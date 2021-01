Die WHO bittet schwangere Frauen, auf den COVID-Impfstoff von Moderna zu verzichten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Leitlinien zum modernen Covid-19-Impfstoff veröffentlicht, einschließlich des Ratschlags, dass schwangere Frauen den Impfstoff nicht erhalten sollten.

Die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization der WHO hat am Dienstag eine Reihe von Empfehlungen zu dem modernen Impfstoff herausgegeben und warnt, dass schwangere Frauen nicht geimpft werden sollten, es sei denn, sie sind im Gesundheitswesen tätig oder haben ein besonders hohes Expositionsrisiko.

„Obwohl eine Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für eine schwere COVID-19 Erkrankung darstellt, wird die Verwendung dieses Impfstoffs bei schwangeren Frauen derzeit nicht empfohlen“, schrieb SAGE.

Die WHO-Direktorin für Immunisierung, Kate O’Brien, sagte, dass klinische Studien mit dem modernen Impfstoff bei schwangeren Frauen erforderlich sind.

Der SAGE-Bericht betonte auch die Notwendigkeit, dass der Impfstoff in Einrichtungen verabreicht werden muss, in denen Behandlungen für allergische Reaktionen leicht verfügbar sind. Das Gremium hat vor einigen Wochen Richtlinien für den konkurrierenden Impfstoff von Pfizer/BioNTech herausgegeben.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und das Independent Advisory Committee on Immunization Practices sagten, es gäbe nicht genügend Beweise dafür, dass die Impfstoffe von Modern und Pfizer für schwangere Frauen geeignet sind oder nicht, da keiner von beiden das Virus selbst enthält und, wie sie sagen, nicht Covid-19 verursachen kann.

Der neueste Leitfaden von Public Health England unterstützt diese Position und hält fest, dass „die ersten Covid-19-Impfstoffe keine Organismen enthalten, die sich im Körper vermehren können, so dass sie einen Fötus im Mutterleib nicht infizieren können.