sind. Die Menschen waren nicht bereit, Kredite aufzunehmen und Unternehmen zu erweitern, während die Steuern stiegen und die Zukunft unsicher war. Die Kapitalbildung, die auf angemessene Zinserträge angewiesen war, wurde untergraben und in Kapitalanlagen verlagert. Die Politik der Zentralbanken, die Zinsen zu senken, wurde von den Banken nicht an die Verbraucher weitergegeben.

Daher hat die Illusion von MMT nur den Trugschluss der keynesianischen Ökonomie aufgedeckt, dass die Regierung die Wirtschaft manipulieren kann, indem sie die Nachfrage der Verbraucher beeinflusst. Die Leute werden 20% Zinsen zahlen, wenn sie glauben, dass sie ihr Geld im nächsten Jahr verdoppeln werden. Aber sie werden nicht 1% Zinsen zahlen, wenn sie nicht glauben, dass sie nächstes Jahr 1% verdienen können. Es ist also eine Frage des Vertrauens, nicht des empirischen Zinssatzes. Diese Politik der MMT wird hier 2021 zu Ende gehen.

CG: Zu Beginn der COVID-Krise war die Leichtigkeit, mit der die Weltwirtschaft, der internationale Handel und der Reiseverkehr lahmgelegt wurden, für viele Bürger und Unternehmer schockierend, aber es ist wohl noch beunruhigender zu sehen, dass diese Politik über all diese Monate hinweg in einem „An und Aus“-Modus fortgesetzt wurde. Können wir mit einer Aufhebung dieser Einschränkungen und einer vollständigen Wiedereinführung all dieser Rechte rechnen, die aufgrund der Pandemie eingeschränkt oder ausgesetzt wurden, oder sind wir einfach in eine „neue Normalität“ eingetreten?

MA: Wir sind in eine „neue Normalität“ eingetreten, denn diese Sperren und Einschränkungen werden aus wirtschaftlichen Gründen verhängt. Bei der Hongkong-Grippe 1969 starben viermal so viele Menschen wie bei COVID. Dennoch gab es keine Abriegelungen, und das als Woodstock bekannte Konzertfestival fand mitten in dieser Pandemie statt. Dies wird vorangetrieben, um das zu bekämpfen, was sie als Klimakrise bezeichnen, mit dem Ziel, Menschen davon abzuhalten, zur Arbeit zu pendeln, für den Tourismus zu reisen und von fossilen Brennstoffen auf saubere Energie umzusteigen. Das ist der Grund, warum wir die Auferlegung von COVID-Impfzertifikaten sehen, um überhaupt reisen zu können. Diejenigen, die sich dem Impfstoff widersetzen, werden als Nonkonformisten betrachtet und ausgesondert, ähnlich wie es unter Stalin in Russland der Fall war.

CG: Was die USA betrifft, so war das letzte Jahr außergewöhnlich hart für die Nation, mit Unruhen und weit verbreiteten politischen Spannungen und Unruhen. Die Wahlen waren hitzig, umstritten und sehr erbittert, aber glauben Sie, dass die Wachablösung dazu dienen wird, diese Spannungen zu beruhigen, wie Mainstream-Analysten und Experten vorausgesagt haben?

MA: Auf keinen Fall. Viele sehen das jetzt als Rassismus. Während des Black Lives Movement wurde die Polizei aufgefordert, sich zurückzuhalten, während Trump-Anhänger diskriminiert werden. Das wird als ein Anstieg der weißen Vorherrschaft sogar im Militär gemeldet. Es besteht die falsche Annahme, dass ein Impeachment von Trump einfach zur Auflösung seiner Unterstützer führen wird. Was nicht genau betrachtet wird, ist, dass Trump einfach zur richtigen Zeit da war. Seine Unterstützer sind ein seit langem wachsender populistischer Aufstand gegen Karrierepolitiker. Das reicht lange vor Trump zurück, über Pat Buchanan, Ross Perot, Barry Goldwater, George Wallace, Huey Long, William Jennings Bryan und Andrew Jackson. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Beseitigung von Trump zu einer Beruhigung dieser Ressentiments führen wird. Wenn überhaupt, wird es nur ihre Überzeugungen bestätigen.

CG: Während dieser ganzen Tortur haben wir ernsthafte Versuche von Regierungen und internationalen Organisationen erlebt, ihre Reichweite zu vergrößern und die Macht weiter zu zentralisieren. Aber wir haben auch eine Gegenkraft gesehen, nämlich private Unternehmen und Einzelpersonen, die eine Chance zur Dezentralisierung sahen. Das offensichtlichste Beispiel dafür ist der Massenexodus aus vielen städtischen Zentren und eine signifikante Zunahme von Menschen, die sich entschlossen haben, ihr eigenes kleines Unternehmen zu gründen. Welche Kraft, glauben Sie, wird sich eher durchsetzen?

MA: Historisch gesehen, scheitert die Zentralisierung der Macht immer. Als die russische Revolution stattfand, wurde das gesamte Privatvermögen beschlagnahmt, einschließlich der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Entscheidungen, wann gepflanzt werden sollte, wurden dann bürokratisch, was zu katastrophalen Ernteausfällen führte. Stalin stahl dann die Lebensmittel aus der Ukraine und tötete dabei 7 Millionen Menschen. In der Geschichte scheitert zentralisierte Planung immer. Die Bewegung in die Vorstädte fand im alten Rom statt, von dem wir sogar den Begriff „suburbium“ ableiten, als die Bevölkerung von 1 Million auf 15 Tausend zurückging.

CG: Für konservative Anleger, die auf den Schutz und Erhalt ihres Vermögens bedacht sind, scheinen die aktuellen Marktbedingungen sehr herausfordernd zu sein. Wie kann man in einem Umfeld, in dem die Märkte zu neuen Höchstständen anschwellen, während die Realwirtschaft auf neue Tiefststände fällt, noch solide und langfristig investieren?

MA: Die Verschiebung in Aktien ist die Verschiebung des Vertrauens von der Regierung zu den Privaten. Langfristig gesehen überleben die Sachwerte solche Übergänge, von Immobilien, Kunst und Sammlerstücken bis hin zu Edelmetallen. Sie neigen dazu, den Übergang bei diesen Verschiebungen von öffentlich zu privat zu schaffen.

CG: Zu diesem Thema des Schutzes und der „Versicherung“ für Investoren, was ist Ihr Ausblick auf Sachwerte und auf physische Edelmetalle in den kommenden Monaten und Jahren?

MA: Das Problem mit Gold ist die staatliche Regulierung und deren Krieg gegen private Vermögenswerte. Früher konnte man mit einer Aktentasche voller Gold reisen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Die Mobilität von Sachwerten ist also weitgehend unterbunden worden. Die Mobilität anderer Sachwerte, wie z. B. Aktien, wird im Zuge des Übergangs zu digitalen Währungen ebenfalls ins Visier genommen werden.

CG: Was würden Sie Investoren, Sparern und normalen Bürgern raten, um diese unsicheren Zeiten zu überstehen? Liegt das Schlimmste hinter uns und wir sollten uns auf den Wiederaufbau und die Erholung konzentrieren? Oder steht es noch bevor und wir sollten uns auf die Auswirkungen einstellen?

MA: Wir sollten uns auf Auswirkungen gefasst machen, denn der Missbrauch der Regierungen bei diesem Versuch, die Weltwirtschaft mit „Build Back Better“ neu zu gestalten, wird zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Störungen führen. Wir werden weltweit einen Rückgang des Wirtschaftswachstums und einen Anstieg der zivilen Unruhen erleben, die in einigen Ländern zu Revolutionen und der zunehmenden Gefahr eines Weltkrieges nach 2024 führen werden.

Claudio Grass, Hünenberg See, Schweiz