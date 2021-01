Die Wirtschaft noch zu wenig zerstört!? Einige Länder werden die Grenzen bis mindestens 2022 schließen

Australier und Neuseeländer prüfen die sehr reale Möglichkeit, für mindestens ein weiteres Jahr vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein.

Die beiden Länder, die von den Medien und den “Gesundheitsexperten” oft als Erfolgsgeschichte im Umgang mit COVID-19 angepriesen werden (und von Leuten wie Dr. Anthony Fauci als Länder beschrieben werden, nach denen die Vereinigten Staaten ihre Reaktion ausrichten sollten), könnten bis 2022 vom Rest der Welt abgeschottet bleiben.

In einem Gespräch mit der Australian Broadcasting Corporation am Montag erklärte der australische Gesundheitsminister Brendan Murphy, der oberste Gesundheitsbeamte des Landes: “Ich denke, wir werden den größten Teil dieses Jahres mit noch erheblichen Grenzbeschränkungen weiter fahren.”

Murphy erklärte, dass dies daran liegt, dass sie nicht genug über den Impfstoff wissen, also werden sie auf Nummer sicher gehen und die selbstzerstörerischen Maßnahmen auf unbestimmte Zeit fortsetzen.

“Selbst wenn wir einen großen Teil der Bevölkerung geimpft haben, wissen wir nicht, ob das die Übertragung des Virus verhindern wird”, fügte er hinzu.

Was die obligatorischen 14-tägigen Quarantäne-Einrichtungen für australische Rückkehrer betrifft, erklärte Murphy, dass diese Politik “für einige Zeit” fortbestehen werde.

Australien hat am 20. März 2020 seine Grenzen für Nicht-ansässige geschlossen. Aussies können möglicherweise irgendwann im Jahr 2021 nur Neuseeland besuchen, müssen jedoch möglicherweise noch 14 Tage in obligatorischen Quarantäneeinrichtungen auf einer oder beiden Seiten ihres Aufenthalts bleiben Hin- und Rückreise. Qantas, Australiens größte Fluggesellschaft, hofft weiterhin auf die Möglichkeit, im Spätsommer oder Herbst wieder in den Teilbetrieb zurückkehren zu können.

Australien und Neuseeland haben die wohl brutalsten Abriegelungen der Welt hinter sich.

Wenn Australien mit einer neuen Runde von unvermeidlichen COVID-19-Ausbrüchen konfrontiert wird, verwandeln sich die Staaten oft schnell in vollwertige Polizeistaaten und entziehen allen Bürgern sofort ihre Grundrechte, wobei sie die Entscheidung damit begründen, dass es notwendig sei, “die Ausbreitung zu verlangsamen” oder COVID-19 “auszurotten”. In Melbourne zum Beispiel durften sich die Bürger nicht weiter als ein paar Kilometer von ihrem Zuhause entfernen und ihr Haus nur zum Sport verlassen, und das auch nur für maximal eine Stunde am Tag.

Auch Neuseeland scheint sich auf unbestimmte Zeit in Richtung Selbstzerstörung zu bewegen. Die Politiker räumen nun offen ein, dass sich das Land wahrscheinlich bis mindestens 2022 nicht für Geschäfte oder aus- oder eingehende Reisen öffnen wird.

Neuseeland hat eine noch schlimmere drakonische Politik als Australien. Bürger, die positiv auf COVID-19 getestet werden, werden, wenn nötig, zwangsweise in militärisch bewachte Quarantänelager gebracht, um mit COVID-19-Ausbrüchen fertig zu werden. Das Land sperrt sich auch bei einem einzigen neuen Ausbruch der Krankheit, die eine Heilungsrate von 99,8 % hat, komplett ab. Die Verantwortlichen des Landes sind “optimistisch”, dass sie ihr Impfprogramm irgendwann Mitte 2021 beginnen werden. Neuseelands Selbstversuch hat ganze Sektoren seiner Wirtschaft auf unbestimmte Zeit zum Erliegen gebracht.

Dennoch haben viele amerikanische “Gesundheitsexperten” die Gesetzgeber gedrängt, das australische und neuseeländische Modell zur Einschränkung der Rechte zu übernehmen, um “die Ausbreitung zu stoppen”. Dr. Anthony Fauci, der langjährige Gesundheitsbürokrat der Regierung, hat Australien und Neuseeland applaudiert und behauptet, sie hätten ihre drakonische politische Antwort auf COVID-19 “ziemlich gut gemacht”.