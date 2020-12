Die weltweit erste COVID-„Human Challenge“ beginnt. Großbritannien bereitet sich auf die Infektion von 2.500 Freiwilligen vor

2.500 gesunde Briten sollen an der weltweit ersten COVID-19-„Human Challenge“ teilnehmen – sie werden von der Regierung mit SARS-CoV-2 infiziert, um zu sehen, wie das Virus auf einen experimentellen Impfstoff reagiert, berichtet die Times.

Die erste Phase der Studie, die vom Imperial College, dem Royal Free Hospital des National Health Service und hVIVO – Experten für virale Modelle am Menschen – durchgeführt wird, beginnt im Januar und wird eine erste Gruppe von 90 Probanden im Alter von 18-30 Jahren umfassen, die einen experimentellen nasalen Impfstoff erhalten, bevor sie in einer „sicheren Bio-Containment-Suite“ mit der Krankheit infiziert werden.

Als die Regierung den Versuch am Menschen ankündigte, sagte sie, „das Ziel wird es sein, die kleinste Menge des Virus zu entdecken, die nötig ist, um eine Person zu einer Covid-19-Infektion zu führen“ und fügte hinzu: „Dies ist als Virus-Charakterisierungsstudie bekannt und wird durch 33,6 Millionen Pfund an staatlichen Investitionen unterstützt.“

Freiwillige werden für ihren zwei- bis dreiwöchigen Aufenthalt im Royal Free Hospital etwa mit 4.000 Pfund (5350 US-Dollar) bezahlt, wo sie mutig das weniger als einprozentige Risiko des Todes sowie unbekannte potenzielle Nebenwirkungen des experimentellen nasalen Impfstoffs (zusammen mit anderen) riskieren werden, so die dailymail, die hinzufügt, dass von den Teilnehmern erwartet wird, dass sie etwa ein Jahr lang an Nachuntersuchungen teilnehmen.

Eine Testperson, Herr Alastair Fraser-Urquhart der 18 Jahre alt ist, sagt, dass er sich für die Versuche angemeldet hat, um „die Welt früher aus der Pandemie herauszuhelfen“, und erzählte BBC Radio 4, dass er für mindestens zwei Wochen eingesperrt sein wird, während die Reaktion seines Körpers überwacht wird.

„Ich werde solange in der Klinik bleiben wie es notwenig ist“, sagte er und fügte hinzu: „Natürlich können wir niemanden infizieren, der nicht Teil der Studie ist, also müsste jeder Freiwillige in Bio-Containment gehalten werden. „

Eine andere Freiwillige, die 29-jährige Jennifer Right, erzählt der dailymail, dass sie „sehr sicher ist, ein Risiko einzugehen, um zu helfen“, und fügt hinzu: „Einige meiner Freunde arbeiten für den NHS und sie haben während der ganzen Pandemie Risiken auf sich genommen, während ich betreut wurde und sicher blieb.“

Peter Openshaw, Professor am Imperial College, sagt, das Ziel der Studie sei es, „das Virus dazu zu bringen, sich in der Nase zu vermehren“, und sagte zuvor gegenüber Radio4, die Versuche könnten ein „wirklich festes Ideal“ dafür liefern, wie ein Impfstoff funktionieren könnte.

„Es gibt jetzt so viele Impfstoffe in Feldversuchen, in den Phase-III-Studien, wie wir sie nennen – die feststellen, ob der Impfstoff tatsächlich wirksam ist, um eine Infektion zu verhindern“, sagte er und fügte hinzu: „Aber ich denke, die Impfstoffe, die in den nächsten drei oder vier Monaten durchkommen, werden nicht die Impfstoffe sein, die wir in zwei bis drei Jahren verwenden.“

„Wir brauchen also Wege, um neue Impfstoffe mit Impfstoffen von erwiesener Wirksamkeit abzugleichen und herauszufinden, was es ist, das sie wirksam macht.“

Jonathan Van-Tam, der stellvertretende Chief Medical Officer des Vereinigten Königreichs, sagte, dass die Studien „bei der Suche nach sicheren und wirksamen Impfstoffen helfen können“ und fügte hinzu: „Erstens, für die vielen Impfstoffe, die sich noch im mittleren Entwicklungsstadium befinden, können Studien am Menschen helfen, die vielversprechendsten herauszufiltern, um sie in größere Phase-III-Studien zu überführen.“

„Zweitens, für Impfstoffe, die sich in den späten Phasen der Entwicklung befinden und sich bereits in Phase-III-Studien als sicher und wirksam erwiesen haben, könnten Studien am Menschen uns helfen, besser zu verstehen, ob die Impfstoffe nicht nur Krankheiten, sondern auch die Übertragung verhindern.“